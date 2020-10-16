Стихотворением Киплинга ответили Зеленскому, которого толкают к войне "русских против русских"

Автор:

Владимир Хомяков

"Дурак – не тот, кто говорит глупости. А тот, кто не замечает, что он их говорит". (Осип Брик, советский писатель)

Во-первых, врал Зеленский, набивая себе цену, что называется, "как сивый мерин". Это якобы именно он "разблокировал Минский процесс" и "вернул всех за стол переговоров", включая Макрона, Меркель и… Путина. Он же вернул по обмену пленными 140 человек украинцев, среди которых "не только военные, но и общественные деятели, разведчики, журналисты, которых захватили и бросили в тюрьмы только потому, что у них проукраинская позиция".

Интересно, сам-то Зеленский понял, что сказал? То есть не только "общественных деятелей" и "журналистов", но также "военных и разведчиков", оказывается, держали в заключении "кляты москали" исключительно "потому, что у них проукраинская позиция"?! Выходит, в плен берут и за шпионаж ловят не потому, что враги, а исключительно за "проукраинскую позицию"?! Обхохочешься! Да и, если честно, то и освобождённых по обмену пленными "общественных деятелей" и "журналистов" тоже привлекали отнюдь не за проукраинские симпатии, а по вполне конкретным статьям уголовного кодекса.

Чего, кстати, не скажешь о тех, кого выдали на обмен с украинской стороны. Уже стало нормой, что в Донбассе при обмене пленными от ДНР-ЛНР передают украинских солдат и диверсантов, пролечив их в госпитале, а с той стороны получают измождённых ополченцев с многочисленными следами пыток и издевательств и зачастую обычных граждан Украины же. Да что там пленные! Я лично знаком с живущими ныне в России абсолютно "гражданскими" ребятами, которых мучили в застенках СБУ и едва не поставили к стенке за такие "серьёзные преступления", как распространение антибандеровских газет, участие в уличных акциях "Русской весны" или просто ношение "георгиевской" ленточки…

Но вернёмся к г-ну Зеленскому. Есть такой известный библейский текст (книга Притчей Соломоновых, Гл.30, ст.21-23), который среди "трёх, от которых трясётся земля" первым называет "раба, ставшего царём". Что совершенно справедливо, ибо такой раб, как заметил ещё Цицерон, "мечтает не о свободе для всех, а о собственных рабах". То есть о власти ради власти, нести бремя которой он в принципе не умеет и не готов. В полной мере всё это можно отнести и к г-ну Зеленскому – "комику, ставшему президентом", но в душе, как выясняется, оставшемуся всё тем же эстрадником, воспринимающим политику разновидностью шоу. Ибо "бывших комиков", как известно, не бывает – так же, как и "бывших чекистов".

"История ничему не учит. Но жестоко наказывает за незнание её уроков". (Василий Ключевский, русский историк)

Ещё одним "перлом" из интервью Зеленского ВВС стало утверждение, что украинцы русских ненавидят. Мол, жили мы вместе в СССР и уважали друг друга, "а сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с русскими". Это ж надо – человеку в ранге президента подобную чушь под запись сморозить! И даже не понять при этом, что именно чушь сморозил.

Впрочем, если бы Зеленский учил историю по нормальному учебнику, а не по фантастическим писулькам австрийского агента Грушевского про якобы существовавшую веками Украину-Русь, присвоенную и украденную "москалями", то он бы знал, что малороссы (которых теперь украинцами называют) до 1917 года считались с великороссами одним народом, и что назывался этот народ "русские". Что даже любимый их Тарас Шевченко по паспорту "православным малороссом" считался, а изображаемые ныне на украинских купюрах Леся Украинка и Иван Франко – русинами. Этот последний даже однажды чуть не начистил физиономию какому-то поляку, обозвавшему его "украинцем", ибо в его время так называли исключительно "униатов", считавшихся у нормальных малороссов предателями своего народа и веры.

Ну, да ладно, простим это отставному комику! Откуда бедолаге нормальную историю знать, коли в 1991 году ему всего 13 годков стукнуло? Ведь с тех пор на "незалэжной" историю только в формате народных сказок преподавали: про непрерывные "русско-украинские войны", подводные лодки запорожских казаков на гребной тяге, да вырытое "древними украми" Чёрное море.

