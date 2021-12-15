Стив приготовил "комок борща". Рассмешил и русских, и американцев

Пользователь Reddit по имени Стив приготовил "комок борща". Мужчина пришёл в совершеннейший восторг: ему очень понравилось новое блюдо. И русские, и американцы от души посмеялись, хотя выглядит кулинарный шедевр весьма странно.

ActualSteveRogers опубликовал фотографию на доске, посвящённой России. Он похвастался: варил борщ впервые. На тарелке можно различить кубики свёклы, моркови и… стручковой фасоли. А вот бульона почти нет.

Скриншот: Reddit

Народ, разумеется, молчать не стал. Советы буквально посыпались на Стива.

Zumzumzero написал, что жидкости должно быть больше, она должна покрывать овощи. А вот стручковая фасоль, вероятно, лишняя. Лично ему больше знакома версия, когда добавляются картофель, сушёные грибы и бобовая фасоль. Пользователь посоветовал за пять минут до готовности добавить в борщ предварительно обжаренные нарезанный лук и тёртую морковь, а прямо перед подачей - зелень и чеснок.

Стив признался, что за раз всю порцию не осилил, у него и на завтра ещё осталось. Он пообещал что-то ещё добавить к блюду, как советуют другие. Автор поста добавил: особо ингредиенты не выбирал, так как "борщ" был им куплен в виде полуфабриката. Готовить с нуля у него нет ни сил, ни времени.

"Поэтому я и морковь не пожарил, в пакете был просто один замёрзший комок борща", - поделился ActualSteveRogers.

Полуфабрикат покупал в русском супермаркете (о посещении этого магазина мужчина ничуть не жалеет). Способ приготовления пришлось читать по-русски, а с этим языком у него "не очень". Ну и без роковой ошибки не обошлось. По инструкции добавил литр воды, а когда борщ сварился, Стив слил воду через дуршлаг. Только потом ему пришло в голову, что это всё-таки борщ. Пришлось кипятить воду и заливать овощи снова.

"В любом случае спасибо за совет, я посмотрю, что можно сделать с остатками завтра. Надеюсь, будет хорош или даже лучше, потому что мне борщ понравился", - написал Стив.

Одни пользователи писали, что это вовсе не борщ, другие советовали добавить сметанку, да пожирнее. В крайнем случае крем-фреш, если сметану найти в магазине не удастся.

"У меня сейчас будет приступ", - рассказал GR1Z7LY.

"Поздравляю! Но честно… это выглядит очень странно", - признался fromrussiawithlow.

"Похоже на винегрет", - поделился мыслями hotredcockhead.

"Хороший салат", - считает считает IggLeon420.

Стив возмутился: "Что это тогда, чёрт возьми, такое? На упаковке написано "Борщ". Что я сейчас ем?"