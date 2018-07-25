Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Представители посольства РФ в США планируют посетить россиянку Бутину 26 июля
Программа "Мобильный избиратель" стартовала в столице
Памфилова обвинила избирательную систему Петербурга в зависимости от властей
Пенсионная реформа, я Вас все равно... (aftershock.news)
Главная / Украина

Stern: Крым становится магнитом для туристов

25 июля 2018, 15:09  •  209 • Украина
«Полуостров вновь должен обрести былое величие»
После оттока украинских туристов в 2014 году Крым снова стал популярным туристическим направлением, теперь уже для россиян, пишет немецкий иллюстрированный еженедельник Stern.
«Полуостров, который в советское время для миллионов граждан был своего рода аналогом недостижимого французского Лазурного берега, должен вновь обрести былое величие», – отмечает автор статьи Эллен Ивитс.
Явно «сгущая краски», она утверждает, что после вхождения Крыма в состав России туристическая отрасль региона «погрузилась в глубокий кризис». Якобы, отдыхающие из Украины перестали ездить на полуостров, а поток россиян был незначительным и не мог компенсировать этот спад.
Благодаря воздействию непрерывной российской рекламы в Крыму снова наблюдается туристический бум, объясняет «Штерн». В значительной мере это связано с запуском 19-километрового Крымского моста, соединившего полуостров с материковой частью России.
«Мост с четырёхполосным движением, которое уже открыто, и двумя железнодорожными путями, которые должны быть введены в эксплуатацию в следующем году, подогревает чувство национальной гордости и привлекает туристов. Жители соседних регионов устремляются на полуостров, чтобы провести на море, по крайней мере, выходные», – рассказывает немецкий еженедельник.
«Поток отдыхающих такой большой, что полуостров в прошедшие дни превратился в одну большую пробку», – отмечает журнал, приводя сообщения российских водителей и СМИ о многокилометровых заторах на крымских дорогах в направлении от Керченского моста вглубь полуострова.
При этом Эллен Ивитс обвинила туристов в «равнодушии» по отношению к войне на Украине, посетовав на хештеги #Крымнаш, которыми российские пользователи соцсетей часто сопровождают фотографии своего отдыха на полуострове. Немецкая журналистка упомянула о требованиях Украины вернуть Крым, но признала – Россия никогда на такое не пойдёт. Вместо этого она вкладывает в крымскую инфраструктуру миллиарды и к 2020 году через полуостров протянется новая четырёхполосная трасса «Таврида», которая избавит его от автомобильных пробок.
Соб. корр. ФСК
Фото sandro.life: Переполненный пляж в Судаке. Июнь 2018 г.
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
209
Источник
Похожие новости
24 июля 2018, 22:39
В посольстве Украины сообщили о планах Вашингтона выделить Киеву $250 млн
25 июля 2018, 14:54
Полиция уведомила посольство Украины в Париже о смерти активистки Femen
24 июля 2018, 22:39
«Находим огромные склады»: к чему может привести рост незаконного оборота оружия на Украине

25 июля 2018, 14:54
СМИ: В Киеве водитель на Hummer насмерть сбил девочку из России
25 июля 2018, 13:09
СК обвинил экс-министра обороны Украины Гриценко в призывах взрывать поезда в РФ
25 июля 2018, 14:54
Депутат Верховной рады предложил Усику отдать гонорар за победу над Гассиевым украинской армии
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
24 июля 2018, 01:39
"Его сделали на века": Украинский политик проехал по Крымскому мосту и восхитился им
20 июля 2018, 16:24
"И не верьте тому, что Крым - пустой": Украинский турист рассказал, как отдыхал на полуострове и почему на границе очереди
24 июля 2018, 06:40
Бумаги скинули, пора наступать!
24 июля 2018, 09:24
«Шариковщина»: Злобное хамство украинского министра шокировало интернет
19 июля 2018, 12:54
«Они бегут не от Асада, а от русских монстров»
19 июля 2018, 18:08
На кого сейчас делает ставку мировое правительство?
23 июля 2018, 16:12
Цены и обслуживание, Крым yбивaющие?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.