Но вот что касается непреодолимой "взаимной ненависти" украинцев и русских, не позволяющей им якобы даже общаться, то тут, как писал запрещаемый ныне на Украине Булгаков, "поздравляю вас, гражданин, соврамши". Да, многим украинцам удалось поначалу промыть мозги (чай, профессионалы работали, да и западные учителя хорошие были), и немало дурачков разного возраста били себя в грудь, повторяя, что "никогда мы не будем братьями", лелея в душе мечты о "кружевных труселях". Но время, провальная внутренняя политика новой власти, жиреющие на войне олигархи и регулярно приходящие из "зоны АТО" цинковые гробы многим прочистили мозги и вернули к адекватному восприятию реальности. Сегодня уже не раз от знакомых россиян приходилось слышать, что "отрекавшиеся" от них и всего русского ещё пару лет назад украинские друзья и знакомые сегодня звонят и виновато (кстати, отнюдь не на "мове") извиняются: мол, простите – "бес попутал". Ну, или точнее – Порошенко с Зеленским.

Многим украинцам удалось поначалу промыть мозги, и немало дурачков разного возраста били себя в грудь, повторяя, что "никогда мы не будем братьями". Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress

Думаю, вряд ли согласятся со своим президентом по поводу "взаимной ненависти" и три миллиона украинцев, работающих ныне в России, где их воспринимают безусловно "своими". Не говоря уже о 2,4 миллиона бывших украинцев (или всё же – русских?) из Крыма, своевременно вернувшихся в Россию от затопившего Украину бандеровского безумия. Или 6 миллионов жителей ДНР и ЛНР, ныне с оружием в руках отстаивающих своё право не принадлежать к образованному на майдане-2014 фашистскому государству, где национальные герои – нацисты Бандера и Шухевич, а малолетние дебилы организованно скачут, скандируя "москаляку на гиляку".

Похоже, "президент-комик" так и не понял до сих пор, что первоисточник их неприязни к Украине – не в "имперских амбициях Кремля", а в том, что нацизм сам по себе любым нормальным человеком воспринимается как очевидная мерзость. А ведь зигующие и прославляющие нацистов "факельные шествия" ходят, как известно, отнюдь не по Москве, а по Киеву. И храмы православные захватывают, и памятники рушат, и журналистов, пытающихся правду обо всём этом писать, убивают – всё это опять-таки не в России, а там, в "незалэжной". Вот люди и делают выводы.

"Цель политика – убедить людей сменить свои заблуждения на его собственные". (Генерал Леонид Шебаршин, руководитель советской внешней разведки)

Немалую часть своего лондонского интервью г-н Зеленский посвятил также настойчивым просьбам принять Украину в ЕЭС и НАТО. Потому что, как только это произойдёт, на Украине, мол, всё наладится.

Объясняется подобный энтузиазм просто. Придя к власти в значительной степени на лозунге прекращения надоевшей всем 6-летней войны в Донбассе, сегодня президент Зеленский прекрасно понимает, что сделать это мирными средствами он не может, а военными (блицкриг с последующей депортацией нелояльного населения) – может, и мог бы, да Россия не позволит.

Поэтому единственным выходом он видит добиться-таки принятия Украины в ЕС и НАТО, чтобы первые Украину кормили, а вторые помогли военным путём вернуть восставший Донбасс. А получится – так и Крым заодно. Предлагает он это с настойчивой наглостью уличного торговца и даже с некоторыми элементами шантажа:

Мы идём в НАТО. НАТО – это безопасность в нашем регионе, мы это понимаем… Всем я говорю … – если вы не хотите потерять Украину, вы должны её поддерживать (а желательно – ещё и кормить – прим. авт.)! А членство в НАТО – это очень важный сигнал для Российской Федерации и это наиважнейшая поддержка!

Тут важно понимать, какую именно роль готовит в будущем мировом раскладе для Украины её президент. В течение нескольких веков "цепным псом" Запада, постоянно кусающим Россию, была Польша с её несостоявшимися амбициями "Речи Посполитой от моря до моря". В нынешнем геополитическом формате состоящая в НАТО Польша им быть не может. Потребовался новый "цепной пёс", формально в НАТО не входящий, но всецело от него зависимый, которого можно натравить на Россию, как когда-то выпестованного Западом Гитлера натравили на СССР. Именно на эту малопочтенную роль претендует нынешняя Украина, уверенная, что за это Запад её будет содержать, а если что – не даст России её окончательно прихлопнуть.

