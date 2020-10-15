Степанакерт бомбят, никакого перемирия: Жители Карабаха бьют тревогу

В Нагорном Карабахе перемирие. Договорённостей достигли Армения и Азербайджан. Но... стрелять всё равно не прекращают, о чём сообщает телеканал "360" со ссылкой на жителей региона. Часть людей эвакуированы из Нагорного Карабаха, но мужчины остаются на передовой, рассказала журналистка Лусине Григорян. Сегодня она живёт в Подмосковье.

Лусине рассказала, что её братья как раз находятся на передовой. О том, что происходит в Карабахе сегодня, рассказала жена брата журналистки. По её словам, бомбёжки продолжаются.

"Наши родные, конкретно мои родные - в Степанакерте, слава богу, не ранены, но мы не знаем, чем это всё закончится, они в подвалах сейчас находятся".

Не ощутили перемирия и другие родственники Лусине. В течение трёх дней слышны удары "по всей линии". Летают самолёты, беспилотники. "Это разве перемирие?"