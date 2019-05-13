«Стимуляция агрессии»: в Латвии стартуют военные учения НАТО

Пресс-служба Национальных вооружённых сил Латвии сообщила, что 13 мая в республике стартуют военные учения НАТО Summer Shield XVI. В манёврах примут участие около тысячи военнослужащих из десяти стран — участниц Североатлантического альянса. Эксперты отмечают, что НАТО в последние несколько лет увеличило количество учений в Прибалтике. Аналитики полагают, что таким образом нагнетается напряжённость в регионе, однако в случае возникновения реального конфликта американские войска вряд ли будут защищать страны Балтии.

13 мая в Латвии начинаются Международные военные учения НАТО Summer Shield XVI, которые продлятся до 25 числа, говорится на официальном сайте латвийских Национальных вооружённых сил.

Участие в манёврах примут около тысячи военнослужащих из десяти стран — членов Североатлантического альянса: Албании, Чехии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, Испании, Словении, Словакии и Германии. Во время учений военнослужащие будут отрабатывать взаимодействие подразделений, совершенствовать процедуру управления воздушными и наземными операциями.

Напомним, Summer Shield ежегодно проводятся в Латвии уже на протяжении 15 лет. Манёвры проходят на крупнейшем полигоне Балтии Адажи, расположенном недалеко от Риги. В учениях традиционно участвуют сухопутные и военно-воздушные силы. Вплоть до 2014 года эти тренировки носили национальный характер и были призваны отрабатывать навыки сопровождения конвоев боевых машин, эвакуации раненых и оказания медпомощи.

В 2014 году в НАТО решили увеличить военное присутствие в странах Балтии, мотивируя этот шаг кризисом на Украине. Одновременно с этим статус Summer Shield достиг уровня международного — учения вошли в военный план Североатлантического альянса и стали выполнять задачу по улучшению военного взаимодействия между странами — участницами блока.

Манёвры Summer Shield XVI являются не столько тактическими, сколько стратегически-показными, считает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

«США нужен лишь факт проведения учений на территории балтийских стран — союзников НАТО, поэтому их масштаб для Вашингтона не так важен. Это пиар, чтобы нагнетать обстановку. Акцент делается на демонстрацию того, что натовская машина ориентирована даже на самые слабые страны», — отметил Судаков.

По его словам, этими учениями Белый дом стремится в очередной раз напомнить Кремлю, что Вашингтон якобы имеет рычаги давления на Москву, в том числе и военные. Кроме того, США не оказываются от возможности в случае необходимости нанести так называемый внеядерный удар по российской территории.

«Данные учения будут способствовать не только координации различных стран — участниц НАТО, но и стимулировать их агрессивность по отношению к России. Балтийские страны, в свою очередь, согласны на все манёвры на своей территории, так как США являются их основными спонсорами — республики по факту находятся на ручном управлении Вашингтона», — констатировал Судаков.

По мнению президента Ассоциации прибалтийских исследований Николая Межевича,то, что Summer Shield XVI в Латвии пройдут в одно время с крупными учениями в Эстонии вблизи российских границ, свидетельствует о желании политического истеблишмента Балтии и Запада усугубить и без того напряжённую ситуацию в регионе.

«Тренировки НАТО охватывают уже две балтийские республики, что является новым этапом эскалации со стороны альянса, поскольку ранее одновременно такие мероприятия не проводились», — отметил Межевич в разговоре с RT.

Малая война

Как отмечают аналитики, Summer Shield XVI являются лишь частью масштабного плана Вашингтона по созданию ещё большей напряжённости на территории балтийских республик.

В Латвии недавно уже прошли учения Furious Hammer, в которых принимали участие латвийские Национальные вооружённые силы и военные боевой группы НАТО из Великобритании, Франции и Дании. Манёвры длились более трёх недель — с 12 апреля по 5 мая.

Ранее сообщалось, что параллельно с Summer Shield 13 мая начнутся и тактические учения воздушного десанта Swift Response — 19 с участием американских и латвийских военнослужащих, которые продлятся до 14 июля.

