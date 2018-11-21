|
«Стихийный» рейтинг: Исследователи назвали Россию одной из самых безопасных стран
21 ноября 2018, 09:39 • 127 • В мире
Специалисты немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft составили своеобразный «стихийный» рейтинг: список самых опасных стран, где наиболее высок риск погибнуть от природных катастроф. Об этом сообщает издание Der Spiegel. Россию назвали одной из самых безопасных стран.
В итоге антирейтинг возглавили острова Тонга и Вануату в Тихом океане. Именно здесь чаще всего происходят природные катаклизмы, а самим островам постоянно угрожают землетрясения, наводнения и ураганы.
На втором месте не менее экзотичные Филиппины, которые, к слову сказать, очень любимы туристами. Впрочем, гостям стоит знать — островам угрожают не только цунами, но и извержения вулканов.
Также в топ самых опасных стран попали государства Западной и Центральной Африки и Юго-Восточная Азия. А вот к самым безопасным учёные отнесли Мальту, Саудовскую Аравию, Катар и Россию. Шансы погибнуть от стихийного бедствия в этих странах чрезвычайно малы.
Отметим, что учёные проанализировали статистику из 171 страны. Исследователи учитывали количество катаклизмов, а также реакцию местных властей и работу спецслужб во время ЧС.
Подпишитесь на нас
127
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
17 ноября 2018, 14:39
|
17 ноября 2018, 01:24
|
17 ноября 2018, 16:09
|
17 ноября 2018, 17:54
|
19 ноября 2018, 21:54
|
15 ноября 2018, 10:24
|
17 ноября 2018, 00:12