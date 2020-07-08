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Стихийное бедствие заставило Киев предложить Донбассу перемирие
08 июля 2020, 19:00 • 164 • Политика
Стихийное бедствие на территории Луганской народной республики, временно подконтрольной Киеву, заставило украинские власти предложить Донбассу перемирие.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак призвал участников контактной группы по Донбассу рассмотреть возможность обеспечения перемирия из-за лесных пожаров на подконтрольной Украине территории ЛНР.
Он рассказал о том, что в лесах вблизи линии разграничения возник сильный пожар, который привёл к гибели людей.
По словам Ермака, на очередном заседании трёхсторонней контактной группы стоит предметно рассмотреть вопрос установления перемирия.
"Ведь нашей общей задачей является недопущение новых человеческих жертв среди мирного населения", - объяснил он.
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