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Степанакерт бомбят, никакого перемирия: Жители Карабаха бьют тревогу
15 октября 2020, 15:35 • 174 • Политика
Степанакерт - одна из самых горячих точек в сегодняшнем Нагорном Карабахе. По словам местных жителей, несмотря на перемирие Армении и Азербайджана, бомбёжки продолжаются.
В Нагорном Карабахе перемирие. Договорённостей достигли Армения и Азербайджан. Но... стрелять всё равно не прекращают, о чём сообщает телеканал "360" со ссылкой на жителей региона. Часть людей эвакуированы из Нагорного Карабаха, но мужчины остаются на передовой, рассказала журналистка Лусине Григорян. Сегодня она живёт в Подмосковье.
Лусине рассказала, что её братья как раз находятся на передовой. О том, что происходит в Карабахе сегодня, рассказала жена брата журналистки. По её словам, бомбёжки продолжаются.
"Наши родные, конкретно мои родные - в Степанакерте, слава богу, не ранены, но мы не знаем, чем это всё закончится, они в подвалах сейчас находятся".
Не ощутили перемирия и другие родственники Лусине. В течение трёх дней слышны удары "по всей линии". Летают самолёты, беспилотники. "Это разве перемирие?"
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