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Стена российского диппредставительства уничтожена: В Иране грузовик въехал на территорию диппредставительства
05 июля 2019, 15:09 • 92 • Политика
В Иране грузовик врезался в стену диппредставительства России, полностью её уничтожив. Пострадали пять человек, есть один погибший.
В столице Ирана грузовик-бетономешалка врезался в стену диппредставительства России и полностью её уничтожил. Сам грузовик также получил серьезные повреждения, водитель погиб, сообщает агентство Mehr.
Инцидент произошёл рано утром в пятницу, 5 июля. Грузовик-бетономешалка столкнулся на дороге с двумя легковыми автомобилями, а затем протаранил стену российского посольства и загорелся.
В результате аварии погиб 36-летний водитель. Также пострадали 5 человек, находившиеся в двух легковых машинах. Кроме того, полностью уничтожена стена российского диппредставительства.
Предполагается, что в связи с инцидентом, скорее всего, будут предприняты меры по усилению дежурств, возможно, иранская сторона выставит дополнительное оцепление.
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