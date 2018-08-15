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Стенка на стенку

15 августа 2018, 20:09  •  38 • Карикатуры

Турция после удвоения Вашингтоном пошлин на алюминий и сталь применила аналогичные меры по отношению к 22 видам американских товаров.

© Виталий Подвицкий

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