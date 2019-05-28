Стелс, дозаправка, пушки: В Германии доказали, что НАТО "поощряло Украину играть в опасную игру" в Керченском проливе

В эфире ток-шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" немецкий журналист Александр Сосновский озвучил версию, что в операции по прохождению украинскими кораблями Керченского пролива, в ходе которой 24 моряка оказались в российском плену, участвовали войска НАТО.

Этот эфир крайне негативно воспринял ряд украинских СМИ. Они настаивают на том, что теория неправдоподобна, а журналист питает симпатии к Путину и Кремлю, на этом их доказательная база заканчивается.

Сам журналист на критику отреагировал вполне благосклонно. В своём микроблоге в twiiter он написал: "Спасибо за то, что сразу несколько украинских СМИ оскорблённо процитировали моё выступление, но не надо так нервничать". После этого он дал ссылку на подробное изложение доказательств своего заявления.

В статье на немецком языке Сосновский говорит о том, что можно бесконечно спорить о том, является ли нарушение границ несколькими украинскими военными кораблями в Керченском проливе провокацией или совпадением, но ясно одно: провокация могла привести к конфликту между НАТО и российскими вооружёнными силами. Анализ событий, проведённый несколькими немецкими журналистами, показывает, что "керченский прорыв" был запланированной военной акцией Киева, в которой НАТО легкомысленно предложило себя в качестве сообщника.

Сосновский напоминает, что летом 2018 года украинский флот начал активно "преследовать" все гражданские суда, выходящие из портов Крыма. Известны инциденты с арестами российских судов.

Как говорится в материале издания World Economy, это создало нервную ситуацию для всех участников в регионе - как гражданских, так и военно-морских сил России. Помимо действий против гражданских кораблей, Украина привела несколько военных кораблей через Керченский пролив в Азовское море. Вероятно, в конце ноября было решено провести операцию по прохождению нескольких судов через пролив без ведома русских, предполагает автор текста.

В частности, это были две бронированные канонерские лодки класса "Гюрза" - суда "Бердянск" и "Никополь".

Удивительно, но эти непримечательные военные корабли были оснащены стелс-технологиями, то есть могли становиться невидимыми для радара противника.

Поэтому стоит отметить, считает Сосновский, что речь идёт об особой подготовке операции, целью которой было сделать корабли невидимыми для береговой охраны России.

Но стелс не даёт полных гарантий того, что судно не обнаружат.

25 ноября " Бердянск" и " Никополь" встретились в 6-7 морских милях от российской морской границы к югу от Керченского пролива с буксиром "Яна Капу" и танкером. Это интересная деталь. Заправка канонерских лодок в открытом море, на расстоянии почти 600 км от порта и ночью, указывает на скоординированную операцию. В противном случае трудно представить, что несколько кораблей, каждый из которых имеет разные скорости, будут одновременно дозаправляться в месте встречи.

Возможно, изначально операция задумывалась для проверки эффективности стелс-технологий украинских кораблей и выяснения эффективности российских радиолокационных станций. Также в ноябре началась серия полётов самолётов электронной разведки НАТО (NATO E3 Sentry AWACS LX-N90453 NATO07) из Германии на побережье Чёрного моря. Конечно, можно предположить, что руководство ВМС Украины информировало своих западных партнёров о так называемых пробных действиях.

И, наконец, одна из самых важных деталей инцидента. Согласно информации как российской, так и украинской стороны, около семи часов утра 25 ноября украинские корабли вошли в воды, обозначенные как территориальные воды России до 2014 года. Таким образом, факт вторжения ВМС Украины на чужую территорию можно считать подтверждённым.

После того как корабли российской береговой охраны потребовали, чтобы украинские корабли покинули 12-мильную зону, началась знакомая игра в кошки-мышки, пишет немецкий журналист. По общедоступным данным, примерно в половине девятого украинские экипажи поставили свои корабли в боевую готовность, сняв защитные чехлы с пушек и направив их стволы на российские корабли. Дальнейшее развитие событий известно всему миру.

Автор также указывает на то, что расследование Bellingcat нельзя рассматривать как квалифицированный анализ и использовать в качестве основы для оценки инцидента. Автор этого расследования Элиот Хиггинс пытался привести доказательство того, что российская береговая охрана целилась именно в украинский экипаж. Для такого заявления отсутствует информация о скорости всех кораблей-участников, о дистанции стрельбы и используемом оружии.

Западные же союзники поощряли Украину играть в опасную игру, оставляя только Украину проигравшей, заключает обозреватель.

Сотрудничая с военно-морским флотом Украины в этой пробной акции, НАТО вступило в прямое противостояние с Россией, полагает Сосновский.

И на все эти доказательства украинские СМИ пока не нашли, что ответить.