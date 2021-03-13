Стенания украинского шпиона: «Донецк потерян навсегда»

Абсолютное большинство населения республик Донбасса ненавидят Украину и не желают возвращения в ее состав.Об этом в интервью журналу «Країна» заявил осужденный в ДНР за шпионаж и выданный на Украину в рамках обмена Станислав Асеев.«Не мечтаю вернуться в Донецк. Он для меня потерян. Даже если вернем эту территорию, многие там будут ненавидеть, включая меня. Я делал репортаж с макеевских кладбищ. Там сотни надгробий местных, погибших за республику, за Россию. Можно разминировать земли, вывести российские войска и технику. Но что делать с людьми, которые приносят цветы и георгиевскую ленту ежегодно на поминальную неделю к своим родителям или сыновьям? Есть те, кто ждет Украину. Но вряд ли за 7 лет войны там сохраняется мощный украинский сегмент», – признает собеседник издания.Асеев заявил, что новое поколение ДНР формируется на ценностях Русского мира.