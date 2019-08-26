Стив Джобс всех обманул - он жив и скрывается? Создатель Apple поставил на уши соцсети

Пользователей Reddit, фигурально выражаясь, подняла на уши фотография, сделанная якобы в Египте. В кадре – человек, как две капли воды похожий на создателя Apple Стива Джобса.

В подписи к фото указывается: "Стив Джобс прячется в Египте после фальсификации своей смерти".





И теперь пользователи гадают, неужто Стив Джобс всех обманул со своей смертью, а на самом деле он жив и скрывается в Египте?

"Ну да, он создал алгоритмы отслеживания для обычных людей, он не хочет, чтобы его нашли", - считает Pubics_Cube.

"Я знаю, что это, должно быть, шутка, но WTF, этот парень слишком похож на Стива Джобса, чтобы это была настолько случайность", - удивляется zombietrooper.

Впрочем, подозрения всё же возникли. Интернет-пользователи обратили внимание на то, как именно сделана съёмка.

"Боковой профиль и ночная съёмка (высокая контрастность теней) могут быть обманчивы, - предупреждает jorge_anyday. - Интересно, как на самом деле выглядит этот парень, когда смотришь на него спереди? Есть причина, по которой распознавание лица осуществляется спереди, а не через боковой профиль".

Напомним, Стив Джобс умер в возрасте 56 лет 5 октября 2011 года. Сообщалось, что причиной смерти стала продолжительная болезнь. В СМИ тогда же отмечали, что у создателя Apple был рак