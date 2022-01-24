Степень зависимости: почему в Австрии заявили, что санкции ЕС не затронут газовый сектор России

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что ЕС в случае эскалации конфликта на Украине введёт серьёзные санкции против России. Но ограничения не затронут газовый сектор, а также бессмысленны против «Северного потока — 2». По признанию министра, Европа зависит от энергии из РФ и не может изменить этого в одночасье. Он также отметил, что нынешняя ситуация с Россией должна послужить уроком Китаю, который может сделать свои выводы, если Запад проявит слабость перед лицом военных угроз. С политикой санкций не согласен и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. По его мнению, они не эффективны и вредят в том числе и самому Евросоюзу. Однако эксперты считают, что Брюссель не изменит в ближайшем времени своей риторики в отношении Москвы, однако будет пытаться оградить чувствительные для себя сферы от рестрикций.

Евросоюз готовит обширный пакет санкций против России в экономической и финансовой сфере на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом в интервью газете Presse am Sonntag заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Он подчеркнул, что рестрикции не будут затрагивать энергетическую сферу.

«Мы в Европе в определённой степени зависим от энергии из России. Мы не сможем изменить это в одночасье, если мы хотим получать тепло и электричество», — признал министр.

По его словам, доля возобновляемых источников энергии в Австрии значительно возросла в последнее время, однако среди них не представлена атомная энергетика.

«Австрия отвергает ядерную энергетику. Если мы исключим из уравнения ядерную энергию, уголь, а потом ещё и газ, то у нас появится проблема», — пояснил Шалленберг.

Он также полагает, что санкции против «Северного потока — 2» бессмысленны, так как газопровод ещё даже не введён в эксплуатацию и поэтому не может рассматриваться как угроза. При этом глава МИД Австрии выразил уверенность в том, что зависимость Европы и РФ в энергетической сфере взаимна, так как Москве нужны доходы от ресурсов.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг

AP

© Lisa Leutner

Он также отметил, что ЕС готов к открытому диалогу с РФ на равных, в противном случае ей придётся считаться с «очень чётким, недвусмысленным и стремительным» ответом Брюсселя на её якобы агрессивные действия. По словам Шалленберга, Евросоюз не может сейчас проявить слабость в отношениях с Россией, так как за этой ситуацией пристально наблюдает другой крупный игрок на мировой арене.

«Есть третья сторона, которая внимательно следит за ситуацией: Китай. И если китайцы придут к заключению, что Запад уступает перед лицом военных угроз, это будет иметь далеко идущие последствия», — считает министр.

Энергетический вопрос

О значительной зависимости Европы от поставок российского газа крупные международные компании предупреждали и Соединённые Штаты, которые также готовят пакет санкций против Москвы в контексте ситуации с Украиной. Как сообщило 15 января агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, представители Госдепартамента во главе со старшим советником ведомства по энергетической безопасности Амосом Хохштейном напрямую обратились к компаниям, чтобы выяснить, в какой степени возможные перебои с поставками из РФ могут навредить Европе.

«По информации из источников в отрасли, компании заявили представителям американских властей, что глобальные запасы газа находятся на низком уровне, а для замещения больших объёмов поставок из России газа доступно мало», — сообщило агентство.

Один из собеседников Reuters также отметил, что американские чиновники обсуждали тему незапланированных ситуаций в энергетической сфере и с Еврокомиссией.

«Соединённые Штаты обещали поддержать Европу в случае перебоев с энергией, вызванных конфликтом или санкциями. Амос обращается к крупным производителям СПГ и таким странам, как Катар, чтобы узнать, смогут ли они помочь Соединённым Штатам», — уточнил высокопоставленный чиновник Госдепа.

Как подчеркнуло агентство, если поставки топлива из России сократятся, то Европа будет вынуждена искать им замену на рынке сжиженного природного газа (СПГ). Однако там серьёзную конкуренцию европейцам могут составить азиатские потребители СПГ в лице Китая и Японии, которые также столкнулись с энергетическим кризисом, пишет Reuters.

Политика санкций, на которую ориентируется Евросоюз, не получает единогласного одобрения в странах ЕС. Так, премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер 22 января в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что ограничения не имеют ожидаемого эффекта и вредят самому Евросоюзу в целом и Германии в частности.

