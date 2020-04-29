Стену с Мексикой будут строить за счёт "антироссийских" денег

Пентагон перенаправит часть средств, которые предназначались для антироссийской пропаганды, на строительство стены на границе США с Мексикой. В частности, проекты, откуда будет взята часть средств, входят в программу так называемой Европейской инициативы сдерживания - многолетней программы, которая, как заявляют в Вашингтоне, направлена на "противостояние агрессии со стороны России в регионе" путем "восстановления передового американского военного присутствия" в Старом Свете и наращивания военного потенциала партнёров. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на служебную записку, распространённую в Пентагоне.

В агентстве отмечают, что в записке указано, что Вашингтон не полностью прекратит работу над зарубежными проектами, но она будет отложена из-за трудностей, связанных с пандемией коронавируса.

Также средства на строительство стены будут выделены в том числе из строительства некоторых военных объектов на территории США.