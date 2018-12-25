«Стенания без содержания»: в Киеве опасаются утраты документов о «принадлежности» Крыма Украине

Бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж опасается утраты документов об «украинском» Крыме после окончания срока действия договора о дружбе с РФ 1 апреля 2019 года. По его мнению, Киеву следовало прибегнуть к частичной денонсации соглашения и оставить только «выгодные для себя» положения. Как отметил Маломуж, у Москвы теперь якобы появился повод говорить об отсутствии документов, подтверждающих, что «Крым — украинский». При этом на Украине по-прежнему игнорируют итоги референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Как заметили в Госдуме, Киев пытается вести политическую игру против российского региона при поддержке Вашингтона и Брюсселя. По мнению экспертов, подобные заявления направлены на самопиар в условиях предвыборного процесса на Украине.

После разрыва договора о дружбе с Россией у Киева не останется ни одного документа, подтверждающего, что «Крым — украинский», считает бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж. По его мнению, украинской стороне следовало прибегнуть к частичной денонсации документа и оставить «выгодные для себя» положения.

По его словам, когда шла подготовка договора, украинские власти ставили вопрос о чётком определении границ Украины, включая полуостров.

«Именно тогда и мы, и Россия признали, что Крым является частью Украины», — заявил Маломуж во время чата на «Главреде».

Он подчеркнул, что разрывом этой сделки может воспользоваться Москва для «очень активной и эффективной манипуляции».

«Это позволит России утверждать, что Крым принадлежит ей, что нет чётко определённых границ, нет ни одного документа, который бы свидетельствовал о том, что Крым — украинский», — добавил экс-глава СВР Украины.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной был подписан в мае 1997 года и вступил в силу 1 апреля 1999-го. В документе закреплялся принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать собственную территорию в ущерб безопасности друг друга.

Согласно закону, подписанному президентом Петром Порошенко, действие договора завершится 1 апреля 2019 года.

Как считает зампредседателя президентской фракции Блока Петра Порошенко (БПП) в Раде Сергей Березенко, разрыв договора — выдающееся достижение парламента в 2018 году.

Между тем первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT указал, что выбор Киева в пользу сотрудничества сделал бы российский и украинский народы «значительно сильнее».

«В условиях мощного мирового кризиса, который имеет все шансы усиливаться, сохранение прежних интеграционных связей и их развитие было бы лучшим противоядием. Это послужило бы интересам и развитию наших народов», — сказал Новиков.

Наряду с этим в Министерстве иностранных дел России назвали действия Киева «большой ошибкой», которая будет иметь социальные, экономические, гуманитарные и иные последствия.

«Больше всех пострадают простые люди, чьи потребности никого в нынешнем украинском руководстве не волнуют, а значит, их можно принести в угоду собственным политическим амбициям», — пояснил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

«Порошенко запустил механизм самоликвидации государства»

Вокруг Крыма идёт большая политическая игра и мнение простых людей, сделавших свой выбор на референдуме, на Западе не учитывается, отметил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, это обусловлено тем, что Госдеп США и определённые группировки ЕС заинтересованы в разжигании розни между двумя славянскими народами, чтобы тлеющий конфликт продолжался ещё долго.

«Разрыв договора между Россией и Украиной влияет на многие процессы: и политические, и экономические, и социальные. Но самое главное, что пострадают люди, граждане и России, и Украины, так как у многих родственники проживают на сопредельных приграничных территориях. Второе — это вопросы, связанные с пограничным сотрудничеством, они тоже будут нарушены.

Кроме того, разрывая отношения, Киев денонсирует все пункты, связанные с границей территорий. Ведь Украина как государство существует за счёт включения в бывшую Украинскую ССР территорий, которые всегда принадлежали Российской империи, Венгрии, Польше.

Поэтому всё это может привести к определённым международным последствиям. Те же венгры могут захотеть вернуть себе Закарпатье. Польша тоже будет претендовать на ряд территорий. То есть Порошенко запустил механизм самоликвидации украинского государства. Поэтому здесь очень большие последствия», — заметил Водолацкий в разговоре с RT.

По мнению политолога Александра Асафова, на Украине бывшие чиновники и государственные деятели пытаются поднять свой рейтинг, высказывая отличающиеся от официальной позиции Киева мнения.

«Они это делают для придания себе репутационной важности. Подобные стенания не имеют ни содержания, ни смысла, кроме личного пиара господина Маломужа. Очевидно, он, как и многие другие украинские общественно-политические деятели, считает, что чем громче он заявляет о себе в горячий предвыборный период, тем выше вероятность того, что кто-то примет во внимание этот факт медийности и возьмёт его на работу. Насколько это прибавит очков в предвыборной гонке именно Маломужу, непонятно. Вполне возможно, ему удастся устроить какую-то карьеру. Но, скорее всего, нет, поскольку он не один говорит о подобных вещах», — сказал он.

Эксперт напомнил, что во время дискуссии в Верховной раде касательно пролонгации договора некоторые народные депутаты говорили о том, что в одной из статей содержится пункт об уважении территориальной целостности друг друга.

«Тогда было мнение, что если эта строчка исчезает из соглашений, то претензии по поводу Крыма предъявлять уже будет нельзя, как и кричать об аннексии. А тогда рассыпается основание для антироссийских санкций, которые так милы сердцу любого украинского политика. Но всё-таки было принято решение договор не продлевать», — заявил Асафов в беседе с RT.