«Постоянные новые угрозы и всё более жёсткие санкции против России не могут быть решением сами по себе. С одной стороны, потому что санкции уже долгое время практически не имеют эффекта, а с другой стороны, потому что эти новые санкции зачастую точно так же вредят и нам самим», — сказал Зёдер.

Флаги ЕС

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В качестве примера он привёл обсуждаемое Западом возможное отключение РФ от системы SWIFT, предполагаемый отказ от газопровода «Северный поток — 2» и последствия прекращения всех поставок газа из России. В связи с этим премьер Баварии подчеркнул, что Москва является «трудным партнёром, но не врагом Европы», и что с ней стоит поддерживать диалог.

Целесообразность сохранения санкций ЕС против России 19 января поставил под сомнение и министр экономики Словакии Рихард Сулик. В комментарии словацкому изданию Pravda он заявил, что санкции только вредят, а «Россия всё равно не вернёт Крым».

«Нужно смотреть вперёд и строить отношения (с РФ. — RT)», — цитировал ТАСС Сулика.

При этом словацкий политик подчеркнул, что не одинок в своём мнении, так как его разделяют и представители высшего руководства других стран ЕС. Эта тема, по его словам, постоянно поднимается на заседаниях Евросоюза за закрытыми дверями.

В частности, показательна претензия Евросоюза к России на платформе Всемирной торговой организации (ВТО), выдвинутая в июле 2021 года. Брюссель считает, что Москва дискриминирует европейские компании при организации государственных закупок, ставя их в невыгодное положение по сравнению с остальными участниками из-за своей приверженности политике импортозамещения. При этом в ЕС игнорируют тот факт, что Россия начала проводить эту политику в ответ на секторальные санкции Запада.

Неготовность к дискомфорту

Эксперты отмечают, что нынешнее заявление главы МИД Австрии говорит о том, что в Евросоюзе не готовы жертвовать своими интересами даже в угоду США, которые требуют от Брюсселя продолжать санкционную политику в отношении России.

«Накопилось множество проблем»: почему Великобритания добивается контактов с Россией на уровне глав МИД и Минобороны «Европейское общество не готово к стрессам, оно хочет максимального комфорта. Это значит, что оно не приспособлено ни к войнам, ни к масштабному экономическому противостоянию. Для России это значит, что реально европейские политики не готовы переходить определённые границы и ухудшать собственную жизнь», — пояснил в беседе с RT эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

По его мнению, все предыдущие санкции, несмотря на всё их обратное действие, Брюссель ещё мог себе позволить. Однако с последствиями добровольного отказа от российских энергоресурсов Европа не справится.

«Собственно, высказывание Шалленберга демонстрирует, что европейские политики могут сделать только то, что не будет болезненно для самой Европы. А российские поставки топлива обеспечивают больше трети потребления газа в ЕС, поэтому их нельзя в одночасье заменить», — говорит аналитик.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич отметил, что отсутствие единого мнения по поводу необходимости санкций против России говорит о том, что не все страны ЕС «готовы играть в военно-политическую рулетку под руководством США».

«Однако нынешние обстоятельства с учётом антироссийской истерии, продолжающейся пандемии и энергетическим кризисом не способствуют тому, чтобы альтернативную точку зрения услышали в Брюсселе», — сказал в интервью RT Межевич.

При этом он подчеркнул, что ЕС не стоит рассчитывать на обещание США в случае необходимости протянуть ему руку помощи, так как Вашингтон не может напрямую указывать своим трейдерам, куда поставлять газ.

Танкер с СПГ

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«Сжиженный американский газ будет продаваться всегда только на том энергетическом рынке, где будут больше платить. К этому Евросоюз не готов. К тому же американского СПГ попросту не хватит на все европейские нужды», — добавил аналитик.

Митрахович также подчёркивает безальтернативность российского голубого топлива для ЕС — по крайней мере в ближайшей перспективе.

«Конечно, поставки американского СПГ на мировой рынок существенно увеличились в прошлом году, и сейчас ожидается ввод ещё двух заводов в Америке. Но объём всё равно не такой масштабный, как российские поставки. В ближайшей перспективе заменить российский газ не получится», — резюмировал эксперт.