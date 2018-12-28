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Стена между Трампом и демократами: почему в США затягивается шатдаун
28 декабря 2018, 15:24 • 47 • В мире
В США часть органов федеральной власти не возобновит работу до января в связи с шатдауном, поскольку американские законодатели не стали обсуждать утверждение бюджета. Решение по этому вопросу предстоит принимать уже новому созыву конгресса, который приступает к работе 3 января. Предметом спора демократов и республиканцев стало требование главы Белого дома выделить $5 млрд на сооружение стены на границе США и Мексики — во время своей предвыборной кампании Трамп пообещал её построить. Как отмечают аналитики, в действительности стена — лишь повод для нового противостояния двух партий.
Reuters © Joshua Roberts
В четверг, 27 декабря, сенат и палата представителей конгресса Соединённых Штатов не стали предпринимать каких-либо действий по утверждению бюджета. Американские чиновники собрались на Капитолийском холме только для того, чтобы объявить об отсутствии намерений проводить голосование по этому вопросу на этой неделе.
Следующее полноценное заседание в сенате состоится в среду, 2 января. До этого момента пройдёт предварительная сессия (31 декабря), на которой не будут приниматься никакие решения. Ожидается, что вопрос о приостановке шатдауна будет обсуждаться 3 января, когда в полномочия вступит 116-й созыв конгресса, который был избран на промежуточных выборах 6 ноября.
С субботы, 22 декабря, в связи с отсутствием договорённости между конгрессом и администрацией Трампа была приостановлена работа четверти федеральных учреждений США. Отметим, что конгресс до сих пор не принял бюджет на 2019 год, который начался 1 октября.
Предметом спора между исполнительной и законодательной ветвями власти стал вопрос финансирования стены на границе с Мексикой. Американский лидер настаивает, чтобы под эту статью расходов была выделена сумма в размере $5 млрд. Документ прошёл утверждение в палате представителей, но в сенате по этому вопросу продолжаются прения между демократами и республиканцами.
«Не позволяют одержать победу»
При этом в пролонгации шатдауна партии винят друг друга.
«Президент и его команда остались в Вашингтоне в рождественские дни в надежде обсудить договорённости, которые положили бы конец опасному кризису на границе, защитили американские сообщества и позволили возобновить работу органов власти. Демократы решили уехать домой», — говорится в заявлении Белого дома от 27 декабря.
При этом констатируется, что Дональд Трамп не заинтересован в приостановке работы госучреждений, но подпишет только тот вариант бюджета, в котором будет сделан акцент на безопасности государства.
В свою очередь, сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин заявил, что пока рано говорить о скором завершении шатдауна.
«Он (Трамп. — RT) взял наше правительство в заложники из-за своего возмутительного требования о пятимиллиардной пограничной стене, которая будет разорительной и неэффективной», — написал член Демократической партии в Twitter.
Президент США, в свою очередь, убеждён, что проблема заключается не в стене, а в желании демократов не позволить ему и республиканцам «одержать победу». При этом в качестве доказательства своей правоты Трамп привёл в пример израильский разделительный барьер, который, по его мнению, работает на 99,9%.
Кроме того, Трамп ретвитнул сообщение своего предшественника Барака Обамы от 2011 года с подписью: «Абсолютно согласен».
«Я глубоко убеждён, что мы должны раз и навсегда разобраться с вопросом нелегальной миграции», — говорится в твите 44-президента США от 25 января 2011 года.
«Системное противоречие»
Приостановки в работе правительства в истории Соединённых Штатов происходили и раньше, в том числе во времена президентства Барака Обамы, но при Трампе их частота возросла, отметил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.
По его мнению, глава Белого дома готов обострять ситуацию до тех пор, пока демократы не уступят. При этом в какой-то момент он может и отказаться от проекта заграждений на границе с Мексикой, но будет использовать эту ситуацию в свою пользу, говоря о том, что деструктивная деятельность демократов мешает ему выполнять предвыборные обещания, полагает аналитик.
«Зачем Трамп устроил всё это политическое шоу? Мне кажется, что это отвлечение внимания от постепенно ухудшающейся экономической обстановки и от возможных действий демократов, связанных с проверкой Трампа как налогоплательщика. Также американский лидер предпринимает экстравагантные шаги во внешней политике. Обещания, связанные с выводом войск, не столько стратегические, сколько тактические. Он отвлекает внимание от своей ухудшающейся электоральной позиции», — подчеркнул Ярыгин в беседе с RT.
В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев считает, что глава Белого дома будет затягивать ситуацию до последней возможности.
«Ситуация выглядит следующим образом: общефедеральное правительство находится на каникулах до 1 января, то есть оно и так закрыто. Что касается технических обстоятельств закрытия, не профинансирована примерно четверть аппарата правительства, то есть 800 тыс. служащих. На них не распространятся семь законопроектов об ассигновании», — пояснил он.
По его словам, из сложившейся ситуации есть выход, к которому американские власти прибегали неоднократно. Речь идёт о принятии резолюции по временному финансированию правительства.
«Если она будет принята, то кризис будет перенесён на потом. Всё упирается в психологию — кто первый моргнёт, у кого сдадут нервы», — полагает аналитик.
Он добавил, что отсутствие соглашения по этому вопросу в перспективе обернётся ущербом для американской экономики, который может измеряться «сотнями миллионов и даже миллиардами долларов». При этом обе политические партии США возлагают ответственность за неудачи друг на друга.
«Трамп берёт ответственность на себя, но насколько далеко он готов пойти? В связи с отставкой Мэттиса, с общей неразберихой в администрации, если Трамп увидит, что падение популярности будет идти к 35%, это станет сигналом, что этот смелый поход может оказаться политически накладным. С другой стороны, в начале 2019 года что-то может измениться и общественное мнение возложит всю ответственность за эту неразбериху на вашингтонское болото», — заключил Васильев в разговоре с RT.
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