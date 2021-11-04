«Стимул большой благородной работе»: в Москве вдвое увеличены выплаты донорам плазмы с антителами к COVID-19

Размер вознаграждения для доноров плазмы крови с антителами к коронавирусу с 1 ноября увеличен вдвое — до 10 тыс. рублей. Как сказал мэр Москвы Сергей Собянин, эта мера станет дополнительным материальным стимулом для доноров, чья плазма спасает тысячи людей от тяжёлого течения COVID-19. Тем временем Роспотребнадзор выпустил перечень рекомендаций для семей, в которых кто-либо заболел коронавирусом.

В Москве размер вознаграждения для доноров плазмы крови с антителами к коронавирусу с 1 ноября увеличен вдвое — до 10 тыс. рублей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения пункта заготовки плазмы с антителами к COVID-19 в здании филиала ГКБ №1 им. Пирогова.

«Приняли решение с 1 ноября, уже задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию 10 тыс. рублей. Думаю, что это будет также дополнительным материальным стимулом такой большой благородной работе, которую делают наши доноры», — цитирует Собянина ТАСС.

Отмечается, что в 2020 году Москва стала первым российским регионом, который начал применять донорскую плазму с антителами для лечения пациентов с тяжёлой формой течения COVID-19. В пресс-службе мэра уточнили, что за 1,5 года лечение донорской плазмой прошли 20 тыс. человек.

«Эта плазма спасает тысячи людей, потому что после введения этой плазмы количество людей, которые переходят в реанимацию, уменьшается вдвое», — сказал мэр.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что проведённые московскими врачами исследования выявили, что переливание плазмы увеличивает выживаемость пациентов на 19%, а необходимость перевода пациента на ИВЛ сокращается вдвое.

Согласно действующим правилам, донорами плазмы могут стать вакцинированные или переболевшие горожане, имеющие гражданство РФ или вид на жительство в России на срок не менее 1 года. Допустимый возрастной диапазон — от 18 до 55 лет. Также предъявляются требования к весу — более 50 кг. У добровольца также не должно быть временных или абсолютных противопоказаний к донорству крови.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы, за 1,5 года программы донорами стали 30 тысяч человек. При этом 20% сдали плазму повторно, а 75 доноров сдали плазму 10 раз и более.

Напомним, что в России третий день подряд фиксируется антирекорд по числу умерших от осложнений, вызванных коронавирусом. За прошедшие сутки скончались 1195 пациентов с COVID-19. Накануне этот показатель составил 1189 человек, а днём ранее — 1178.

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За прошедшие 24 часа в стране выявлено 40 217 заболевших. С начала пандемии в РФ подтверждено 8 673 860 случаев COVID-19. При этом 7 477 366 пациентов полностью вылечились. Общее число летальных исходов достигло 243 255.

Рекомендации для тех, у кого в семье выявлен COVID-19

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для случаев, когда коронавирусом заболел кто-то из членов семьи. Алгоритм действий опубликован на сайте ведомства.

В первую очередь специалисты порекомендовали вызвать врача и выделить больному отдельную комнату. Если помещение найти невозможно, то Роспотребнадзор советует соблюдать расстояние не менее 1 метра от больного.

«Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями», — отмечается в публикации.

Рекомендуется проветривать помещение каждые два часа, соблюдать чистоту и как можно чаще мыть и дезинфицировать поверхности.

Заболевшему также нужно выделить отдельную посуду и столовые приборы, которые необходимо дезинфицировать после каждого приёма пищи. Наряду с этим требуется обеспечить условия для приёма больным пищи отдельно от других членов семьи.

Ухаживать за больным должен только один член семьи, ему следует носить маску и перчатки.

Искусственный интеллект при диагностике COVID-19

Выявлять признаки коронавируса по итогам проведения компьютерной томографии (КТ) столичным рентгенологам помогает искусственный интеллект , сообщается на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

За полтора года нейросети проанализировали более миллиона исследований для диагностики COVID-19. Благодаря цифровым сервисам среднее время получения заключения составляет 6,5 минуты. В экстренных ситуациях лечащий врач получает протокол рентгенолога уже через пять минут после исследования.

На сегодняшний день нейросети помогли московским рентгенологам обработать уже более миллиона таких исследований для выявления COVID-19.

Протоколы и снимки исследований можно получить на сайте mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО». Отмечается, что результат исследования предоставляется в виде высококачественного детализированного снимка в формате DICOM, к которому прилагается программа для просмотра таких изображений, а также инструкция по её использованию.