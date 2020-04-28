Стихийные последствия: Путин проверил ситуацию с паводками и пожарами

Регионы должны быть полностью готовы к природным катаклизмам даже в условиях борьбы с коронавирусом. Об этом Владимир Путин заявил на совещании о ситуации с паводками и пожарами, которое прошло 27 апреля. Во время мероприятия с участием представителей регионов и главы МЧС Евгения Зиничева президенту доложили о множестве нерешенных проблем: участники жаловались не только на мосты и нехватку средств, но и на проблемы с обеспечением спасателей бесплатной едой. По итогам заседания стало понятно, что состояние дорог местами по-прежнему оставляет желать лучшего, а некоторые регионы прибегают к довольно своеобразной практике распределения помощи жителям, пострадавшим от пожаров.

Быть строже

Несмотря на то что основное внимание властей сейчас сосредоточено на борьбе с COVID-19, новую рабочую неделю президент начал с обсуждения сезонных стихийных бедствий, наносящих серьезный ущерб российским регионам. Важность вопроса подчеркивает и тот факт, что Владимир Путин лично принял в резиденции Ново-Огарево главу МЧС Евгения Зиничева. Остальные участники совещания подключились к мероприятию по видеосвязи.

Глава государства потребовал от субъектов на 100% подготовиться к любым природным катаклизмам. На фоне распространения коронавируса он поручил позаботиться и о безопасности сотрудников МЧС. Владимир Путин призвал определить требуемые объемы средств индивидуальной защиты для спасателей. Кроме того, региональные подразделения МЧС необходимо дооснастить пожарной и другой специализированной техникой, заявил он.

По словам Евгения Зиничева, весеннее половодье в российских регионах проходит без серьезных проблем. Паводки завершились уже в 44 субъектах, в 34 они продолжаются, в семи еще не начались. На особом контроле находится обстановка на реке Лене в Якутии, сообщил глава ведомства.

Владимир Путин и Евгений Зиничев Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

С другой стороны, критическая ситуация с пожарами складывается сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке. По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года. Тревожная обстановка также в Забайкальском крае и Амурской области, уточнил министр.

Ситуацию могут осложнить погодные условия: россиян в этом году ожидает аномально жаркое лето, добавил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Однако лесные пожары связаны не только с климатическими изменениями, но и с нарушениями самоизоляции и противозаконными действиями некоторых граждан.

Евгений Зиничев предложил президенту ужесточить ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Например, в Германии за несанкционированное разведение костра можно лишиться свободы на срок до одного года, в Белоруссии — и вовсе до семи лет, привел он примеры. В то же время в нашей стране в рамках разработки новой редакции КоАП не предусматривается даже увеличение размера штрафов, напомнил он.

Президент, однако, отметил, что усиление санкций «не всегда ведет к изменению ситуации по существу». Тем не менее Владимир Путин допустил ужесточение наказания для тех, кто с помощью лесных пожаров пытается «прикрыть другие правонарушения, например незаконную вырубку леса».

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара около села Иван-Озеро в Забайкальском крае Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Но причины проблем с лесным комплексом — не только поджоги и неорганизованные костры, считает первый замглавы комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский.

— Это и Лесной кодекс (принятый в 2006 году. — «Известия»). Мы возложили ответственность на регионы, но не дали им необходимые возможности, — пояснил он. — Поэтому появились, например, вопросы с пожарной безопасностью и с соблюдением лесопромышленной политики — поджоги сухой травы скотоводами и массовая вырубка на экспорт.

«Сами покатайтесь»

На мероприятии выступили сразу несколько губернаторов, которые не только доложили о текущей ситуации, но и обратились к президенту с конкретными инициативами. Так, глава Забайкальского края Александр Осипов предложил создать единый центр, который будет отвечать за противопожарную подготовку и ликвидацию всех возгораний. Структура сможет координировать действия разных служб и ведомств, задействованных при тушениях. Подчиняться она должна МЧС, считает он.

Некоторые участники просили увеличить господдержку на тушение пожаров.

— Красноярский край — 15% всего лесного фонда. Пожары регулярно случаются очень серьезные, тем не менее мы получаем 3%— я подчеркиваю — 3% от общего объема субвенций, действующих во всей Российской Федерации. 15 и 3 — это две большие разницы, — возмущался губернатор Красноярского края Александр Усс.

На диспропорцию в финансировании посетовал и глава Республики Саха Айсен Николаев. Отвечая на эти высказывания, Дмитрий Кобылкин решил прибегнуть к статистике и цифрам.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Нет, секундочку, подожди. Мы «не об этим», как в деревне говорят, мы «о другим». Понятно? — остановил министра Владимир Путин. — Они же говорят не о том, что мало, хотя мало всегда, они говорят о диспропорциях, о том, что где-то много дают, где пожаров нет, а где пожары есть, там дают меньше.

