Стена Трампа за счет Пентагона: битва продолжается • 47 • Аналитика

Строительство стены Трампа на реке Колорадо, сентябрь 2019 г. Как видите, тут нет ничего общего по масштабу ни с Великой китайской стеной, ни с линией Мажино. Хотя легендарную стену Яценюка это сооружение явно превосходит по монументальности

Несмотря на то, что военный бюджет США растет, закупки и строительство по большей части программ в наступившем году срезаются. То же ждет и следующие годы.



Another brick in the Wall

Пострадали программы надводного флота, в первую очередь крупные корабли, что в немалой степени объясняется их уязвимостью перед новыми гиперзвуковыми ракетными угрозами. Пострадало даже строительство многоцелевых атомных подводных лодок (что уже никак гиперзвуковыми "Кинжалами" и "Цирконами" не объяснишь). Меньше закупается самолетов, как для флота, так и для ВВС, хотя нельзя сказать, что сокращения такие уж значительные, но они есть. Пострадали сухопутные войска, впрочем, у них там свое бесконечное кино с вечно начинаемыми и затем прикрываемыми программами вроде программы перспективной БМП на замену "Брэдли" — в очередной раз очередная программа приказывает долго жить, шоу начинается заново. И даже разработки и "освоение" бюджета под модным гиперзвуковым соусом тоже потерпели ряд сокращений.







Не будем рассуждать о том, как это возможно при росте военного бюджета и куда уходят деньги. Как выясняется, свою роль в перетряске ассигнований еще сыграла эпопея с постройкой так называемой стены Трампа на южной границе США.



Как известно, Конгресс США, ведающий ассигнованиями, но лишенный возможности по закону убрать саму строчку из бюджета, строительство стены попытался заблокировать тем, что не выделил ни копейки. Война вокруг этого сопровождалась и шатдауном правительства, и перераспределением директивно уже полученных в бюджете средств с различных военных программ строительства или выплат военнослужащим на строительство популистской стены. Но, очевидно, этого недостаточно, тем более что год предвыборный, а Дональду Трампу, который большую часть своих обещаний выполнил с точностью до наоборот или вообще ничего не смог сделать, нужны успехи. Причем такие, которые видит простой американец, которому наплевать на Сирию, он ее и на карте не найдет, и на Договор СНВ-3 ему плевать, а вот защита от набегов нелегальных мигрантов ему понятна.



В общем, Пентагон должен и планирует перераспределить 3,8 млрд. долл. из своего бюджета на 2020 финансовый год на строительные работы по стене. А именно — 2202 млн. долл. из собственно ассигнований на оборону, и 1629 млн. долл. из "Зарубежных (заморских) чрезвычайных операций", то есть из ассигнований на "войну с террором", как ее называют американцы. То есть на контингенты войск в Ираке, Афганистане, да и в Сирии, а также и в Африке, и на ряд программ помощи союзным силам в этих странах. Из бюджета МО основные расходы на стену придутся на ВВС и авиацию ВМС США, а именно на закупки техники — 861 млн. долл. для ВВС и 558 — ВМС. При этом режутся именно те статьи, которые добавил при принятии бюджета Конгресс в ходе обсуждения и консультаций. То есть Конгресс специально злят.



Одни строчку добавили — другие вычеркивают. Романтика!

Так, из 6 дополнительно планировавшихся к закупке F-35B останется 4, оба дополнительных конвертоплана MV-22 "Оспри" также отменяются, с объяснением, что "текущее финансирование более чем достаточно, чтобы сохранить производственную линию открытой". Из общего числа запланированных к закупке 9 базовых патрульно-противолодочных самолетов Р-8А "Посейдон" 1 самолет тоже срежут, с объяснением от МО США, мол, он вообще лишний, превышая запланированное общее число самолетов в 117 штук. Зачем тогда заказывали?



Вместо запланированных 8 тактических транспортных самолетов C-130J "Геркулес" купят 4 — их планировали для ВВС Национальной гвардии и резерва ВВС, а они могут пока и старьем перебиться. Ударно-разведывательных БПЛА MQ-9 "Рипер" планировалось купить 12 — оставили 4. Различное оборудование для F-35A также отменяется, да и объявленный отказ от закупок турбовинтовых "недоштурмовиков" тоже позволит потратить эти деньги на стену.



