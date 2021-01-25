Стенограмма индийского журналиста в WhatsApp вызвала "бурю в стакане"

Автор:

Абхиджнан Рей

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".

Предполагаемая стенограмма сообщений в WhatsApp между скандальным индийским телеведущим и бывшим главой рейтингового агентства, проводящим эфиры в социальных сетях, быстро превращается в небольшой политический скандал в Индии. И это очень хочет использовать Пакистан, поскольку премьер-министр Имран Хан стремится вернуть себе инициативу в формировании международного информационного поля об отношениях его страны с главным соперником, Индией.

Ключевые элементы этой истории остаются лишь предположениями и ожидают более обширного расследования. Кроме того, хотя крайне маловероятно, что это нанесёт какой‑либо долговременный политический ущерб премьер-министру Индии Нарендре Моди и правящей партии "Бхаратия Джаната" (BJP) или поможет в дальнейшей кампании Хана в Индии, этот эпизод подчеркивает сложные – и часто проблематичные – отношения между избирательной политикой, средствами массовой информации и истеблишментом национальной безопасности в Индии.

Стенограмма разговоров между ведущим Арнабом Госвами, управляющим гипернационалистическим телеканалом Republic TV, и Парфо Дасгуптой, бывшим генеральным директором Совета по исследованию аудитории вещания (BARC), является частью дополнительного обвинительного акта, поданного полицией Мумбаи в рейтинговое расследование. Полиция Мумбаи обвинила некоторые телеканалы, в том числе Republic TV, в сговоре с BARC с целью искусственного повышения их рейтингов. Однако неизвестно, кто стоял за утечкой стенограммы в социальных сетях.

Госвами был арестован 4 ноября полицией Мумбаи по отдельному делу, а затем освобождён под залог Верховным судом Индии. Дасгупта был арестован 24 декабря в рамках расследования по установлению рейтингов и с тех пор находится под стражей.

Согласно стенограмме разговоров в WhatsApp между Дасгуптой и Госвами, появившейся в прошлую пятницу, Госвами сказал Дасгупте 23 февраля 2019 года ­– за три дня до нападения Индии на предполагаемый террористический лагерь недалеко от города Балакот в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, – что "что-то большое произойдёт", – с точки зрения предстоящего ответа Индии на террористический акт несколькими днями ранее.

14 февраля террористы атаковали колонну в Пулваме в Кашмире, управляемом Индией, в результате чего погибло более 40 военных. Когда Дасгупта попросил у Госвами пояснений, Госвами отметил, что ответ индийских военных будет "более масштабным, чем обычный удар".

Правительство Пакистана уверено, что нанесёт удар так, чтобы люди пришли в восторг,

– добавил Госвами.

В сентябре 2016 года в ответ на террористическую атаку на индийскую военную базу в Кашмире правительство Моди объявило о нанесении открытого удара в рамках специальных операций через линию контроля в Кашмире, управляемом Пакистаном. Однако военный ответ Индии на атаку Пулвамы был теоретически более решительным, поскольку Нью-Дели применил авиацию против Пакистана впервые после войны 1971 года между двумя странами.

Госвами также сказал Дасгупте:

И в то же время известно кое-что важное о Кашмире. И это точные слова.

Это говорит о том, что он был – по крайней мере, смутно – осведомлён о том, что индийское правительство будет стремиться изменить статус-кво в Джамму и Кашмире. Отметим, что в августе 2019 года правительство Моди отозвало особый автономный статус региона и разделило его на две центрально управляемые территории.

Реагируя на этот предполагаемый разговор между Госвами и Дасгуптой – важно иметь в виду, что подлинность стенограммы не может быть установлена ​​– оппозиционная партия Конгресса обвинила правительство Моди в утечке конфиденциальной информации о национальной безопасности. Утверждается, что оно таким образом осведомило Госвами, вызывающего разногласия телеведущего, известного в равной степени своим громким и воинственным стилем передачи новостей, а также решительной защитой Моди, индийских вооружённых сил и BJP.

The Hindu цитирует лидера партии Конгресса Абхишека Ману Сингхви:

Чаты Арнаба от 23 февраля 2019 года касаются обмена реакцией Intel на границе с Пакистаном. Это означает, что кто-то очень высокопоставленный в правительстве сливает очень конфиденциальную информацию, которая может подвергнуть опасности жизни наших солдат и, что объяснимо только из соображений извлечения прибыли, увеличить TRP [телевизионные целевые рейтинги].

Другие представители оппозиции, в том числе член парламента от Конгресса Тринамула Махуа Моитра, также потребовали от правительства Моди объяснений относительно того, откуда Госвами знал о надвигающихся военных и политических шагах. А некоторые в социальных сетях дошли до того, что потребовали судебного преследования для ведущего в соответствии с драконовским законом о государственной тайне, существующим в Индии с колониальной эпохи.

Если предположить, что стенограмма действительно подлинная, Госвами, похоже, заранее знал о военных действиях Индии 26 февраля, что не будет особенно удивительно для тех, кто знаком с работой индийских органов безопасности и правительственной культурой "выборочных утечек" (если не обыкновенного хвастовства). Но всё же важно отметить высокую степень неизбежности индийского удара по Балакоте, который предрешила внутренняя политика.

Сразу после атаки на Пулваму многие аналитики (включая меня) отметили, что с приближением всеобщих выборов 2019 года на Моди будет оказано огромное давление, чтобы он действовал против предполагаемых преступников, даже если это будет означать эскалацию конфликта. Некоторые также отмечали, что перед лицом ослабления экономики, когда ключевые индикаторы сигнализируют об опасности, демонстративная "жёсткость" в отношении национальной безопасности будет иметь значение, когда дело коснётся переизбрания Моди.

Однако такое мышление не нашло поддержки в оппозиционных партиях Индии, которые изо всех сил пытаются отодвинуть практически полное доминирование BJP на политической сцене страны.

Пакистан отреагировал на расшифровку стенограммы Дасгупты – Госвами таким образом, что это подтверждает его версию о том, что правительство Моди представляет явную и реальную опасность для безопасности региона. Однако правительство Имрана Хана, похоже, поспешило с ответными мерами.

Министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши написал в "Твиттере" 18 января:

Индия продолжает подвергаться разоблачению из-за просочившихся сведений, показывая ошеломляющий антирекорд. Проведение операций "под ложным флагом", разжигание гипернационализма, нечестивые связи между BJP и кумовскими СМИ и угроза региональной безопасности – вот их преступления. Режим изгоев RSS – BJP не пользуется доверием, чтобы пойти на какие-либо меры, чтобы добраться до власти и остаться у неё.

Это заставляет задуматься, как именно он пришел к выводу о том, что нападение на Пулваму было "операцией под ложным флагом" из стенограммы Госвами – Дасгупты. Сам Хан также написал в "Твиттере" об этой саге, сделав предсказуемые выводы.

Абхиджнан Рей – редактор по безопасности и обороне в Diplomat и директор по исследованиям Diplomat Risk Intelligence.

Оригинальный материал без перевода можно прочесть здесь.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".