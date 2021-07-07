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Стилист Зверев собрался в Госдуму. Но не сразу

07 июля 2021, 13:55  •  93 • Политика
Стилист Сергей Зверев рассказал, как его уговорили выдвигаться в Госдуму. По его словам, сначала он игнорировал все просьбы со стороны, однако потом принял "непростое решение".
Стилист, телеведущий и певец Сергей Зверев вошёл в список кандидатов в Госдуму восьмого созыва от партии "Зелёные".
На пресс-конференции в среду он заявил, что это решение было принять ему очень непросто. Зверев признался, что об участии в выборах в Госдуму его попросили некие люди, которые следят за его экологической деятельностью.
Сначала, по словам стилиста, он эти просьбы игнорировал, но потом передумал. Зверев будет баллотироваться и от одномандатного округа, и по федеральному списку партии.

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