Армия США потеряет 100 млн. долл. финансирования модернизации автомобилей Humvee Национальной гвардии и 194,5 млн. долл. на закупки очередных партий тяжелых тактических грузовиков с расширенной мобильностью (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck, HEMMT). Впрочем, "Хамви" нацгвардейцам рано или поздно поменяют на JLTV, как бы к нему ни относиться, так что эта модернизация, возможно, вообще не нужна. Национальной гвардии также срежут еще 1,3 млрд. долл. других расходов.



Для ВМС запланировано сокращение 650 млн. долл. расходов на постройку одного из УДК класса "Америка", строительство которого уже ведется в штате Миссисипи на верфи Huntington Ingalls Industries. А верфь только недавно отчитывалась о том, что строительство этого корабля позволяет задействовать 457 компаний-смежников и субподрядчиков в 39 штатах США. Также вычеркнуто финансирование постройки одного скоростного экспедиционного транспорта на верфи в Остэле в Алабаме. Этот корабль и эта верфь непосредственно входят в сферу интересов влиятельного деятеля Сената, сенатора Ричарда Шелби, председателя комитета по ассигнованиям. Этот влиятельный 85-летний дедушка, выглядящий с виду лет так на 60, является типичным образчиком "сменяемости власти" в Америке, о которой так любят порассуждать наши либерал-лакеи (как их обозвал Достоевский в свое время). Всего-то с 1970 г. в конгрессе штата, с 1979 г. в Конгрессе США от Алабамы, а с 1987 г. — сенатор от Алабамы. И дедушка Ричард очень переживает за свой штат и свою верфь и корабль. Но корабль был признан "превышающим текущие потребности", о чем говорится в документе о перенаправлении средств бюджета.



Реакция Конгресса

Возмущение же конгрессменов очередным трюком администрации Трампа было совершенно предсказуемым. Еще бы, им в очередной раз плюнули в лицо, хотя это они только недавно устраивали весь этот цирк с конями с расследованием "русского вмешательства в выборы", "связей Трампа с Москвой" и "импичментом".



Председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Нита М. Лоуи от Нью-Йорка, и председатель подкомитета по ассигнованиям на оборону Пит Висклоски, от Индианы, оба, понятно, демократы, совместно заявили, что Трамп “снова не уважает разделение властей и ставит под угрозу нашу безопасность, совершая набеги на военные ресурсы, чтобы заплатить за свою расточительную пограничную Стену”, “организуя этот закулисный механизм, чтобы поддержать чисто политический проект стены ради своего тщеславия”.



В отдельном заявлении конгрессмен от Техаса Мак Торнберри, главный представитель республиканцев в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей, заявил, что он поддерживает строительство пограничной Стены, но обвинил Пентагон в том, что тот пошел против Конгресса в вопросе направления средств на военные расходы. Он добавил, что перенаправление уже утвержденных Конгрессом сумм “подрывает принцип гражданского контроля над армией и нарушает разделение властей в рамках Конституции США”. "Это противоречит конституционным полномочиям Конгресса, и я считаю, что оно требует от Конгресса принятия ответных мер, — сказал Торнберри. — Я буду работать с моими коллегами, чтобы определить соответствующие шаги, которые необходимо предпринять”. То есть даже республиканец, и тот против оказался. Обсуждаем поправки к Конституции: Мы федерация или что...



В ответ было опубликовано заявление пресс-секретаря Пентагона подполковника Криса Митчелла. Там говорится:







"Министерство обороны привержено поддержке усилий Министерства внутренней безопасности по обеспечению безопасности южной границы путем строительства стены и дорог и установки освещения для блокирования коридоров контрабанды наркотиков".

Про мигрантов — ни слова, заметьте!



"В прошлом месяце мы получили новый запрос от Министерства внутренней безопасности с просьбой о помощи в блокировании коридоров контрабанды наркотиков на федеральной земле вдоль южной границы Соединенных Штатов",

— сказал Митчелл.



"В ответ министр обороны санкционировал поддержку в размере 3,8 млрд. долл. для строительства примерно 177 миль ограждений, которые помогут защитить наши границы. Мы будем и впредь поддерживать DHS и другие учреждения по мере необходимости, чтобы сохранить нашу Родину в безопасности”.



Неплохой ценник у металлического забора из профилированного листа — 21 миллион за одну милю! Даже если с разными датчиками — все равно очень дорого. Но непохоже, чтобы вдоль всей стены была действительно дорогая охранная система. Как в свое время говорил герой известного советского комедийного фильма "Человек с Бульвара Капуцинов": "Джентльмены! Эту страну погубит коррупция!" Та самая, которой, по мнению некоторых в России, в США нет.



