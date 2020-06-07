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Стендап-концерты на карантине: зачем смотреть и где

07 июня 2020, 12:00  •  66 • Аналитика
© Depositphotos / stockasso
В России под сценической комедией традиционно понимают артистическое чтение монологов или кавээновские миниатюры — самодеятельный театр, проще говоря. И всенародная популярность программы Comedy Club, которая позиционировалась как воплощение камерного, почти кабарешного формата, еще сильнее исказила в массовом сознании понятие "стендап". О лучших больших концертах в этом жанре — в материале РИА Новости.

Сам шучу

До карантина каждый вечер комики выступали где-то в Москве и Санкт-Петербурге и много гастролировали. Получив известность и обкатав около часа материала, артисты обычно записывали его как полноценный сольный концерт, который по англоязычной традиции называется спешл.
Стендап — это всегда автор и исполнитель один на один с залом (допускается интерактив, общение со зрителями): только ты, они и микрофон между вами. Соответственно, текст чаще всего подается в форме публичной исповеди: на люди выносится часто сокровенное, интимное. Популярные темы — семья, любовь, секс (и его отсутствие), религия, политика.
Возможно, то, что говорит комик, — никакое не откровение, ведь стендапер — это всегда притворщик, он играет роль лирического героя, который на самого артиста и похож и нет. С одной стороны, аудитория верит, ассоциирует себя с исполнителем. С другой, автор, конечно, допридумывает все свои якобы правдивые рассказы, приукрашивает истории, добавляет в шутки сюр и абсурд. Но так даже интереснее: можно размышлять над тем, насколько откровенен "правдоруб", где тут личность, а где персонаж.
Во время карантина вышло немало удачных стендап-спешлов, записанных, разумеется, заранее, без чьего-либо риска для здоровья. Вот три новейших концерта, с которых стоит начать знакомство с жанром.

"23 часа, чтобы убить" (23 Hours to Kill) Джерри Сайнфелда

Сайнфелд — признанный классик американской комедии. Его сериал (Джерри там играет, вы не поверите, стендап-комика по имени Джерри Сайнфелд), породил целый поджанр ситкомов, который можно вкратце описать как "сериал, где ничего не происходит".
Например, главный герой просто живет в Нью-Йорке вместе со своими друзьями, с кем-то знакомится, сталкивается с жизненными неурядицами. Звучит не очень увлекательно, но на самом деле все ровно наоборот. "Сайнфелд" — пожалуй, лучший ситком в новейшей истории, для ценителей жанра несравним даже с "Друзьями", которые из него, очевидно, и выросли.
Образ Джерри: обычный недотепистый, а иногда, напротив, довольный собой городской рубаха-парень. На концертах принципиально не ругается матом, провокативные темы не затрагивает, хотя и беззубым его материал не назовешь. Долларовый миллионер 66 лет, который, как советские сатирики, выступает в строгом костюме, идеально точен в своих жалящих формулировках.
О своем концерте Сайнфелд уже сказал, что это, возможно, последний его спешл — видимо, уходит на пике формы. Посмотрев "23 часа, чтобы убить", получится и познакомиться с легендой, и попрощаться с ней.
Где смотреть: на Netflix, там же есть перевод.

"Искренне ваш, Луи Си Кей" (Sincerely Louis CK)

О Луи Си Кее, к его несчастью, узнали в последнее время даже те, кто стендапом не увлекается. Автор и режиссер сверхудачных сериалов "Луи", "Хорас и Пит", лауреат многочисленных "Эмми" и "Грэмми" уличен в том, что в течение многих лет предлагал разным женщинам посмотреть, как он мастурбирует. После таких новостей с Си Кеем расторгли все контракты, в том числе Netflix. Он надолго пропал из виду, затем вдруг поехал в мировой тур, где записал концерт, который продает через личный сайт.
© AP Photo / Chris Pizzello
Стендап-комик Луи Си Кей
Один из самых техничных комиков в мире за время отсутствия преобразился, слегка посерьезнел, сбросил маски: Луи — большой рыжий лысеющий 52-летний мужчина, впервые искренне признается, что он плохой человек, и это дало ему силы посмеяться над собой. Он рассуждает (в стиле Вуди Аллена, с которым Си Кея сближает, как выяснилось, не только любовь к родному Нью-Йорку) о боге и его возможном отсутствии, о детях — разведенный Луи воспитывает двух дочек в совместной опеке — и, что поначалу даже шокирует, о собственной недавно умершей матери и ее личной жизни.
Не упустите возможность послушать другую сторону истории — человека, признанного злодеем, который вдруг вследствие этого выдал лучший материал за годы.
Где смотреть: на личном сайте Луи louisck.com, а фанаты уже перевели спешл субтитрами.

"Генетическая провинция" Сергея Орлова

© Наргиза Тохтасунова, предоставлено Stand Up Club #1
Выступление Сергея Орлова
В противовес зарубежным мэтрам — отечественный как бы дебютант. Хотя, конечно, до целого спешла никакие начинающие не доходят: сборка полноценного концерта — это всегда тяжелый труд по бесконечной обкатке крох придуманного материала по открытым микрофонам и выступлениям, короче, требует большого времени и труда. Но для Орлова, который уже совсем не последний человек в независимом российском стендапе, этот спешл действительно первый — раньше на видео записывались только разнообразные отрывки и импровизации.
Орлову меньше 30, он из маленького якутского поселка Депутатский, в раннем возрасте потерял отца, воспитан отчимом, был в секте баптистов, пробовал себя как христианский рэпер, работал в стрип-баре, сейчас женат. У него на каждый случай есть дикая автобиографическая история, в правдоподобности которой сомневаться не приходится.
Сергей потрясающе продуктивен, постоянно участвует в разных стендап-проектах, даже в "Вечерний Ургант" попал, притом с весьма провокационным материалом о деревенской косности и домашнем насилии.
Вирус на языке. Великий и могучий тоже заразился
Главное, что нужно о нем знать, — он не боится и не стесняется много говорить о России; осмыслять в комедийном ключе разные отечественные странности — плацкартные вагоны и обитающую там субкультуру, тапочки из пластиковых бутылок, секреты изготовления которых рассказывают по ТВ, тонкости национального характера.
Делает он это в своем вальяжно-просторечном стиле, без экзальтации Михаила Задорнова, зато с тонким лиризмом, исчезнувшим из комедии вместе с трагически ушедшим Михаилом Евдокимовым. В целом Сергей Орлов — тот комик, которого мы заслужили, и "Генетическая провинция" — пока что высшее его достижение и флагманский спешл для всего российского стендапа.
Где смотреть: на YouTube. Аккуратно — есть нецензурная лексика.

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