Украина рада стать форпостом НАТО и США. Фото: Beautiful landscape / Shutterstock.com

Вот и напрашивается Зеленский, вот и заливается соловьём, прозрачно намекая, что, "если не хотят потерять Украину", пусть содержат и защищают. Однако не всё так просто. Насчёт того, чтобы сделать Украину своим новым "цепным псом" и разместить там натовские базы у самых границ России – это Запад совсем не прочь. Понятно, что не для "защиты от российской агрессии" сделает он это, а совсем наоборот. Однако уж больно голодная, непредсказуемая и чрезмерно себя оценивающая "собачка" из этой Украины получается. Да плюс ещё – с неподъёмными долгами, по которым даже проценты платить не может, не делая новых долгов у того же Запада.

Получается в итоге, как в известном анекдоте, "чемодан без ручки, который нести тяжело, а бросить жалко". Вот и пребывают в задумчивости не только Трамп, но даже Меркель – при всей вот уже столетней мечте Германии прибрать к рукам украинские чернозёмы. Тем более что непонятно, как на очередное "продвижение НАТО на восток" отреагирует Россия. Вдруг, как при Хрущёве, ядерные ракеты на Кубе или в Венесуэле размещать станет?! Или в порядке ответной меры примет в свой состав ДНР-ЛНР, Приднестровье и Абхазию с Южной Осетией. И что тогда?! Нет уж! – рассуждают кандидаты в "хозяева мира" – Пусть этот пёсик сам вцепится в горло России, устроит войну "русских против русских", о которой мы так мечтали! А мы, НАТО, будем вроде как ни при чём…

Однако на такой вариант даже Зеленский вряд ли согласится. Ибо прекрасно представляет, на сколько дней хватит его 200-тысячной армии, если она вздумает всерьёз сцепиться с армией российской. И какая часть украинцев, когда российские танки войдут в Киев, станет забрасывать их цветами, а отнюдь не "коктейлями Молотова". Конечно, Запад может пообещать на сей случай "международные гарантии", но ведь и соседней Польше они в 1939 году тоже гарантии обещали…

Так что, если придёт украинскому президенту охота узнать, откуда исходит его стране главная опасность, пусть обратится к беспристрастной статистике. В 1991 году население Украины было 51,7 млн человек. Сегодня, с учётом отколовшихся регионов, "естественной" убыли более 300 тысяч в год, 3 миллионов работающих в России и 4 миллионов – в Европе оно составляет всего-то 25,8 млн человек – ПОЛОВИНУ "советского" населения! Да и из тех оставшихся, по данным соцопросов, в течение ближайших 10 лет в Европу готовы сбежать ещё около 5 миллионов.

Сегодня около 3 миллионов украинцев работают в России и 4 миллиона – в Европе. Фото: kartli777 / Shutterstock.com

То есть за время 30-летней "незалэжности" население Украины по разным причинам сократилось более чем на 25 миллионов (!), что в разы больше, чем не только от "голодомора" (2,2 млн чел.), но и по итогам Великой Отечественной войны (1,4 млн военных и 6,5 млн гражданских). Так что, если "президент-комик" захочет узнать главного врага своей страны, пусть вместе со своим правительством и Радой не на восток посмотрят, а в ближайшее зеркало.

"Никогда не спорьте с дураками. Они стащат вас на свой уровень и задавят опытом". (Марк Твен, американский писатель)

Что ж, последуем совету Твена и не будем даже пытаться в чём-то переубедить Зеленского – эстрадника по внутренней сути, волею судьбы ставшего президентом далеко не самой маленькой европейской страны. Разве что украинскому народу посочувствуем – всё же братья они наши, хоть и временно невменяемые.

Да ещё посоветуем им перечитать Библию, где сказано про "раба, ставшего царём". Если же и это их не убедит, то пусть посмотрят одноимённое стихотворение на эту тему, которое написал когда-то Редьярд Киплинг. Вот лишь несколько фрагментов из него:

Для власти власть ему нужна, И силой дух поправ, Он славит мудрецом того, Кто лжёт ему: "Ты прав!"… Когда ж он глупостью теперь В прах превратил страну, Он снова ищет на кого Свалить свою вину. Он обещает так легко, Но все забыть готов. Он всех боится - и друзей, И близких, и врагов.

Приложите всё это к вашему "комику, ставшему президентом", дорогие украинцы. Право же, словно про него написано!