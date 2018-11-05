Стих Шнурова об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе дошёл до депутатов Госдумы

Стихотворение рок-музыканта Сергея Шнурова об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе дошёл до депутатов в Госдумы. Парламентарии поддержали общий посыл, но не согласились с отдельными деталями произведения.

Ранее Шнуров опубликовал в Instagram стих, посвящённый происшествию в уфимском отделении полиции, где, как утверждает девушка-следователь, она была изнасилована своим начальником и двумя его подчиненными. В стихотворении музыкант называет полицейских-насильников «зверьми» и отмечает, что «не верит своим глазам». Также в произведении присутствуют строки о том, что после скандала «кто-то выйдет, кто-то сядет», но в целом ситуация не изменится.

«Реакция Шнурова абсолютно правильная, только то, что (ситуация) не изменится, с этим я не согласна. На мой взгляд, ситуация в полиции меняется», - прокомментировала стихотворение одна из депутатов Госдумы.

Она добавила, что не удивлена тому, что музыкант активно использовал в своём стихотворении ненормативную лексику, напомнив, что Шнуров позволяет себе нецензурные выражения даже со сцены, хотя это запрещено законом.