Чиновник попытался реабилитироваться, пояснив, что методика распределения средств была утверждена еще в далеком 2006 году. Более того, формула сложная, и она учитывает много критериев, включая обеспеченность субъектов, уточнил министр.

— Надо внимательно посмотреть на эту методику. Понятно, что критериев много, а жизнь идет вперед, меняется, условия жизни меняются, в которых мы функционируем. И нужно из этого исходить, а не из того, что написано в 2006 году. Я вас прошу к этому вернуться и посмотреть, еще раз посмотреть повнимательнее, как рассчитываются эти средства, выделяемые регионам, — поручил Владимир Путин.

Айсен Николаев привел пример еще одной проблемы — отсутствия бесплатного питания и воды для пожарных. По словам губернатора, до 2016 года расходы на эти цели на себя брал федеральный бюджет. Сейчас регионы вынуждены использовать собственные средства.

— Этот пробел мы устраняем в настоящее время. Он действительно был, — констатировал глава Минприроды.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

В целом президент был явно недоволен массой нерешенных вопросов. В частности, глава государства не понимал, почему до сих пор не отремонтированы дороги, испорченные паводками.

— Люди вынуждены ездить по колдобинам, — сказа Владимир Путин. — Сами покатайтесь по таким дорогам и тогда поймете, что нужно действовать побыстрее.

«Учить некого будет»

Глава Кузбасса Сергей Цивилев сообщил президенту о крупных пожарах, в результате которых недавно сгорели 24 дома. При этом губернатор подчеркнул, что местные власти не оставили пострадавших без помощи. Их переселили в пункты временного размещения. Также для них предусмотрены выплаты в размере 270 тыс. рублей и гуманитарная помощь, включая электронику и бытовую технику. Более того, было принято решение выкупить дом для директора деревенской школы и ее мужа — учителя физкультуры, чтобы не лишиться ценных кадров.

Однако президент воспринял доклад губернатора весьма неоднозначно. Потому что «холодильник — это хорошо, и телевизор тоже неплохо, но если дома нет, некуда разместить ни холодильник, ни телевизор».

— Смотрите, если учитель и директор школы останутся, а все остальные уедут, то учить некого будет. Поэтому нужно помочь всем пострадавшим, — отреагировал Владимир Путин и поручил федеральным ведомствам подключиться к решению задачи.

Последствия пожара в дачном поселке Новосибирской области Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Президент во время совещания также призвал ускорить финансирование строительства нового моста в Благовещенске. Вице-премьер Марат Хуснуллин пояснил, что срок строительства можно сократить с 42 до 30 месяцев. Кроме того, глава государства поручил в ускоренном режиме отремонтировать уже существующий мост через реку Зея.

На совещании были найдены ответы на многие вопросы, считает первый зампредседателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. По его словам, «многие губернаторы на протяжении последних лет били тревогу о том, что выделяемых из федерального бюджета средств не хватает, например, чтобы содержать в полном объеме штатное количество инспекторов и сотрудников противопожарных служб». Он также обратил внимание на то, что в нацпроектах заложено строительство дамб и других гидротехнических сооружений.

— Разовые капитальные вложения на возведение таких объектов на многие десятилетия позволят решить проблему паводков, — подчеркнул сенатор.

Не отказывать в помощи

В этот же день на оперативном совещании председателя правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами обсуждалась помощь населению и бизнесу в условиях пандемии. Так, несмотря на федеральную поддержку, губернаторов попросили сохранять региональные доплаты медикам.

Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции Фото: ТАСС/Александр Астафьев

В правительстве также готовят третий пакет мер поддержки экономики. Одновременно с этим до конца недели кабмин рассмотрит сценарии поэтапного снятия ограничений для бизнеса.

Несмотря на программы помощи, многие граждане и компании до сих пор не могут ими быстро воспользоваться. Об этом Михаил Мишустин заявил уже на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Он попросил министров и губернаторов разобраться с этой ситуацией и еженедельно докладывать об итогах.

Каждый регион должен быть обеспечен всем для лечения пациентов. Поэтому федеральные власти продолжат выделять из резерва страны необходимые медикаменты и оборудование. Кроме того, в субъектах будут разворачивать мобильные госпитали. Однако во время борьбы с инфекцией медучреждения не должны отказывать в помощи людям с тяжелыми хроническими заболеваниями, уточнил Михаил Мишустин.