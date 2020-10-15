Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Евросоюз кинул Украину с землёй
Азербайджан "приземлил" российские Су-30СМ. Эксперт о странностях войн...
"В больных головах голодных мужиков...": Болгар "припекло" &...
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
Главная / Политика

Степанакерт бомбят, никакого перемирия: Жители Карабаха бьют тревогу

15 октября 2020, 15:35  •  174 • Политика
Степанакерт - одна из самых горячих точек в сегодняшнем Нагорном Карабахе. По словам местных жителей, несмотря на перемирие Армении и Азербайджана, бомбёжки продолжаются.
В Нагорном Карабахе перемирие. Договорённостей достигли Армения и Азербайджан. Но... стрелять всё равно не прекращают, о чём сообщает телеканал "360" со ссылкой на жителей региона. Часть людей эвакуированы из Нагорного Карабаха, но мужчины остаются на передовой, рассказала журналистка Лусине Григорян. Сегодня она живёт в Подмосковье.
Лусине рассказала, что её братья как раз находятся на передовой. О том, что происходит в Карабахе сегодня, рассказала жена брата журналистки. По её словам, бомбёжки продолжаются.
"Наши родные, конкретно мои родные - в Степанакерте, слава богу, не ранены, но мы не знаем, чем это всё закончится, они в подвалах сейчас находятся".
Не ощутили перемирия и другие родственники Лусине. В течение трёх дней слышны удары "по всей линии". Летают самолёты, беспилотники. "Это разве перемирие?"

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



174
Источник
Похожие новости
15 октября 2020, 01:50
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
15 октября 2020, 00:00
Гозмана выгнали из политических ток-шоу: У него есть своя версия событий
15 октября 2020, 03:40
"У нас сейчас ненависть": Зеленский заявил, что украинцы не хотят общаться с русскими
15 октября 2020, 03:40
ЧП на Хмеймиме в Сирии? Запрет на посадку российского самолёта не тянет на сенсацию - эксперт
15 октября 2020, 01:50
Запретят иностранное гражданство? Путин внёс законопроект о Госсовете
15 октября 2020, 05:30
Провокация с химоружием сорвана? В Сирии подорвался склад, где боевики хранили хлор
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 октября 2020, 12:15
Отомстили за штурмовик? Армения сбила турецкий F-16 с помощью С-300
11 октября 2020, 19:55
К ЧП на Камчатке привело испытание гиперзвуковой ракеты?
12 октября 2020, 18:50
"Откуда такая осведомлённость?": Готовящей "возмездие" за Навального Европе задали "наивный вопрос"
11 октября 2020, 23:35
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИД Дании
14 октября 2020, 14:50
Турция пошла на попятную, а боевики массово бегут из Карабаха. Хватило крепкого слова Шойгу?
10 октября 2020, 02:40
Возвращение владычицы морей, или Голый под дождём
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.