«Стигматизирующий фактор»: почему на Западе заговорили о «российском влиянии» на выборы в Европарламент

В европейских СМИ заговорили о «вмешательстве» РФ в выборы в Европарламент. Российскую власть и СМИ обвиняют в попытках повлиять на их исход. Доказательств, конечно, не приводят. Даже эксперты Google, Facebook и Twitter, изучавшие этот вопрос, не обнаружили каких-либо свидетельств ведущейся кампании влияния на выборы в ЕП. Не отмечают какой бы то ни было активности «российских троллей» и другие европейские специалисты по безопасности. Эксперты полагают, что истеблишмент стран ЕС пытается разыграть российскую карту, чтобы помешать своим политическим оппонентам (в частности, евроскептикам) добиться значимого успеха на грядущих выборах.

На днях в западной прессе вышло несколько материалов, посвящённых вероятному «российскому вмешательству» в грядущие выборы в Европарламент, которые пройдут с 23 по 26 мая. Так, на сайте BBC была опубликована большая статья под заголовком «Пытается ли Россия повлиять на европейские выборы?», на телеканале France 24 вышло совместное с Deutsche Welle «расследование», названное авторами «Разделяй и властвуй: Россия и европейские выборы», а The New York Times выпустила текст «Россия нацелена на выборы в Европе. Как и ультраправые подражатели».

В этих и подобных им материалах рассуждается о намерениях Москвы «повлиять» на избирательные процессы в Европе, а также о том, что Кремль и ряд российских СМИ (включая RT и Sputnik) якобы ведут кампанию в поддержку правых сил в ЕС.

При этом BBC рассказывает о деятельности оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям «Восток» (East StratCom), которая внутри Европейской службы внешних связей с 2015 года занимается «сбором доказательств того, что Россия стремится влиять на европейские демократические процессы». Также сообщается о якобы предпринимавшихся «попытках взлома и утечки информации» и ведущейся «работе» по очернению тех или иных европейских политиков. Впрочем, как водится, ни единого доказательства или документального подтверждения этих тезисов не приведено.

В свою очередь, материал France 24 и Deutsche Welle среди прочего указывает на «особые» отношения Владимира Путина с рядом европейских политиков, которые выступают против антироссийских санкций, включая главу МВД Италии Маттео Сальвини, главу МИД Австрии Карин Кнайсль, лидера французских правых Марин Ле Пен и других.

Заходит речь и о телеканале RT, который обвиняется в том, что он широко освещает в своём эфире такие остросоциальные для Европы темы, как протесты «жёлтых жилетов», брексит, а ранее — референдум в Каталонии. RT вменяется в вину и то, что телеканал предоставляет эфирное время оппозиционным политикам, евроскептикам и активистам, а также «пытается дискредитировать либерально-демократическую модель Запада».

Как сообщает Mediapart, по требованию президента Эммануэля Макрона спецслужбы проверяют всё, что может быть связано с вмешательством Кремля в европейские выборы. «Согласно нашей информации, они склоняются к выводу, что Россия действительно мобилизует свои способы влияния во Франции «с целью повлиять на европейские выборы», — пишет издание.

По информации Mediapart, службы говорят о «коварной стратегии Кремля, претворяемой в жизнь через политические партии и аналитические центры, продвигающие пророссийский дискурс, подкрепляемый лоббированием франкоязычных российских СМИ, подозреваемых в продвижении политической повестки дня российской власти посредством небеспристрастной обработки информации и амплификации фейковых новостей, циркулирующих в интернете».

О «жёлтых жилетах» французское издание пишет, что движение стало «важным сюжетом для предвзятого освещения пророссийскими СМИ Russia Today и Sputnik, которые представляют его как французский «майдан», видя в нём начало «восстания европейских народов» против их «олигархических политических элит».

