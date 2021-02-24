Стаж в электронной трудовой, НКО-иноагенты и штрафы за склонение к наркотикам в сети: Путин подписал ряд законов

Президент России Владимир Путин подписал ряд законодательных инициатив. В частности, глава государства утвердил увеличение штрафов за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов на массовых акциях. Также санкции предусмотрены за нарушение порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иноагентами. Кроме того, вводится наказание до 15 лет тюрьмы за склонение в интернете к употреблению наркотиков.

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, затрагивающих различные сферы общественной жизни. Это следует из документов, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

Штрафы за нарушение деятельности НКО

Так, глава государства поставил свою подпись под федеральным законом «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». В нём идёт речь об административной ответственности за распространение в СМИ и интернете информации о некоммерческой организации, общественном объединении, физическом лице, выполняющих функции иностранного агента, а также производимых им материалов без соответствующей маркировки.

Для физлиц предусмотрен штраф от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей с возможным изъятием материалов, для должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией, для юрлиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Кроме того, НКО-иноагенты будут оштрафованы за производство и распространение материалов без соответствующей маркировки. Для должностных лиц сумма санкции составит от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Закон о наказании за склонение к наркотикам в интернете

Ещё один подписанный закон дополняет 230 статью Уголовного кодекса РФ, предусматривающую наказание за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ, новым квалифицирующим признаком — совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных сетей, включая интернет. Теперь за это предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

При этом, если склонение к употреблению наркотиков повлечёт по неосторожности смерть двух и более потерпевших, то будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью до 20 лет.

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«Принятие закона будет способствовать повышению эффективности мер государства по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и предотвращению пропаганды наркотиков в интернете», — заявлял ранее зампред конституционного комитета Максим Кавджарадзе.

Увеличение штрафов за неподчинение силовикам

Также Владимир Путин подписал закон о штрафах за неповиновение сотрудникам правоохранительных и силовых ведомств на митингах. Теперь штраф составит от 2 тыс. до 4 тыс. рублей либо арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Повторное наказание составит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей либо 30 суток ареста.

Кроме того, если организатор публичного мероприятия нарушит порядок сбора и расходования собранных на акцию финансовых средств, а также правило предоставления отчёта, то ему грозит штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. Для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юрлиц — от 70 до 200 тыс. рублей.

К тому же санкция предусмотрена, если деньги на проведение акции или митинга перечислит лицо, не имеющее на это право. Штраф составит от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Штрафы за санкции против российских СМИ

Глава государства подписал закон, предусматривающий крупные штрафы за несоблюдение закона об устойчивом интернете и нарушение прав граждан РФ, в том числе цензуру российских СМИ.

Так, если владельцы информационных ресурсов проигнорируют предупреждение о нарушении прав россиян, им грозит наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юрлиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей. В случае повторного отказа выполнить требование российских властей денежные штрафы составят от 200 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тыс. рублей, для юрлиц — от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Запрет высаживать детей без билетов из общественного транспорта

Помимо этого, президент России подписал закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд. Документ вносит изменения в «устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

При этом, если пассажир, сопровождающий детей, не предъявил на них документов, предоставляющих право на льготный проезд, оплата начисляется с точки отправления до ближайшей остановки. Если определить место посадки безбилетника не удалось, в расчёт берётся начальный пункт маршрута.

Электронная трудовая книжка

Также Владимир Путин подписал закон, который предоставляет возможность включить в электронную трудовую книжку записи о стаже до 2020 года. Для этого граждане РФ должны обратиться в Пенсионный фонд России с соответствующим заявлением.

«В случае выявления несоответствия сведений о трудовой деятельности за периоды работы (профессиональной служебной деятельности) после 1 января 2002 года со сведениями индивидуального (персонифицированного) учета, учтёнными на индивидуальном лицевом счёте, такие сведения в раздел «Сведения о трудовой деятельности» включаются с учётом проведения ПФР проверки их полноты и достоверности», — говорится в документе.

Отметим, что закон об электронных трудовых книжках вступил в силу в России с 1 января 2020 года. Цифровые версии заводятся для тех, кто впервые устраивается на работу. При этом граждане, уже оформленные на работе, должны сообщить работодателю, в каком виде они хотят оставить трудовую книжку.