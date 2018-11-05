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Стих Шнурова об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе дошёл до депутатов Госдумы

05 ноября 2018, 19:54  •  175 • Политика
Стих музыканта Сергея Шнурова об изнасиловании дознавателя полицейскими оценили в Госдуме.
Стихотворение рок-музыканта Сергея Шнурова об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе дошёл до депутатов в Госдумы. Парламентарии поддержали общий посыл, но не согласились с отдельными деталями произведения.
Ранее Шнуров опубликовал в Instagram стих, посвящённый происшествию в уфимском отделении полиции, где, как утверждает девушка-следователь, она была изнасилована своим начальником и двумя его подчиненными. В стихотворении музыкант называет полицейских-насильников «зверьми» и отмечает, что «не верит своим глазам». Также в произведении присутствуют строки о том, что после скандала «кто-то выйдет, кто-то сядет», но в целом ситуация не изменится.
«Реакция Шнурова абсолютно правильная, только то, что (ситуация) не изменится, с этим я не согласна. На мой взгляд, ситуация в полиции меняется», - прокомментировала стихотворение одна из депутатов Госдумы.
Она добавила, что не удивлена тому, что музыкант активно использовал в своём стихотворении ненормативную лексику, напомнив, что Шнуров позволяет себе нецензурные выражения даже со сцены, хотя это запрещено законом.
«От Шнурова – я не удивлюсь, он и со сцены ненормативную лексику использовал, хотя это запрещено законом», - цитирует РИА Новости слова женщины-депутата.

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