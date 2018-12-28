Стена между Трампом и демократами: почему в США затягивается шатдаун

В США часть органов федеральной власти не возобновит работу до января в связи с шатдауном, поскольку американские законодатели не стали обсуждать утверждение бюджета. Решение по этому вопросу предстоит принимать уже новому созыву конгресса, который приступает к работе 3 января. Предметом спора демократов и республиканцев стало требование главы Белого дома выделить $5 млрд на сооружение стены на границе США и Мексики — во время своей предвыборной кампании Трамп пообещал её построить. Как отмечают аналитики, в действительности стена — лишь повод для нового противостояния двух партий.

В четверг, 27 декабря, сенат и палата представителей конгресса Соединённых Штатов не стали предпринимать каких-либо действий по утверждению бюджета. Американские чиновники собрались на Капитолийском холме только для того, чтобы объявить об отсутствии намерений проводить голосование по этому вопросу на этой неделе.

«115-й созыв конгресса США, по сути, отказался от попыток вновь открыть правительство в четверг: и сенат, и палата представителей закрыли сессию буквально через несколько минут после её открытия. Политический кризис предстоит разрешить следующему конгрессу», — говорится в статье американского интернет-издания Politico.

Следующее полноценное заседание в сенате состоится в среду, 2 января. До этого момента пройдёт предварительная сессия (31 декабря), на которой не будут приниматься никакие решения. Ожидается, что вопрос о приостановке шатдауна будет обсуждаться 3 января, когда в полномочия вступит 116-й созыв конгресса, который был избран на промежуточных выборах 6 ноября.

С субботы, 22 декабря, в связи с отсутствием договорённости между конгрессом и администрацией Трампа была приостановлена работа четверти федеральных учреждений США. Отметим, что конгресс до сих пор не принял бюджет на 2019 год, который начался 1 октября.

Предметом спора между исполнительной и законодательной ветвями власти стал вопрос финансирования стены на границе с Мексикой. Американский лидер настаивает, чтобы под эту статью расходов была выделена сумма в размере $5 млрд. Документ прошёл утверждение в палате представителей, но в сенате по этому вопросу продолжаются прения между демократами и республиканцами.

Участок границы между США и Мексикой

Reuters

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«Не позволяют одержать победу»

При этом в пролонгации шатдауна партии винят друг друга.

«Президент и его команда остались в Вашингтоне в рождественские дни в надежде обсудить договорённости, которые положили бы конец опасному кризису на границе, защитили американские сообщества и позволили возобновить работу органов власти. Демократы решили уехать домой», — говорится в заявлении Белого дома от 27 декабря.

При этом констатируется, что Дональд Трамп не заинтересован в приостановке работы госучреждений, но подпишет только тот вариант бюджета, в котором будет сделан акцент на безопасности государства.

В свою очередь, сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин заявил, что пока рано говорить о скором завершении шатдауна.

«Он (Трамп. — RT) взял наше правительство в заложники из-за своего возмутительного требования о пятимиллиардной пограничной стене, которая будет разорительной и неэффективной», — написал член Демократической партии в Twitter.

Президент США, в свою очередь, убеждён, что проблема заключается не в стене, а в желании демократов не позволить ему и республиканцам «одержать победу». При этом в качестве доказательства своей правоты Трамп привёл в пример израильский разделительный барьер, который, по его мнению, работает на 99,9%.

Кроме того, Трамп ретвитнул сообщение своего предшественника Барака Обамы от 2011 года с подписью: «Абсолютно согласен».

«Я глубоко убеждён, что мы должны раз и навсегда разобраться с вопросом нелегальной миграции», — говорится в твите 44-президента США от 25 января 2011 года.

«Системное противоречие»

Приостановки в работе правительства в истории Соединённых Штатов происходили и раньше, в том числе во времена президентства Барака Обамы, но при Трампе их частота возросла, отметил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

«Это говорит о том, что существуют достаточно серьёзные противоречия в современной бюрократической системе США. Стена стала одним из символов Трампа. Вопрос в том, насколько далеко зайдут обе стороны в борьбе за этот символ», — заметил эксперт.

По его мнению, глава Белого дома готов обострять ситуацию до тех пор, пока демократы не уступят. При этом в какой-то момент он может и отказаться от проекта заграждений на границе с Мексикой, но будет использовать эту ситуацию в свою пользу, говоря о том, что деструктивная деятельность демократов мешает ему выполнять предвыборные обещания, полагает аналитик.

«Зачем Трамп устроил всё это политическое шоу? Мне кажется, что это отвлечение внимания от постепенно ухудшающейся экономической обстановки и от возможных действий демократов, связанных с проверкой Трампа как налогоплательщика. Также американский лидер предпринимает экстравагантные шаги во внешней политике. Обещания, связанные с выводом войск, не столько стратегические, сколько тактические. Он отвлекает внимание от своей ухудшающейся электоральной позиции», — подчеркнул Ярыгин в беседе с RT.

Reuters

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В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев считает, что глава Белого дома будет затягивать ситуацию до последней возможности.

«Ситуация выглядит следующим образом: общефедеральное правительство находится на каникулах до 1 января, то есть оно и так закрыто. Что касается технических обстоятельств закрытия, не профинансирована примерно четверть аппарата правительства, то есть 800 тыс. служащих. На них не распространятся семь законопроектов об ассигновании», — пояснил он.

По его словам, из сложившейся ситуации есть выход, к которому американские власти прибегали неоднократно. Речь идёт о принятии резолюции по временному финансированию правительства.

«Если она будет принята, то кризис будет перенесён на потом. Всё упирается в психологию — кто первый моргнёт, у кого сдадут нервы», — полагает аналитик.

Он добавил, что отсутствие соглашения по этому вопросу в перспективе обернётся ущербом для американской экономики, который может измеряться «сотнями миллионов и даже миллиардами долларов». При этом обе политические партии США возлагают ответственность за неудачи друг на друга.

«Трамп берёт ответственность на себя, но насколько далеко он готов пойти? В связи с отставкой Мэттиса, с общей неразберихой в администрации, если Трамп увидит, что падение популярности будет идти к 35%, это станет сигналом, что этот смелый поход может оказаться политически накладным. С другой стороны, в начале 2019 года что-то может измениться и общественное мнение возложит всю ответственность за эту неразбериху на вашингтонское болото», — заключил Васильев в разговоре с RT.