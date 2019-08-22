Стиль "ковбоя" Трампа не по вкусу Европе: Эксперт о провальной попытке США купить Гренландию

В Европе не приемлют имперский стиль власти, который сейчас исповедует команда президента США Дональда Трампа. Об этом РИА ФАН заявил политолог-американист Константин Блохин.

Ранее стало известно о том, что Соединенные Штаты предлагали выплачивать около 600 миллионов долларов в год Дании за остров Гренландии. Также Вашингтон предлагал дополнительно выплатить крупную единовременную компенсацию.

Датская сторона отклонила предложение и получила поддержку Еврокомиссии. В ответ на это Трамп отменил свой визит в Данию.

Как отметил Блохин, политика Трампа противоречит культуре Европы.

"Выглядело так, как если бы европеец пришел в костюме за стол переговоров, а затем придет какой-нибудь ковбой и положит ноги на стол", - пояснил.

Сама идея покупки Гренландии выглядит абсурдно и больше напоминает самопиар действующего американского лидера. Эксперты оценивают совокупную стоимость острова в 10-11 триллионов долларов, которые Копенгагену не на что будет тратить.

Не стоит забывать, что это далеко не первое предложение Штатов, отвергнутое датчанами, которые при этом являются членами НАТО.