Кроме того, с конца мая стартуют манёвры Efp est kg Certex, которые продлятся до начала июня и в которых будут задействованы военнослужащие Латвии и солдаты боевой группы Североатлантического альянса, дислоцированной в Эстонии. А с 26 июня по 9 июля пройдут совместные учения латвийской армии и других стран — участниц НАТО Jef (M) 19 Amphibex, цель которых — отработать навыки морского десантирования с участием военнослужащих из Швеции, Финляндии, Литвы и Эстонии.

Как отмечает Сергей Судаков, Североатлантический альянс увеличивает количество учений в странах Балтии, чтобы создать ещё одну точку напряжённости в отношениях между Москвой и Вашингтоном и поставить как можно больше препятствий на пути взаимодействия балтийских стран с РФ.

«Балтийский регион является для США приоритетным с точки зрения геополитики. Согласно доктринам Пентагона, проведение учений — это «малая война», которая заставляет противника нервничать и думать, как ответить на такие шаги», — заявил Судаков.

Однако, по словам эксперта, в случае реального конфликта Пентагон ни за что не отправит американских солдат воевать за страны Балтии.

«США не будут отправлять в пекло своих военнослужащих — Вашингтон наберёт выходцев с Украины, Польши и других стран для подобных целей, поскольку в Белом доме прекрасно понимают, что в случае возможного конфликта такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, не смогут продержаться и 24 часов», — отметил Судаков.

Символ НАТО перед штаб-квартирой альянса в Брюсселе

AFP

© John Thys

По словам Николая Межевича, если балтийские республики сами спровоцируют военный конфликт, Вашингтон тоже не станет их защищать.

«Пятая статья Североатлантического договора сформулирована витиевато, поэтому не гарантирует балтийским странам автоматическую защиту со стороны альянса», — сказал Межевич.

В то же время посредством проведения многочисленных военных учений балтийские страны желают напомнить соседям по Европе о себе, считает эксперт.

«Как ещё государства Балтии могут это сделать, если у них нет блестящих успехов в экономике и уникальных элементов культурного наследия? В этих условиях милитаризация становится способом демонстрации своего существования», — заявил эксперт.

По его словам, руководство балтийских республик выступает за увеличение количества военных учений на своей территории, чтобы отвлечь внимание населения от проблем в экономике.

«Решать экономические проблемы сложно, дорого — для этого требуется компетентное управление. Гораздо проще купить за рубежом десять ржавых самоходок. Тем более что лозунг о наличии врага в образе России призван объединить жителей балтийских стран. Этот ресурс, конечно, не бесконечен — рано или поздно наступит отрезвление, однако неизвестно, когда это произойдёт», — отметил Межевич.

Просчёты селективного отбора

За неделю до начала учений на полигоне Адажи двое военнослужащих НАТО из Албании погибли, ещё один был ранен в результате взрыва во время операции по разминированию в рамках миссии блока. Сообщение об инциденте размещено на официальном сайте Национальных вооружённых сил Латвии.

После происшествия военное руководство страны остановило все тренировки и отдало команду провести проверку территории Адажского полигона. Однако позже учения постепенно возобновились, сообщает Sputnik Латвия.

Вместе с тем, по словам Межевича, просчёты при проведении манёвров на территории Балтии, в том числе и Summer Shield XVI, могут привести к ещё большему нарастанию напряжённости, если снаряд случайно упадёт на территории другого государства.

Танки стран — участниц НАТО на учениях в Латвии

Reuters

© Ints Kalnins

«Любые инциденты при такой организации и милитаризации возможны. При нынешнем уровне политизации учений нельзя надеяться на то, что эти происшествия ограничатся территорией стран Балтии. Балтийское море маленькое — снаряд с лёгкостью может попасть в другое государство», — сказал Межевич.

Сергей Судаков также не исключает вероятность возникновения подобного рода происшествий, однако подчёркивает, что Россия в любом случае сможет себя защитить.

«У РФ есть надёжные средства ПВО, которые способны предотвратить проникновение снарядов и ракет на территорию страны. А непрофессионализм, который продемонстрировали албанские минёры, свидетельствует лишь о том, что механизм селективного отбора при подготовке кадров в НАТО сильно хромает», — заключил эксперт.