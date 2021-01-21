Стимуляция США обернётся обвалом доллара: Экономисты запаниковали из-за новых назначений

Новым главой Минфина США может стать экс-руководитель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Эксперты считают, что она приведёт страну к краху.

"Позиция Йеллен свидетельствует о том, что правительство США вряд ли будет препятствовать падению курса доллара", - считает сотрудник National Australia Bank Ltd. Родриго Кэтрил.

Bloomberg также приводит слова Хун Го из Australia & New Zealand Banking Group Ltd. По его мнению, власти США намеренно хотят ослабить доллар. Доказательством этого является заявление Йеллен, где она настаивала на рыночном обменном курсе американской валюты.

Стимуляция США обернётся обвалом доллара, говорится в статье. В Goldman Sachs перечислили факторы, которые будут давить на деньги этой страны. Во-первых, у доллара слишком высокая оценка, но при этом как номинальные, так и реальные кредитные ставки весьма низкие. Во-вторых, в 2021 году ожидается быстрое восстановление экономик других государств.

Ранее Евросоюз анонсировал борьбу с господством американской нацвалюты на мировых рынках. Еврокомиссией разрабатывается соответствующий план. Заявления Брюсселя уже ударили по финансовой системе ЕС из-за связанных с долларом рисков.

Напомним, Джо Байден предложил потратить на борьбу с COVID-19 в США до двух триллионов долларов. Он представил план стимулирования американской экономики. По задумке Байдена, нужно выделить ещё сотни миллиардов на вакцинацию, тестирование и открытие школ.