Стаж порядка: что Путин потребовал от правоохранителей

Владимир Путин поставил задачу кардинально повысить уровень раскрываемости преступлений. Об этом глава государства заявил на заседании итоговой коллегии МВД , добавив, что по итогам прошлого года добиться «качественных сдвигов» в этом направлении не удалось. В Общественной палате неблагоприятную статистику «Известиям» объяснили ростом количества киберпреступлений. Помимо этого, президент обозначил наступательную борьбу с криминалом приоритетом для министерства. Кроме того, глава государства рассказал о защите прав граждан, снижении смертности в ДТП и необходимости укрепления звена участковых . Также в этот день президент провел совещание по экономическим вопросам, которое открыло серию мероприятий по подготовке послания Федеральному собранию .

Наступательная борьба

Президент традиционно посещает итоговые заседания силовых, правоохранительных и других структур. Так, 17 февраля Владимир Путин выступил на итоговой коллегии Министерства внутренних дел , где проанализировал результаты уже проведенной работы, а также обозначил задачи на будущее. Свою речь глава государства начал с того, что, несмотря на условия пандемии, вся система МВД действует устойчиво и надежно . Напомнил он и об успешном обеспечении порядка в ходе выборов в Госдуму, а также о безопасном проведении Всероссийской переписи населения и ряда международных мероприятий.

— Отмечу, что в прошлом году продолжалась тенденция к снижению числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе с применением оружия . Сократилась преступность в общественных местах, есть позитивные сдвиги и по ряду других важных направлений, — напомнил Владимир Путин.

Важнейшим приоритетом работы ведомства президент назвал активную наступательную борьбу с криминалом . Глава государства напомнил, что в прошлом году в закон «О полиции» были внесены изменения, существенно расширяющие полномочия правоохранителей.

Президент РФ Владимир Путин Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

— В том числе при получении сообщений о происшествиях они могут незамедлительно осматривать жилые помещения, транспортные средства. Нужно эффективно использовать эти возможности для оперативного раскрытия преступлений по горячим следам, при этом — хочу это особо подчеркнуть — права и свободы граждан должны быть гарантированы , — отметил президент.

Он напомнил и о том, что некоторые организации обращали внимание на эти поправки, и признал, что «опасения правозащитников не лишены определенных оснований». Кроме того, Владимир Путин поставил задачу кардинального повышения уровня раскрываемости преступлений .

— По итогам прошлого года добиться здесь качественных сдвигов, к сожалению, пока не удалось . А значит, нужна последовательная, более результативная работа по всем видам преступлений, которые представляют угрозу для нашего общества, — отметил президент.

В Общественной палате (ОП) «Известиям» высказали мнение, что статистика раскрываемости остается неблагоприятной из-за роста преступлений в цифровой среде .

— У нас статистику существенно портят киберпреступления, когда звонят мошенники и списывают деньги с карточек. Это отдельное преступление, а процент раскрываемости там очень низкий. У нас картина преступлений сегодня очень меняется. Если в советские годы были в основном кражи, то сейчас это цифровая среда и наркотики. Но по наркотикам статистика неплохая, потому что там можно поймать с поличным, — рассказал зампред комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

Не случайно президент в своем выступлении отдельно остановился как раз на росте числа преступлений, которые совершаются в интернет-пространстве.

— В результате действий кибермошенников урон несут отечественные компании. И, что вызывает особую остроту общественной реакции, с потерями средств и накоплений, с невосполнимым моральным ущербом сталкиваются наши граждане во всё большем и большем количестве. Жертвами преступников становятся пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями по здоровью, — подчеркнул российский лидер .

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Владимир Путин призвал совершенствовать порядок взаимодействия МВД с финансовыми организациями, операторами связи и другими структурами , которые работают в цифровом пространстве. Была поставлена и задача эффективной профилактики правонарушений. Отдельно президент подчеркнул, что в этом направлении высока роль участковых уполномоченных полиции. Он призвал МВД укрепить это звено и выработать для этого соответствующие решения. Путин добавил, что, кроме этого, нужны дополнительные меры по улучшению службы социальной защиты и занятости этих сотрудников.

— Участковый — именно тот сотрудник, к которому обращаются обычные граждане. Он должен заниматься контролем, профилактикой. Должен знать свою территорию и граждан. На сегодняшний момент участковые очень загружены. Нет сомнений в том, что эту службу надо разгружать и укреплять , — рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских.