Кроме того, журналисты France 24 записали 53-минутное интервью с главредом RT France Ксенией Фёдоровой, в ходе которого у неё, в частности, спросили, не состоит ли альтернативное видение канала в том, чтобы выступать против ЕС, НАТО и правящих элит (того же Эммануэля Макрона).

«Люди, которые говорят так, хотят дискредитировать наш канал. Особенно в глазах той части публики, которая имеет необщепринятую точку зрения. Если вы внимательно посмотрите на наш канал, вы увидите, что мы даём слово всем, кто хочет высказаться... Вы называете нас каналом в стиле «анти-ЕС», «анти-Макрон». Это потому, что мы даём голос критикам Макрона? Но ведь в этом и состоит смысл журналистики — давать разные точки зрения, критические точки зрения. И если какая-то точка зрения является критической по отношению к действующей власти, отразить эту точку зрения — часть нашей работы», — подчеркнула Фёдорова.

«Мы не поддерживаем какую-то политическую силу, не придерживаемся жёстко какой-то линии. Но мы не боимся дать слово человеку, которому по какой-то причине не дают высказаться в традиционных медиа», — добавила она.

Напомним, что 23—26 мая в ЕП будет избран 751 депутат от 28 стран, которые в следующие пять лет будут представлять в законодательном органе более 500 млн жителей Европы. Интересно, что, согласно данным исследования, проведённого социологами из Kantar Public по заказу ЕП, по итогам предстоящего голосования ожидается определённое уменьшение численности депутатов-центристов и переход их мандатов к представителям более радикальных и либеральных партий. На этом фоне, помимо ключевых тем, таких как миграция, климат и социально-экономические проблемы, европейские политики время от времени поднимают и пресловутый вопрос «российского влияния».

Постеры кандидатов в Европарламент в Париже

AFP

© Joel Saget

Так, 13 мая еврокомиссар по вопросам юстиции чешка Вера Юрова заявила о якобы имеющей место угрозе манипуляций в ходе предстоящих выборов в ЕП со стороны ряда стран, включая Россию. Она назвала эту парламентскую кампанию судьбоносной для Европы и призвала адаптироваться к «цифровой гонке вооружений».

«Мы не должны допустить искажения итогов выборов ни в одном государстве — члене ЕС», — подчеркнула Юрова.

В свою очередь, член Европарламента Ингеборг Гресле заявила буквально следующее: «Политическое окружение господина Путина весьма заинтересовано в дестабилизации Европы, существуют опасения, что им это удастся».

В Австрии разгорается политический скандал вокруг бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, который был вынужден подать в отставку 18 мая из-за выдвинутого в его адрес подозрения в связи с некими «российскими силами». Сам Штрахе уже назвал публикации, в основе которых была сделанная скрытой камерой видеозапись, «попыткой политического убийства».

Говоря о вопросе вероятного «вмешательства» в грядущие выборы в ЕП, стоит отметить, что 20 мая газета Financial Times опубликовала интересный материал на этот счёт. Там сообщается, что группы экспертов, специально созданные в крупнейших технологических компаниях Google, Facebook и Twitter, в ходе своей работы не сумели обнаружить каких-либо следов ведущихся кампаний влияния на выборы или свидетельств преднамеренной дезинформации европейских избирателей.

Аналогичные данные озвучил глава бельгийской Генеральной службы информации и безопасности Клод ван де Ворде, отметивший, что в настоящее время «никакой деятельности российских троллей в рамках предвыборной кампании не наблюдается».

«Поразительно, что российские интернет-тролли не вмешиваются. Ведь для России это был самый удачный момент, чтобы поставить под сомнение конституционные основы нашей государственности. Однако стоит сказать, что в преддверии европейских выборов в других странах ЕС обстановка также довольно спокойная», — заявил специалист по вопросам безопасности Кеннет Лазун из Гентского университета.

Аналитики из Оксфордского института интернета (Oxford Internet Institute, OII) также утверждают, что страхи по поводу попытки вмешательства неких сторонних сил в предстоящие выборы в Европарламент беспочвенны.