А ведь стена-то будет очень длинной, и строить ее так можно долго, темпом в несколько сотен миль в год. Но в данном случае процесс, похоже, интереснее результата. Хотя, если бы американцы вообще весь свой военный бюджет на это строительство пустили, мы бы вряд ли имели что-то против. Не останавливайтесь на достигнутом, господа! Несмотря на то, что военный бюджет США растет, закупки и строительство по большей части программ в наступившем году срезаются. То же ждет и следующие годы.Пострадали программы надводного флота, в первую очередь крупные корабли, что в немалой степени объясняется их уязвимостью перед новыми гиперзвуковыми ракетными угрозами. Пострадало даже строительство многоцелевых атомных подводных лодок (что уже никак гиперзвуковыми "Кинжалами" и "Цирконами" не объяснишь). Меньше закупается самолетов, как для флота, так и для ВВС, хотя нельзя сказать, что сокращения такие уж значительные, но они есть. Пострадали сухопутные войска, впрочем, у них там свое бесконечное кино с вечно начинаемыми и затем прикрываемыми программами вроде программы перспективной БМП на замену "Брэдли" — в очередной раз очередная программа приказывает долго жить, шоу начинается заново. И даже разработки и "освоение" бюджета под модным гиперзвуковым соусом тоже потерпели ряд сокращений.Не будем рассуждать о том, как это возможно при росте военного бюджета и куда уходят деньги. Как выясняется, свою роль в перетряске ассигнований еще сыграла эпопея с постройкой так называемой стены Трампа на южной границе США.Как известно, Конгресс США, ведающий ассигнованиями, но лишенный возможности по закону убрать саму строчку из бюджета, строительство стены попытался заблокировать тем, что не выделил ни копейки. Война вокруг этого сопровождалась и шатдауном правительства, и перераспределением директивно уже полученных в бюджете средств с различных военных программ строительства или выплат военнослужащим на строительство популистской стены. Но, очевидно, этого недостаточно, тем более что год предвыборный, а Дональду Трампу, который большую часть своих обещаний выполнил с точностью до наоборот или вообще ничего не смог сделать, нужны успехи. Причем такие, которые видит простой американец, которому наплевать на Сирию, он ее и на карте не найдет, и на Договор СНВ-3 ему плевать, а вот защита от набегов нелегальных мигрантов ему понятна.В общем, Пентагон должен и планирует перераспределить 3,8 млрд. долл. из своего бюджета на 2020 финансовый год на строительные работы по стене. А именно — 2202 млн. долл. из собственно ассигнований на оборону, и 1629 млн. долл. из "Зарубежных (заморских) чрезвычайных операций", то есть из ассигнований на "войну с террором", как ее называют американцы. То есть на контингенты войск в Ираке, Афганистане, да и в Сирии, а также и в Африке, и на ряд программ помощи союзным силам в этих странах. Из бюджета МО основные расходы на стену придутся на ВВС и авиацию ВМС США, а именно на закупки техники — 861 млн. долл. для ВВС и 558 — ВМС. При этом режутся именно те статьи, которые добавил при принятии бюджета Конгресс в ходе обсуждения и консультаций. То есть Конгресс специально злят.Так, из 6 дополнительно планировавшихся к закупке F-35B останется 4, оба дополнительных конвертоплана MV-22 "Оспри" также отменяются, с объяснением, что "текущее финансирование более чем достаточно, чтобы сохранить производственную линию открытой". Из общего числа запланированных к закупке 9 базовых патрульно-противолодочных самолетов Р-8А "Посейдон" 1 самолет тоже срежут, с объяснением от МО США, мол, он вообще лишний, превышая запланированное общее число самолетов в 117 штук. Зачем тогда заказывали?Вместо запланированных 8 тактических транспортных самолетов C-130J "Геркулес" купят 4 — их планировали для ВВС Национальной гвардии и резерва ВВС, а они могут пока и старьем перебиться. Ударно-разведывательных БПЛА MQ-9 "Рипер" планировалось купить 12 — оставили 4. Различное оборудование для F-35A также отменяется, да и объявленный отказ от закупок турбовинтовых "недоштурмовиков" тоже позволит потратить эти деньги на стену.Армия США потеряет 100 млн. долл. финансирования модернизации автомобилей Humvee Национальной гвардии и 194,5 млн. долл. на закупки очередных партий тяжелых тактических грузовиков с расширенной мобильностью (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck, HEMMT). Впрочем, "Хамви" нацгвардейцам рано или поздно поменяют на JLTV, как бы к нему ни относиться, так что эта модернизация, возможно, вообще не нужна. Национальной гвардии также срежут еще 1,3 млрд. долл. других расходов.