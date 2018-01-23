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Стендап-шоу в США: Комика избили микрофонной стойкой во время выступления

23 января 2018, 15:39  •  138 • В мире
В США комика избили микрофонной стойкой во время шоу
Когда шутки, что называется, не зашли. Либо оказались на грани фола, либо у кого-то в зрительском зале отказало чувство юмора. Так, во время стендап-шоу в американской Южной Каролине одного из комиков избили микрофонной стойкой.
Сообщается, что пострадал комик Стив Браун. На него напал один из зрителей. Некоторые очевидцы уверяют, что перед дракой комик спросил: “В чем моя проблема, брат?”
Видео потасовки тут же было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, как неизвестный сначала пытается драться голыми руками, а потом начинает размахивать микрофонной стойкой, после чего берет в руки деревянный стул. К восторгу зрителей, Браун смог увернуться от большинства ударов.
Уже после инцидента Браун опубликовал обращение к своим поклонникам, поблагодарив всех за поддержку. Не обошлось и без жалоб. Комик показал, как ему сильно досталось во время драки.
Видео: LEE everyday

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