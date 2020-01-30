Стена от китайского: в Кремле обсудили борьбу с новой инфекцией

Власти России обязаны принять необходимые меры, чтобы защитить граждан от распространения коронавируса и не допустить эпидемии в стране. Об этом Владимир Путин заявил на совещании в Кремле 29 января. В тот же день президент провел встречу с членами ушедшего в отставку правительства, которых поблагодарил за проделанную работу. Во второй половине дня российский лидер обсудил с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером экономическое сотрудничество.

Готовы к вызову

Среда 29 января оказалась насыщенным рабочим днем для президента. В Кремле прошел ряд встреч по внутригосударственной повестке.

Одним из наиболее ожидаемых стало совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России. Угроза эпидемии в последнее время стала едва ли не главной темой в информационном пространстве.

На этой встрече присутствовали вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава РФ в ходе встречи напомнил: руководство страны тщательно следит за ситуацией, правительство уже выработало ряд превентивных мер. В частности, был организован мониторинг эпидемической обстановки и усилен санитарно-карантинный контроль пунктов пропуска через государственную границу. Был отработан алгоритм действия медицинского персонала при подозрении на новую инфекцию.

За время мониторинга под подозрением оказались 139 заболевших. Но признаков коронавируса обнаружено пока не было, доложила на встрече Татьяна Голикова.

— Мы хорошо знаем, что, к сожалению, практически во всех странах мира, и в том числе в нашей, мы теряем людей ежегодно и от пневмонии, и от гриппа. Поэтому здесь перед нами общая задача — минимизировать потери и сделать всё для того, чтобы у нас ничего подобного не было, — заявил Владимир Путин. — Что же касается коронавируса, то вся специфика заключается в том, что это новое явление. Вопрос: насколько мы готовы к этому вызову? Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают всё возможное для того, чтобы эти неожиданности, которые перед нами возникают, не были неожиданностью для подавляющего большинства граждан нашей страны. Чтобы вы и мы были к этому готовы.

Первая информация о пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань поступила от властей КНР в конце декабря. Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Сейчас общее число заболевших в Китае превысило 5,9 тыс. Скончались более 130 человек. Были госпитализации и в других странах Азии — Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Непале и Малайзии.

Прежний состав

В среду Владимир Путин также встретился с ушедшими в отставку членами правительства Дмитрия Медведева. Президент поблагодарил бывший кабмин за проделанную работу, которая проводилась на фоне санкций и ухудшения отношений с Западом.

— Правительство под руководством Дмитрия Анатольевича Медведева работало в непростых условиях, сложностей было много, но мне кажется, разумеется, на 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного, стратегического развития страны, — отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул: для предыдущего правительства в сложившейся ситуации было весьма непросто определить цели национального развития и выработать механизмы достижения конкретных задач в виде нацпроектов, а также осуществлять «полномасштабную и разноплановую работу по развитию экономики страны, социальной сферы».

Бывшие министры должны использовать наработанный жизненный и профессиональный опыт для решения сложных вопросов на новых рабочих местах, уверен Владимир Путин.

На встрече с главой РФ присутствовали все представители предыдущего правительства, не вошедшие в состав нового кабмина. Многие из них уже были назначены на другие посты. Так, экс-зампред правительства Виталий Мутко прибыл в Кремль генеральным директором ДОМ.РФ, бывший вице-премьер Дмитрий Козак получил пост замглавы администрации президента, а министры Владимир Мединский и Максим Орешкин стали помощниками лидера РФ. Экс-премьер был назначен заместителем главы Совбеза России.

Баварский друг

Во второй половине дня у Владимира Путина также состоялась международная встреча — с премьер-министром федеральной земли Бавария Маркусом Зедером. В ходе переговоров с немецким политиком российский лидер в первую очередь констатировал активность баварских компаний в России.

— С Москвой у Баварии всегда были добрые отношения. Должен отметить, что и у меня всегда были очень добрые и товарищеские, и деловые отношения с вашими предшественниками. И это не случайно, — заявил Владимир Путин.

По его словам, представители баварских бизнес-кругов плотно работают на российском рынке с 1995 года.

— Достаточно сказать, что, по-моему, каждая пятая немецкая компания, работающая в России, — баварского происхождения и более половины всех крупных инвестиций германских в российскую экономику как раз организованы компаниями, зарегистрированными в Баварии, — добавил глава РФ.

В Мюнхене находятся штаб-квартиры сразу нескольких крупных компаний, включая Siemens, Allianz или BMW. В преддверии встречи Российско-германская внешне торговая палата призвала к укреплению экономического и политического диалога с РФ.

— К сожалению, Германия сильно сдает позиции на экономическом поле России, уступая его не только Китаю, но и странам – партнерам по санкциям: Франции, Италии, Японии. Это отражается на объеме заказов, — пояснили ранее в организации.

Бавария традиционно поддерживает тесные отношения с Россией, и господин Зедер выступает в качестве проводника интересов баварских компаний, уверен немецкий политолог Александр Рар. В настоящий момент многие представители немецких бизнес-кругов заинтересованы в нормализации отношений с Россией и снятии санкций, добавил в беседе с «Известиями» эксперт.

— Но ситуация непростая, поскольку немецкий бизнес находится фактически «под американским колпаком». А в Вашингтоне любят угрожать, что сближение с Россией обернется потерями на рынке, — сказал Александр Рар.

По мнению эксперта, прошедший визит связан в том числе и с личным амбициями европейского политика. Маркус Зедер рассматривается как один из возможных претендентов на наследство Ангелы Меркель. Ему нужно продемонстрировать способность вести диалог с мировыми лидерами, подытожил политолог.