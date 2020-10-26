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Степанов заявил, что украинская вакцина «убила» COVID-19

26 октября 2020, 15:40  •  29 • Украина

Потенциальная украинская вакцина от Covid-19 нейтрализовала вирус на живых клетках человека. Об этом 26 октября сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге, который транслировался в Facebook

«Этот кандидат в вакцины уже показал полную нейтрализацию вируса на живых клетках человека», — заявил министр.

Степанов отметил, что создание украинской вакцины обойдется госбюджету в более 150 млн грн (около 370 млн рублей).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности испытать ее на себе, если она успешно пройдет клинические испытания.
Ранее Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки.

По прогнозу Киевской школы экономики, до конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев каждые сутки.

Кабинет министров Украины продлил карантин до 31 декабря.


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