Экстремистский рост

Отметил глава государства и рост числа преступлений, связанных с экстремизмом. В 2021 году оно увеличилось более чем на четверть . Президент призвал внимательнее подойти к профилактике этого вида преступлений и привлекать для этого СМИ, структуры гражданского общества, молодежные объединения, а также представителей традиционных религий. Кроме того, глава государства подчеркнул, что эффективная борьба в этом направлении тесно связана с решением задач в миграционной сфере . В этой связи президент обозначил и проблемы, которые возникают на этой почве.

— Нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес, — против этих людей должны быть выработаны самые жесткие меры, а любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность — служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем, — подчеркнул президент.

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

— Мир ничего другого не придумал, кроме того, чтобы создавать условия для финансового достатка, который позволит мигрантам содержать себя, — отметил глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

— С другой стороны, нужно активнее работать с этническими группами и уметь купировать все потенциальные конфликты. Но здесь речь идет и о миграционной службе, к работе которой, увы, есть вопросы, — сказал депутат, добавив, что российские работодатели привыкли получать мигрантов за «бесценок» и совсем не заинтересованы в том, чтобы решать социальные проблемы своих работников.

Российский лидер также отметил уменьшение в 2021 году количества дорожно-транспортных происшествий на 3,1%, а числа погибших — на 5,8% .

— Ранения получили на 4,2% меньше людей. Это все-таки конкретные люди, конкретные судьбы, их здоровье — это важно, — добавил президент. Тем не менее, по его словам, в ДТП по-прежнему погибает много людей. В этой связи Владимир Путин призвал продолжить работу по повышению культуры поведения на дорогах.

Особое внимание, как и прежде, следует уделять декриминализации экономики и противодействию коррупции, добавил президент. Кроме того, он призвал наращивать борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

После выступления Владимира Путина слово взял глава МВД Владимир Колокольцев, который рассказал об имеющихся проблемах. Одной из них он назвал нехватку кадров по всем ключевым направлениям. В частности, министр заявил о том, что число уволившихся в 2021 году следователей возросло на 34% по сравнению с 2020-м.

— Вопрос некомплекта также актуален для ППС, уголовного розыска, подразделений по контролю за оборотом наркотиков и экономической безопасности , — добавил Колокольцев. Он также обратился к президенту с вопросом об увеличении полицейским заработной платы.

После объемного выступления главы ведомства Владимир Путин подчеркнул важность работы правоохранителей. По его словам, направления работы министерства «охватывают практически все сферы жизни общества и государства». Он также попросил не забывать о том, что от качества работы сотрудников системы МВД «зависят судьбы людей» .

Прогнозируемый рост

Кроме того, президент в этот день провел совещание по экономическим вопросам, ставшее первым в цикле мероприятий в рамках подготовки послания Федеральному собранию . По информации источников, оно должно состояться уже в следующем месяце.

Владимир Путин отметил, что российская экономика в прошлом году показала хорошие результаты, а по оценке Минэкономразвития, ВВП страны вырос на 4,6%.

— В отличие от многих других ведущих экономик мира, Россия нормализовала свою бюджетную политику. В прошлом году федеральный бюджет исполнен с профицитом 0,4% ВВП . Напомню, что годом ранее у нас был зафиксирован дефицит в 3,8%, — добавил президент.

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

По его словам, объем ненефтегазовых доходов по итогам прошлого года составил 16,2 трлн рублей. Особое внимание российский лидер обратил на инфляцию, которая стала большим вызовом для большинства стран мира.

— В России рост потребительских цен по итогам января составил 8,7% в годовом выражении, и это заметно выше установленного ориентира . Но надо сказать, что и в так называемых развитых рыночных экономиках тоже дело обстоит не намного лучше, — сравнил президент.

Для решения этих задач президент призвал скоординировать действия кабмина и Центробанка . Он отметил, что рост цен бьет по доходам людей и негативно сказывается на благополучии семей. Напомнил глава государства и об адресной поддержке наиболее уязвимых категорий граждан, а также об индексации пенсий, МРОТ и прожиточного минимума.

— По фактической инфляции был проиндексирован размер материнского капитала, — дополнил глава государства.