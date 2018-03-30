Стихийный поиск: торговые центры нанимают инженеров по безопасности после трагедии в Кемерове

После трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» целый ряд крупных компаний занялись поисками специалистов по безопасности. На сайтах по трудоустройству в течение трёх дней после трагедии в Кемерово появились объявления от более чем 20 известных работодателей по всей России. Между тем Генпрокуратура заявила о том, что её сотрудники проконтролируют ход проверок пожарной безопасности торговых центров в ряде регионов страны.

Всколыхнули биржу труда

Инженеров по охране труда сразу после трагедии в Кемерове стали искать не только крупные торгово-развлекательные центры, но и гипермаркеты, магазины, отели, офисные комплексы, склады. Соответствующие объявления разместили: розничная сеть «Магнит» (Краснодар, Белгород, Серов (Свердловская область), розничная сеть «Перекрёсток» (Долгопрудный), Центральный рынок (Воронеж), гипермаркеты строительных материалов «Мегастрой» (Мурманск), Castorama (Одинцово), «Леруа Мерлен» (Москва), крупная сеть электроники OLDI (Москва), торговый дом «Бризг» (Волжский), торговый центр мебели Home Outlet (Москва), торговые площади «Герасимовъ» (Ульяновск).

В список также попали ТРЦ «Европейский» (Москва), ТЦ «Охотный ряд», торговый комплекс «Радуга» (Уфа) и крупный торговый центр в Краснодаре.

Специалисты, отвечающие за пожарную безопасность, в срочном порядке потребовались сразу в три отеля курорта «Горки Город» в Сочи, Адлере и Красной Поляне, а также в крупный офисный комплекс «Крылатские холмы».

Кроме того, в последние дни объявления о вакансиях «безопасников» обновляли такие крупные магазины, как OBI, «Ашан» и «Лента» в ТРЦ «Мозаика» в Москве.

По словам представителей рекрутингового портала Superjob.ru, число запросов по данной должности увеличилось в марте этого года на 19% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Впрочем, в пресс-службе ТРЦ «Европейский» отрицают, что размещение объявления о поиске инженера по охране труда от 28 марта связано с пожаром в Кемерове.

«У нас очень большой штат по безопасности, и по пожарной безопасности в том числе. В этом направлении работает несколько сотен человек. Возможно, поиск инженера по безопасности — определённая рабочая текучка кадров, плановый поиск специалистов. Это никак не связано с трагедией в Кемерове», — пояснил представитель пресс-службы.

При этом несколько месяцев назад в торговом центре загорелась крыша. Возгорание произошло в вентиляционном коробе. Пожар был небольшой, и эвакуация людей не потребовалась.

Непригодные специалисты и дешёвые материалы

В пресс-службе hh.ru рассказали, что не заметили увеличения количества запросов по вакансиям, связанным с безопасностью, в течение последних нескольких дней. Однако добавили, что трагедия в Кемерове вскрыла серьёзную проблему — профнепригодность сотрудников, задействованных в сфере безопасности. К примеру, Александр Никитин, занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ «Зимняя вишня», возможно, не имел должной квалификации для выполнения этой работы. По образованию он повар-кондитер.

© Агентство городских новостей «Москва»

В ходе начавшейся в регионах проверки Генпрокуратуры таких профнепригодных «специалистов» может найтись гораздо больше. Напомним, вчера ведомство официально объявило о том, что проконтролирует ход проверок пожарной безопасности торговых центров в ряде регионов страны.

Путин поздравил "Транснефть" с юбилеем Кроме того, трагический пример ТЦ «Зимняя вишня» показал, что крупные объекты зачастую строят из дешёвых и пожароопасных материалов.

«Для крупных центров, которые массово посещают люди, свои стандарты по безопасности, — рассуждает председатель всероссийского движения «За честный рынок» Илья Хандриков. — Но у бизнесменов, бывает, складываются определённые коррупционные отношения с представителями контролирующих органов, поэтому вместо соблюдения требований по безопасности они идут на нарушения за деньги».

По словам специалиста, в связи с нередкими случаями банкротства предприниматели стараются сократить свои издержки, потому что налоговое бремя растёт и ситуация только ухудшается.

«Бизнес вынужден минимизировать свои издержки, — говорит Илья Хандриков. — При этом принципиальные предприниматели всё делают по закону и до конца, но и жуликов тоже достаточно. Ситуацию нужно исправлять, но это сложно сделать, когда между бизнесом и инспекторами уже сложились коррупционные отношения. Проверяющие ждут денег, а бизнесмены вдруг становятся принципиальными и начинают выполнять все требования».

«Безопасники» всегда крайние

Согласно Трудовому кодексу, в компании численностью более 50 человек должность специалиста по охране труда обязательна. Если сотрудников меньше, то решение о создании службы охраны труда или найме специалиста принимает генеральный директор с учётом специфики производственной деятельности.

«Безопасники» занимаются разработкой программ по охране труда, улучшению условий работы, предупреждению производственного травматизма. Они обязаны обучать персонал безопасным методам работы с машинами и механизмами. В их компетенции находится взаимодействие с органами государственного контроля и надзора, а также организация работы комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве.

© Агентство городских новостей «Москва»

В Москве традиционно самые высокие зарплаты — работодатели готовы платить инженерам по безопасности от 50 до 80 тыс. рублей. В регионах на этой же вакансии предлагают от 30 до 60 тыс. рублей.

По сути, инженеры по технике безопасности всегда оказываются крайними, потому как при чрезвычайных ситуациях, в том числе с жертвами, под уголовную ответственность попадают в первую очередь именно они.

В рамках Уголовного кодекса нарушение требований охраны труда карается штрафами, а также лишением свободы. Чрезвычайная ситуация с причинением тяжкого вреда здоровью влечёт штраф в размере 4 тыс. рублей или заработной платы за период до 18 месяцев или исправительными работами на срок до двух лет.

В случае смерти человека виновный наказывается принудительными работами на срок до четырёх лет либо лишением свободы на тот же срок. Если погибших несколько, то ответственному за безопасность грозят принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же период.

Впрочем, доктор наук, адвокат Игорь Трунов, представлявший интересы потерпевших в пермском клубе «Хромая лошадь», уверен, что поиск стрелочников не заставляет людей делать выводы.

«У нас не делают выводов из таких трагедий, чтобы определиться, каким путём идёт наша страна. Путей два: европейский путь, при котором контроль за объектами осуществляют страховые компании. Они не позволяют страховать объект без надлежащей системы пожарной безопасности, так как давит материальная ответственность. Или китайский путь госконтроля и жёсткого наказания. В Китае за аналогичный пожар привлекли 60 человек, четверых расстреляли на спортивной арене. После этого в Китае ничего не горит, и в Европе тоже ничего не происходит», — говорит Трунов.

По его словам, к ответственности должны привлекаться в том числе сотрудники МЧС.

«Системная проблема в том, что МЧС надзирает и расследует подобные дела, но сотрудники службы никогда не привлекаются к ответственности», — считает адвокат.

Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Всего пострадали 76 человек.