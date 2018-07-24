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Стив Бэннон создал фонд для войны с «дьяволом» в Европе

24 июля 2018, 09:24  •  103 • Аналитика

Глобалистские элиты Европы напуганы планами бывшего советника Трампа Стива Бэннона мобилизовать правые партии в Старом Свете и привести их к власти в Европарламенте. Взволнована ли Россия?

В Европе крайне болезненно отреагировали на приход к власти в стране-знаменосце НАТО национально-ориентированных сил. Но то была Америка. Теперь укрепившиеся в США популисты добиваются того же в Евросоюзе. Озвученная на днях идея бывшего советника Дональда Трампа Стива Бэннона создать правопопулистскую «супергруппу» в Европарламенте взбудоражила умы брюссельского истеблишмента.

Государственный министр Германии по европейской политике Михаэль Рот в интервью газете Die Welt дал понять, что немецкие политики будут бороться с планами Бэннона. Представитель правящей фракции в Бундестаге призвал «помешать любому недопустимому влиянию на выборы (в Европарламент в мае 2019 года — прим. ред.) извне».

Итак, что же планирует Бэннон? В интервью газете The Daily Beast политик рассказал о создании специального фонда The Movement («Движение»). В него он собирается включить правых и популистов из ЕС, критикующих нынешний курс Брюсселя, а именно — попустительство перед лицом наводнения Европы беженцами, жесткую экономию и усиление наднациональных механизмов во внутренней и внешней политике.

Ставка делается в первую очередь на вошедшие в правительство Италии «Лигу» и «Пять звезд», одну из правящих партий в Австрии FPÖ, спровоцировавшую выход Британии из Евросоюза UKIP, оппозиционный «Национальный фронт» во Франции во главе с Марин Ле Пен, партию премьера Венгрии «Фиедес» и т. д. В общей сложности под крылом The Movement бывший стратег Трампа намерен по итогам выборов в мае 2019 года собрать около трети состава Европарламента.

Противовес Соросу

Одним словом, это противовес глобалистам, которых по всему миру, включая ЕС, и через организацию «Открытое общество» поддерживает американский миллиардер и филантроп Джордж Сорос.

«Сорос великолепен. Он — дьявол, но он великолепен», — говорил в одном из интервью Бэннон.

The Movement будет давать рекомендации правопопулистским партиям, проводить социальные опросы и делиться результатами научных исследований. Один из немаловажных вопросов — финансирование. Фонд Сороса за более чем три десятилетия потратил около $32 млрд на «поддержку демократии» в Европе. Официально пока никто не называет источники финансирования The Movement, но, скорее всего, основное бремя ляжет на тех, кто содействовал приходу к власти самого Трампа — бизнесменов и миллиардеров Роберта Мерсере, Сару Пейлин, братьев Кох и т. д. Сам Бэннон рассчитывает добиться максимальных результатов при минимуме затрат. Он с удивлением отмечал, что кампания по выходу пятой экономики из ЕС обошлась всего лишь в семь миллионов фунтов — это примерно как стоимость трех автомобилей «Бугатти».

Год назад человек, который «привел Трампа во власть» и был «мозгом» Белого дома, был уволен из-за разногласий с президентом по трем позициям: Бэннон призывал Трампа снизить воинственность против КНДР, начать «торговую войну» против Китая, и к тому же «сливал» данные в СМИ. Примечательно, что спустя год вещи, из-за которых Трамп отправил в отставку своего советника, он реализует с математической точностью: ввел пошлины против товаров из КНР и встретился с Ким Чен Ыном.

Как говорится, бывших чиновников не бывает. И Бэннон как автор идеи «Америка превыше всего», очевидно, работает на благо если не Трампа, то как минимум трамповцев. Цель состоит в укреплении лояльных администрации нынешнего президента США режимов и политических сил в Европе, чьи элиты спят и видят, когда же Конгресс объявит импичмент миллиардеру.

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Америка, Европа, правые, популисты... «А при чем здесь мы?» — спросит читатель. Для России ход Бэннона несет свои преимущества. Москва поддерживает плотные связи с «Лигой», «Альтернативой для Германии» (АдГ) и другими правыми партиями, чьи лидеры на минувшей неделе посетили Россию. То есть если Бэннону приходится полгода проводить в Европе, то к нам глава МВД Италии Маттео Сальвини и лидер АдГ Йорг Мойтен приезжают сами. Однако политическая поддержка нуждается в материальной подпитке, которой могут снабдить миллиардеры, на которых работает Бэннон. Усиление правых и популистов — это подтачивание власти «мейнстримных» партий, которые душат экономику России. Так что можно уже задуматься об альянсе Трамп — The Movement — Кремль.

При этом на волне непомерной радости от того, что стратег Трампа разрушает Европу, нельзя допустить того, чтобы «от радости в зобу дыхание сперло». Нельзя складывать все яйца в одну корзину. Бэннон признался, что «антисистемные вещи — дорогое удовольствие, которое мы не можем себе позволить прямо сейчас». Так что рассчитывать на быстрый успех не приходится. И поэтому, наблюдая с «отрадой, многим незнакомой» за расшатыванием глобалистских элит, надо поддерживать контакт и с ними, чтобы в нужный момент предложить «руку помощи», требуя взамен экономические преференции.

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