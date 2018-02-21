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Стильно, модно, непонятно

21 февраля 2018, 20:39  •  221 • Карикатуры

Форма олимпийской сборной США по конькобежному спорту вызвала неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей. Многих комментаторов смутила вставка в области паха, которая отличается по цвету от других элементов костюма.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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