Для ВМС запланировано сокращение 650 млн. долл. расходов на постройку одного из УДК класса "Америка", строительство которого уже ведется в штате Миссисипи на верфи Huntington Ingalls Industries. А верфь только недавно отчитывалась о том, что строительство этого корабля позволяет задействовать 457 компаний-смежников и субподрядчиков в 39 штатах США. Также вычеркнуто финансирование постройки одного скоростного экспедиционного транспорта на верфи в Остэле в Алабаме. Этот корабль и эта верфь непосредственно входят в сферу интересов влиятельного деятеля Сената, сенатора Ричарда Шелби, председателя комитета по ассигнованиям. Этот влиятельный 85-летний дедушка, выглядящий с виду лет так на 60, является типичным образчиком "сменяемости власти" в Америке, о которой так любят порассуждать наши либерал-лакеи (как их обозвал Достоевский в свое время). Всего-то с 1970 г. в конгрессе штата, с 1979 г. в Конгрессе США от Алабамы, а с 1987 г. — сенатор от Алабамы. И дедушка Ричард очень переживает за свой штат и свою верфь и корабль. Но корабль был признан "превышающим текущие потребности", о чем говорится в документе о перенаправлении средств бюджета.Возмущение же конгрессменов очередным трюком администрации Трампа было совершенно предсказуемым. Еще бы, им в очередной раз плюнули в лицо, хотя это они только недавно устраивали весь этот цирк с конями с расследованием "русского вмешательства в выборы", "связей Трампа с Москвой" и "импичментом".Председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей Нита М. Лоуи от Нью-Йорка, и председатель подкомитета по ассигнованиям на оборону Пит Висклоски, от Индианы, оба, понятно, демократы, совместно заявили, что Трамп “снова не уважает разделение властей и ставит под угрозу нашу безопасность, совершая набеги на военные ресурсы, чтобы заплатить за свою расточительную пограничную Стену”, “организуя этот закулисный механизм, чтобы поддержать чисто политический проект стены ради своего тщеславия”.В отдельном заявлении конгрессмен от Техаса Мак Торнберри, главный представитель республиканцев в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей, заявил, что он поддерживает строительство пограничной Стены, но обвинил Пентагон в том, что тот пошел против Конгресса в вопросе направления средств на военные расходы. Он добавил, что перенаправление уже утвержденных Конгрессом сумм “подрывает принцип гражданского контроля над армией и нарушает разделение властей в рамках Конституции США”. "Это противоречит конституционным полномочиям Конгресса, и я считаю, что оно требует от Конгресса принятия ответных мер, — сказал Торнберри. — Я буду работать с моими коллегами, чтобы определить соответствующие шаги, которые необходимо предпринять”. То есть даже республиканец, и тот против оказался.В ответ было опубликовано заявление пресс-секретаря Пентагона подполковника Криса Митчелла. Там говорится:Про мигрантов — ни слова, заметьте!— сказал Митчелл.Неплохой ценник у металлического забора из профилированного листа — 21 миллион за одну милю! Даже если с разными датчиками — все равно очень дорого. Но непохоже, чтобы вдоль всей стены была действительно дорогая охранная система. Как в свое время говорил герой известного советского комедийного фильма "Человек с Бульвара Капуцинов": "Джентльмены! Эту страну погубит коррупция!" Та самая, которой, по мнению некоторых в России, в США нет.А ведь стена-то будет очень длинной, и строить ее так можно долго, темпом в несколько сотен миль в год. Но в данном случае процесс, похоже, интереснее результата. Хотя, если бы американцы вообще весь свой военный бюджет на это строительство пустили, мы бы вряд ли имели что-то против. Не останавливайтесь на достигнутом, господа! Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





47 Источник Похожие новости Зеленский предоставляет радикалам-"добровольцам" из нацбатов статус участников боевых действий Неизвестная советско-американская битва Второй мировой Эволюция стратегии НАТО на современном этапе «Сделано у них»: сравнение экономики Украины образца 1989 с годом 2019 «Дисциплина и подготовка»: Генерал нашёл преимущество военных США над российскими Живучие мифы о войне в Афганистане Новости партнеров