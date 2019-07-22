Стер бы с лица Земли за 10 дней, но: Трамп объяснил, почему ещё не выиграл афганскую войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что может выиграть войну в Афганистане за одну неделю, но не делает этого, так как не хочет убивать 10 миллионов человек. Словам американского лидера прозвучали во время его встречи с ремьером Пакистана Имраном Ханом.

Трамп отметил, что войска США находятся в Афганистане уже 18 лет, и, по его мнению, это глупо. Президент добавил, что у него есть особые планы на Афганистан, и они связаны с военными действиями. Трамп подчеркнул, что если бы хотел, то мог стереть эту страну с лица Земли примерно дней за десять.

"Я мог бы выиграть эту войну за неделю. Я просто не хочу убивать 10 миллионов человек", - сказал Трамп.

Ранее глава Белого дома не раз заявлял о своих планах снизить численность американских войск в Афганистане, оставив в стране лишь разведывательные подразделения.