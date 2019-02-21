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Стирая символы прошлого, Украина "убегает" на Запад: Эксперт о призыве Киева запретить показ "Т-34"

21 февраля 2019, 12:39  •  162 • Политика
Политолог Владимир Киреев отметил, что призывом к американским кинотеатрам отменить показ российской киноленты "Т-34" на территории США Украина старается стереть главный символ советского прошлого — Великую Отечественную войну, и таким образом "убежать" на Запад.
Политолог Владимир Киреев прокомментировал призыв Киева запретить показ российской киноленты "Т-34" режиссера Алексея Сидорова на территории Соединенных Штатов, назвав его смехотворным и карикатурным. По словам эксперта, действия Украины протекают в русле общего антироссийского тренда. "Украинская политика, постоянно генерирует и создает новые конфликты и проблемы", - отметил Киреев в беседе с корреспондентом "Невских новостей".
Напомним, премьера нового фильма Алексея Сидорова "Т-34" прошла 1 января. В нем рассказывается история курсанта Николая Ивушкина, который во время Великой Отечественной войны попал в плен к нацистам и планирует оттуда побег. Собрав небольшую команду, герой вступает в бой с нацистским танковым асом. Показ килоленты уже прошел в нескольких американских городах. Однако посольство Украины в США призвало кинотеатры отказаться от дальнейшей "популяризации современной агрессии России в мире, жертвой которой стала Украина".
Многие представители политической элиты стран, входящих в СССР, в настоящее время стараются стереть все символы и ценности общего советского прошлого и "убежать" таким образом на Запад, и "Великая Отечественная война — это самый яркий символ".
Эксперт отметил, что на Западе апелляция к Третьему рейху дискредитирует любую партию и организацию, но в тоже время властями западных стран поощряется упоминание нынешними политическими движениями бывших советских республик об их сражениях на стороне Третьего рейха. На сотрудничество стран, входящих в СССР, с нацистами во время Второй мировой войны западные страны смотрят достаточно лояльно, пояснил собеседник издания.
"Таким образом, используется система двойных стандартов, а цель такой политики — окончательный распад российской сферы влияния", — резюмировал политолог.

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