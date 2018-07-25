Stern: Крым становится магнитом для туристов

«Полуостров вновь должен обрести былое величие»

После оттока украинских туристов в 2014 году Крым снова стал популярным туристическим направлением, теперь уже для россиян, пишет немецкий иллюстрированный еженедельник Stern.

«Полуостров, который в советское время для миллионов граждан был своего рода аналогом недостижимого французского Лазурного берега, должен вновь обрести былое величие», – отмечает автор статьи Эллен Ивитс.

Явно «сгущая краски», она утверждает, что после вхождения Крыма в состав России туристическая отрасль региона «погрузилась в глубокий кризис». Якобы, отдыхающие из Украины перестали ездить на полуостров, а поток россиян был незначительным и не мог компенсировать этот спад.

Благодаря воздействию непрерывной российской рекламы в Крыму снова наблюдается туристический бум, объясняет «Штерн». В значительной мере это связано с запуском 19-километрового Крымского моста, соединившего полуостров с материковой частью России.

«Мост с четырёхполосным движением, которое уже открыто, и двумя железнодорожными путями, которые должны быть введены в эксплуатацию в следующем году, подогревает чувство национальной гордости и привлекает туристов. Жители соседних регионов устремляются на полуостров, чтобы провести на море, по крайней мере, выходные», – рассказывает немецкий еженедельник.

«Поток отдыхающих такой большой, что полуостров в прошедшие дни превратился в одну большую пробку», – отмечает журнал, приводя сообщения российских водителей и СМИ о многокилометровых заторах на крымских дорогах в направлении от Керченского моста вглубь полуострова.

При этом Эллен Ивитс обвинила туристов в «равнодушии» по отношению к войне на Украине, посетовав на хештеги #Крымнаш, которыми российские пользователи соцсетей часто сопровождают фотографии своего отдыха на полуострове. Немецкая журналистка упомянула о требованиях Украины вернуть Крым, но признала – Россия никогда на такое не пойдёт. Вместо этого она вкладывает в крымскую инфраструктуру миллиарды и к 2020 году через полуостров протянется новая четырёхполосная трасса «Таврида», которая избавит его от автомобильных пробок.

Соб. корр. ФСК