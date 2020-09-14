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Стихия атакует: Очевидцы запечатлели, как целый город "исчез" за секунды
14 сентября 2020, 18:00 • 175 • В мире
Стихия атакует турецкую провинцию Анкара. Очевидцы запечатлели, как целый город, расположенный неподалёку от столицы, "исчез" буквально за секунды, погрузившись в темноту в результате мощной песчаной бури. Сообщается о нескольких пострадавших.
Город в Турции, что неподалёку от столицы республики, накрыла мощная песчаная буря. Здешние интернет-пользователи делятся кадрами с места событий в своих соцсетях.
Стихия застигла врасплох жителей Полатлы, находящегося в 80 километрах от Анкары. На видео можно заметить, как огромная волна пыли и песка заволакивает дома и улицы, делая видимость почти нулевой.
На какой-то период город погрузился в темноту. Глава местной администрации сообщил, что в результате непогоды пострадали как минимум шесть граждан.
Согласно информации Главного управления метеорологии страны, турецкую столицу буря почти не затронула. Тем не менее видимость там тоже стала заметно хуже.
Прогноз по провинции Анкара на ближайшее время тревожный. Метеорологи обещают мощные ливни и не исключают появления участков затопления и сход селей в регионе.
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