Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Смотреть в рот США - это свобода?": Пушков задал риторический вопрос ...
Вернуться на Украину, чтобы присоединиться к России
Иосиф Пригожин: Платим миллионы налогов, но свободных средств нет
Из Тартуса прикрыли: Сирийские боевики из "Градов" попытались разбить ...
Главная / Политика

Стер бы с лица Земли за 10 дней, но: Трамп объяснил, почему ещё не выиграл афганскую войну

22 июля 2019, 23:09  •  61 • Политика
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут "выиграть войну в Афганистане за неделю", но не делают из человеколюбия. "Не хочу убивать 10 млн человек", - заявил глава Белого дома.
Президент США Дональд Трамп заявил, что может выиграть войну в Афганистане за одну неделю, но не делает этого, так как не хочет убивать 10 миллионов человек. Словам американского лидера прозвучали во время его встречи с ремьером Пакистана Имраном Ханом.
Трамп отметил, что войска США находятся в Афганистане уже 18 лет, и, по его мнению, это глупо. Президент добавил, что у него есть особые планы на Афганистан, и они связаны с военными действиями. Трамп подчеркнул, что если бы хотел, то мог стереть эту страну с лица Земли примерно дней за десять.
"Я мог бы выиграть эту войну за неделю. Я просто не хочу убивать 10 миллионов человек", - сказал Трамп.
Ранее глава Белого дома не раз заявлял о своих планах снизить численность американских войск в Афганистане, оставив в стране лишь разведывательные подразделения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
22 июля 2019, 16:39
Пушков оценил лидерство «Слуги народа» на выборах в раду
22 июля 2019, 21:09
В Госдуме выступили за возобновление межпарламентского диалога с Радой
22 июля 2019, 23:09
Погибли 52 моряка, но что произошло, не знают до сих пор: Во Франции найдена подлодка "Минерва", утонувшая при странных обстоятельствах
22 июля 2019, 19:54
Перемирие на крови: Донбасс замер в ожидании новых провокаций ВСУ
22 июля 2019, 19:54
"Украинский рак" дал метастазы: Жириновский предсказал замену Зеленского на Пиночета
22 июля 2019, 23:09
"Клон Мединского договорился": В США выпускают новый сериал о российской истории
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 июля 2019, 10:09
"Уйдёт часть плесени": Пушков прокомментировал поражение националистов на в...
22 июля 2019, 00:24
Проблемы с почками или отравили? Все версии о "смерти" президента Туркменис...
22 июля 2019, 06:54
"Мы вас уничтожим": Зеленскому пригрозили "могилой" за назначение...
22 июля 2019, 03:39
"Пора возвращаться в прокуратуру": Поклонская показала подарок "с наме...
22 июля 2019, 01:54
Зеленский победил: что России нужно понять по итогам выборов в украинскую Раду
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 июля 2019, 21:24
«Нафтогаз» готов договариваться по транзиту газа по сценарию ЕК
18 июля 2019, 02:09
"П*здуйте, хохлы": Бердянск встречает украинских туристов (Анна Сочина)
19 июля 2019, 07:24
"Напоминание": Глава МИД Ирана одной картинкой показал место США в мире
18 июля 2019, 02:09
"Вова, на дорогу смотри": Разболтавшегося о Путине Зеленского "вернули на землю"
17 июля 2019, 06:39
Убил пассажиров и напарника: Французы изложили жуткую версию гибели малазийского "Боинга"
16 июля 2019, 07:54
"А с именами детей, убитых на Донбассе?": Нацепившему желтые браслеты Зеленскому задали "наивный" вопрос
18 июля 2019, 02:09
Кто перевозил «Бук»? СБУ опровергла свое же сообщение по МН17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.