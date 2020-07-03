Сто день грядущий нам готовит: сколько законов изменят после одобрения поправок

После вступления в силу поправок в Конституцию парламенту предстоит модернизировать более 100 законов и подзаконных актов. В сентябре, когда начнется осенняя сессия, большой блок изменений будет готов к принятию , в целом же модификация правовой базы может занять минимум полгода. Об этом «Известиям» заявили члены рабочей группы по Конституции после встречи с президентом , которая прошла в формате видеоконференции. Владимир Путин до этого разговора подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками . По его мнению, все приоритеты и ценности, за которые отдали свои голоса россияне, должны быть в полной мере отражены в федеральных программах и нацпроектах.

«Не созерцание, а действие»

Президент подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками после того, как ЦИК окончательно утвердил результаты всероссийского голосования . В период пандемии оно длилось семь дней. Итоговая явка на голосовании составила 67,97%. За внесение изменений в Основной закон высказались 77,92% граждан, против — 21,27%. Поправки в Конституцию вступят в силу 4 июля.

Владимир Путин подчеркнул, что « результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение ». Сейчас же важно, чтобы приоритеты и ценности, за которые отдали свои голоса россияне, были в полной мере отражены в бюджетах, во всех федеральных программах и нацпроектах , обратился президент к членам правительства, главам регионов и парламентариям.

— Каждая норма, включенная в Основной закон, означает действие: не созерцание, а именно действие , — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

После вступительного слова президента сенатор Андрей Клишас подтвердил, что парламенту в ближайшее время предстоит принять целый пакет очень серьезных законов во исполнение обновленной Конституции . Поэтому российское законодательство скоро будет серьезно модернизировано.

По оценкам рабочей группы, потребуется изменить около 100 конституционных и федеральных законов, уточнил депутат Павел Крашенинников.

— Мы их условно, пока предварительно, разделяем на сферы. Первая — это социальная , в том числе социальные гарантии, пенсии и пособия, поддержка института семьи, вопросы образования. Второе — это здравоохранение , наука и культура . Дальше — организация единой публичной власти , конечно же, вопросы государственной и муниципальной службы, законодательство о выборах, — пояснил парламентарий на встрече с президентом.

Четвертый блок касается обороны, безопасности и неприкосновенности территорий , пятый — связан с развитием предпринимательства и защиты права собственности , добавил он. Член рабочей группы, глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова подтвердила «Известиям», что сейчас придется модернизировать более 100 федеральных законов и подзаконных актов. По ее словам, часть инициатив отработают в период весенней сессии, то есть до конца июля.

Заседание рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Остальная работа продолжится в августе, безусловно, без пленарных заседаний. Но уже в сентябре, когда начнется осенняя сессия, я думаю, что большой блок изменений будет готов к принятию , — уточнила она. — Конечно, очень важно синхронизировать подходы регионального, муниципального и федерального уровней, чтобы это была единая и четкая работа.

Модификация правовой базы может занять как минимум полгода, сообщил «Известиям» завкафедрой конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член рабочей группы Сурен Авакьян .

— Есть законы, которые нужно изменить формально или немного уточнить, но есть и такие акты, которые требуется тщательно отработать. Естественно, эта задача будет очень ответственная, и ее реализуют, — отметил эксперт. — Заниматься этим будет в основном парламент. Предполагать, что все ринутся разрабатывать правовые акты, не стоит.

Сурен Авакьян считает, что слишком спешить с принятием новых законов не нужно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В се идеи, которые не вошли в Конституцию, но заслуживают внимания, также найдут свое отражение в законодательстве, заверила сенатор Лилия Гумерова . В целом, по ее словам, после одобрения поправок предстоит очень большая и планомерная, а также ответственная работа.

— Принятые изменения вызвали интерес населения. Об этом говорят высокая явка и сильная поддержка россиян. Предыдущая версия Основного закона тоже была легитимна, но сегодняшнюю редакцию россияне поддержали «эмоциональнее» , — подытожила она.

Никаких ограничений

Между тем во время открытой дискуссии с президентом обсуждались и другие не менее интересные темы. Внимание на этот раз было уделено правам ЛГБТ-сообщества . Так, сенатор Алексей Пушков, который считает Россию форпостом традиционных ценностей, посетовал на радужный флаг, вывешенный в первый день голосования на здании посольства США в Москве.

— Они кое-что показали по поводу того, кто там работает, — отреагировал Владимир Путин, подчеркнув, что в России не ограничивали и не будут ограничивать права людей по признаку расы, национальности, религии или ориентации.

Сотрудник посольства США вывешивает флаг ЛГБТ-сообщества Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

А вот те, кто обвиняют РФ в нарушениях прав сексуальных меньшинств, «просто ломятся в закрытую дверь». При этом Владимир Путин пояснил, что запрет на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, закрепленный в российском законодательстве, никак не нарушает человеческие права . Между тем глава государства призвал оппонентов обратить внимание на ситуацию в странах, где людям с нетрадиционной ориентацией грозит уголовное преследование или и вовсе смертная казнь.

Казалось бы, что на этом тема должна быть исчерпана. Однако председатель Союза женщин России Екатерина Лахова увидела новую угрозу, обратив внимание президента на мороженое «Радуга», которое, по ее словам, заставляет привыкать детей к цвету флага ЛГБТ-сообщества.

С насущным вопросом на встрече выступил депутат Валерий Гартунг, который рассказал о проблеме 192 тыс. граждан, потерявших свои вклады в банках . По его словам, необходимо найти такую юридическую форму, при которой проблема будет решена не только на будущее, но и поможет уже пострадавшим лицам. Владимир Путин пообещал проработать дополнительные меры защиты людей , лишившихся денег на счетах в банках.

Также во время беседы с участниками дискуссии президент пообещал встретиться с главами общественных организаций инвалидов и обсудить с ними проблему сокращения занятости среди людей с ограниченными возможностями. Глава государства поддержал и идею проведения в РФ уроков исторической памяти.

Кроме того, президент заявил, что Россия заинтересована в притоке мигрантов, поскольку в РФ «скоро будет очень заметно не хватать рабочих рук», а это, в свою очередь, становится объективным ограничением экономического роста в стране. Особенно государство заинтересовано в притоке соотечественников, носителях русского языка и русской культуры, добавил Владимир Путин.