Ранее совет ЕС предупредил о возможных атаках на избирательную инфраструктуру, а также о «кампаниях по дезинформации». В заявлении упоминались «российские источники», которые якобы применяют подобные стратегии.

Однако в исследовании OII, опубликованном в Der Spiegel, говорится, что проблемы распространения фейковых новостей вокруг предстоящих выборов не существует, а упоминаемые в этой связи российские СМИ не демонстрируют существенного интереса к проблеме.

Так, исследователи в период с 5 по 20 апреля рассмотрели в Twitter 584 062 сообщения на тему выборов в ЕП, используя при поиске хештеги. Из них 137 658 содержали ссылки на информационные сообщения разной степени надёжности, причём менее 1% от этого количества выпало на долю Sputnik и RT.

«Страшилка» для Европы

По словам заведующего отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимира Швейцера, выборы в Европарламент, по сути, ничего не решают, а сам ЕП не очень популярен среди европейцев. Поэтому явка на выборы в этот орган в последние годы постоянно падает (в 2014-м она составила 42,5%).

«Я много лет занимаюсь этими выборами и должен сказать, что люди голосуют по своим личным убеждениям. Я понимаю, что некоторые СМИ рады говорить, что на что-то повлияли. Но нет, люди, особенно в Западной Европе, не поддаются на различные фейковые новости и искажения. Они ориентируются только на тот уровень жизни, который у них есть, и на то, как он меняется от действий тех или иных партий и политических деятелей», — рассказал эксперт.

«Поэтому вся эта история с якобы влиянием России на выборы Трампа, брексит, выборы во Франции не стоит и ломаного гроша. Те, кто проигрывали, теряли доверие избирателей по своим внутренним причинам», — подчеркнул Швейцер.

Говоря о возможном исходе грядущих выборов, собеседник RT отметил, что ожидается небольшой сдвиг в сторону правых партий, однако он не будет критическим. При этом эксперт не исключил, что в случае с Австрийской партией свободы скандал вокруг её лидера может оказать обратный эффект.

«Можно сказать, что в Австрии очень сочувствуют обиженным. Поэтому сейчас Партия свободы, лидера которой обвинили в том, что он что-то там сказал и в чём-то участвовал, не только не потеряет голоса, но и получит больше», — отметил Швейцер.

В заключение он добавил, что многие политики взяли моду списывать свои поражения на фейковые новости и клевету, пытаясь оправдать собственные неудачи.

В свою очередь, политолог Александр Асафов в беседе с RT рассказал о ведущейся в ЕС кампании против евроскептиков, в рамках которой в том числе используется стигматизация России как «агента влияния».

«Россия выбрана стигматизирующим фактором. Мы наблюдаем широкую кампанию против евроскептиков, которые имеют серьёзный успех на выборах в Европе... Запущенная кампания по обвинению России во вмешательстве, скорее всего, даст свои результаты, и правые не получат такой хороший расклад, как они планировали», — отметил эксперт.

Вместе с тем он констатировал, что дело не в России и «российском вмешательстве», а в необходимости предъявить обществу внешнюю угрозу, борьбу с которой можно было бы использовать в своих политических интересах. И место этого внешнего фактора могла занять любая другая «угроза», например Китай.

«Провал традиционного европейского истеблишмента и его курса стал платформой для успеха новых европейских политиков. И сейчас им не хотят давать больше власти, реализовывая программу «российского вмешательства». Это манипуляция общественным мнением, где Россия выбрана страшилкой», — добавил политолог.

«Этот фактор ковался давно и долго — и вот он пригодился. Никто даже не может объяснить, зачем же Россия вмешивается. В дальнейшем мы увидим ещё больше подобных обвинений в связях с Россией для того, чтобы ограничить электоральный успех тех или иных политиков», — подытожил Асафов.