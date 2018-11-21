«Стихийный» рейтинг: Исследователи назвали Россию одной из самых безопасных стран

Специалисты немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft составили своеобразный «стихийный» рейтинг: список самых опасных стран, где наиболее высок риск погибнуть от природных катастроф. Об этом сообщает издание Der Spiegel. Россию назвали одной из самых безопасных стран.

В итоге антирейтинг возглавили острова Тонга и Вануату в Тихом океане. Именно здесь чаще всего происходят природные катаклизмы, а самим островам постоянно угрожают землетрясения, наводнения и ураганы.

На втором месте не менее экзотичные Филиппины, которые, к слову сказать, очень любимы туристами. Впрочем, гостям стоит знать — островам угрожают не только цунами, но и извержени я вулканов.

Также в топ самых опасных стран попали государства Западной и Центральной Африки и Юго-Восточная Азия. А вот к самым безопасным учёные отнесли Мальту, Саудовскую Аравию, Катар и Россию . Шансы погибнуть от стихийного бедствия в этих странах чрезвычайно малы.