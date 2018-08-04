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Стивен Сигал станет спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США

04 августа 2018, 23:24  •  53 • Политика

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, назначен спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Об этом говорится сообщении, размещенном на официальной странице российского дипведомства в Facebook.

Задача Сигала будет заключаться в содействии дальнейшему развитию отношений РФ и США в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере искусства, культуры, общественных и молодежных обменов, сообщили в министерстве.

Как пояснили в МИД РФ, это общественно-политическая должность, не предполагающая денежного вознаграждения. "Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной, - отметили в дипведомстве. - В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН".

В свою очередь представитель актера Анар Рейбанд сообщил, что Сигал назвал великой честью свое назначение спецпредставителем МИД РФ.

"Я всегда стремился сделать все возможное, чтобы помочь российско-американским отношениям быть лучше, - отметил Сигал. - Я работал в этом направлении, не имея официального статуса, и теперь для меня великая честь делать то же самое официально". Артист добавил, что он "искренне благодарен", - приводятся слова Сигала.

Актер Стивен Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Он часто посещает в РФ и неоднократно заявлял о своей симпатии к России.

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