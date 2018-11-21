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«Стихийный» рейтинг: Исследователи назвали Россию одной из самых безопасных стран

21 ноября 2018, 09:39  •  127 • В мире
Специалисты немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft составили своеобразный «стихийный» рейтинг: список самых опасных стран, где наиболее высок риск погибнуть от природных катастроф. Об этом сообщает издание Der Spiegel. Россию назвали одной из самых безопасных стран.
В итоге антирейтинг возглавили острова Тонга и Вануату в Тихом океане. Именно здесь чаще всего происходят природные катаклизмы, а самим островам постоянно угрожают землетрясения, наводнения и ураганы.
На втором месте не менее экзотичные Филиппины, которые, к слову сказать, очень любимы туристами. Впрочем, гостям стоит знать — островам угрожают не только цунами, но и извержения вулканов.
Также в топ самых опасных стран попали государства Западной и Центральной Африки и Юго-Восточная Азия. А вот к самым безопасным учёные отнесли Мальту, Саудовскую Аравию, Катар и Россию. Шансы погибнуть от стихийного бедствия в этих странах чрезвычайно малы.
Отметим, что учёные проанализировали статистику из 171 страны. Исследователи учитывали количество катаклизмов, а также реакцию местных властей и работу спецслужб во время ЧС.

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