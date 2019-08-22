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Стиль "ковбоя" Трампа не по вкусу Европе: Эксперт о провальной попытке США купить Гренландию
22 августа 2019, 00:39 • 66 • Политика
Эксперт Константин Блохин прокомментировал провальную попытку США купить Гренландию, указав на то, что стиль "ковбоя" Дональда Трампа оказался не по вкусу Европе.
В Европе не приемлют имперский стиль власти, который сейчас исповедует команда президента США Дональда Трампа. Об этом РИА ФАН заявил политолог-американист Константин Блохин.
Ранее стало известно о том, что Соединенные Штаты предлагали выплачивать около 600 миллионов долларов в год Дании за остров Гренландии. Также Вашингтон предлагал дополнительно выплатить крупную единовременную компенсацию.
Датская сторона отклонила предложение и получила поддержку Еврокомиссии. В ответ на это Трамп отменил свой визит в Данию.
Как отметил Блохин, политика Трампа противоречит культуре Европы.
"Выглядело так, как если бы европеец пришел в костюме за стол переговоров, а затем придет какой-нибудь ковбой и положит ноги на стол", - пояснил.
Сама идея покупки Гренландии выглядит абсурдно и больше напоминает самопиар действующего американского лидера. Эксперты оценивают совокупную стоимость острова в 10-11 триллионов долларов, которые Копенгагену не на что будет тратить.
Не стоит забывать, что это далеко не первое предложение Штатов, отвергнутое датчанами, которые при этом являются членами НАТО.
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