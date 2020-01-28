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Стечение обстоятельств или месть? В Афганистане погиб американский офицер, курировавший убийство Сулеймани
28 января 2020, 22:39 • 95 • В мире
В Афганистане погиб офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа, который отвечал за несколько крупных операций на Ближнем Востоке. В том числе именно он курировал авиаудар по иранскому генералу Сулеймани, сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на источник среди российских разведчиков. Американец оказался в самолёте, который сбил "Талибан" (организация, деятельность которой в России запрещена). СМИ гадают, было ли это спланированной акцией мести или случайным стечением обстоятельств.
На Ближнем Востоке погиб высокопоставленный военный из США Майкл Д'Андреа. СМИ сообщали, что он разбился в упавшем самолёте на востоке Афганистана. Об этом написало иранское агентство Mehr со ссылкой на источники в российской разведке, передает Lenta.ru. По данным журналистов, офицер руководил несколькими крупными операциями в этом регионе. В частности, курировал убийство иранского генерала Касема Сулеймани.
До этого боевики из движения "Талибан" (организация, деятельность которой в России запрещена) заявили, что именно они сбили самолёт с военными из США над Афганистаном. Американцы опровергают эту версию. СМИ гадают, что стало причиной гибели Майкла Д'Андреа - стечение обстоятельств или месть.
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