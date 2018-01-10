Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
НATO нас не предает, мы друзья ведь
Так кто же yбил Ноздрoвcкую?
Ветераны спецслужб предупреждают Дональда Трампа
Включили маневровые
Главная / В России

Стаж имеет значение: в ПФР объяснили причины отказов в страховой пенсии

10 января 2018, 02:09  •  378 • В России
В Пенсионном фонде России сообщили, что в получении страховой пенсии по старости может быть отказано из-за недостаточного стажа и нехватки пенсионных баллов. В этом случае назначается социальная пенсия. Объяснение ПФР последовало после заявления главы Минтруда Максима Топилина. Министр рассказал о случаях отказа в назначении гражданам страховых выплат по старости в 2017 году. О процессе назначения пенсий — в материале RT.
 
РИА Новости © Александр Кряжев
 

Страховая пенсия по старости назначается при наличии у гражданина минимального трудового стажа и накопленных пенсионных баллов. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР). Там пояснили, что в противном случае речь может идти только о социальной пенсии.

«Для назначения страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий: минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет, наличие минимальной суммы пенсионных баллов. Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ПФР.

Как отметили в ведомстве, социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой. Женщины могут рассчитывать на социальную пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65.

Средний размер страховой пенсии по старости в России составляет 14 075 рублей, у неработающих пенсионеров — 14 329 рублей, размер социальной пенсии — 9 045 рублей. 

  • Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью «Российской газете» сообщил о случаях отказа людям в страховой пенсии по старости в 2017 году. Он подчеркнул, что пенсии зависят от страхового стажа граждан. 

«Уже в 2017 году были случаи, когда Пенсионный фонд был вынужден отказать людям в назначении страховой пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов. Таким людям назначается социальная пенсия. И если её размер ниже прожиточного минимума, то им сделают доплату и «дотянут» пенсию», — рассказал министр.

По словам Топилина, средняя страховая пенсия по старости по России в 1,65 раза выше прожиточного минимума пенсионера. «И в дальнейшем она будет увеличиваться», — пообещал он.

Увеличение пенсий с 1 января

Напомним, с 1 января в России были увеличены на 3,7% страховые пенсии, причём выплаты проиндексированы на уровень выше предполагаемой инфляции в 2,6%

Стоимость пенсионного балла по сравнению с прошлым годом выросла на 10 руб. и составила 81,49 руб. За счёт индексации средний размер пенсии по стране достиг 14 075 рублей. Стоит отметить, что индексация касается получателей пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца. А вот работающих пенсионеров индексация не затрагивает.

При этом в Москве минимальная пенсия возросла с 14,5 тыс. до 17,5 тыс. рублей. 

«С 1 января 2018 года подняли на 3 тысячи рублей минимальную пенсию, в два раза — выплаты ветеранам, от двух до пяти раз — основные пособия многодетным и малообеспеченным семьям. Большинство получили их уже перед Новым годом. Это наиболее нуждающиеся в помощи города москвичи», — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Российские базы в Сирии атаковали дроны

При этом ежемесячная компенсация ветеранам войны и труда, труженикам тыла, пострадавшим от политических репрессий гражданам столицы и участникам обороны Москвы увеличилась с 4 тыс. до 8 тыс. рублей.

В России также провели индексацию военных пенсий. Она затронула 2,6 млн человек. Выплаты в увеличенном размере были произведены уже в декабре 2017 года. 

«По сложившейся традиции военные пенсии за январь 2018 года выплачены в увеличенном размере уже в декабре 2017 года, перед новогодними праздниками», — приводит РИА Новости заявление Минобороны РФ.

Сообщалось, что средняя военная пенсия в России в 2018 году составит 24,5 тыс. рублей в месяц.

Также увеличился период выплаты накопительной пенсии в наступившем году. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в конце декабря.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчёта её размера, на 2018 год устанавливается продолжительностью 246 месяцев», — говорится в тексте документа.

Соответствующую инициативу активно продвигал Минтруд. В ведомстве объясняли, что это позволит постепенно довести ожидаемый период выплат накопительной пенсии «до приближённых к реальным значениям продолжительности жизни её будущих получателей».

Стоит отметить, что в 2017 году пенсии повышались два раза.

Так, в январе прошлого года правительство России подписало постановление об индексации выплаты к страховой пенсии. Она была проиндексирована на 5,4%, что равняется уровню инфляции в 2016 году. Повышение пенсии коснулось только неработающих пенсионеров.

В марте же был подписан указ о повышении социальных пенсий на 1,5%. C 1 апреля страховые пенсии увеличились на 0,38% (в рамках законодательства, без специального постановления) как для неработающих, так и для работающих пенсионеров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

378
Источник
Похожие новости
08 января 2018, 19:24
Российские базы в Сирии атаковали дроны
08 января 2018, 22:39
Украинские националисты отошли от Киево-Печерской Лавры, но пообещали вернуться
08 января 2018, 11:09
«Есть претенденты с чудинкой»: ЦИК завершила приём документов от самовыдвиженцев

09 января 2018, 18:09
Эксперт: Из чего террористы в Сирии собрали дроны, атаковавшие Хмеймим и Тартус
08 января 2018, 19:24
Юнус-Бек Евкуров: К Пасхе мы восстановим у себя в Ингушетии три православных часовни
08 января 2018, 22:39
ЦИК обнародовала избирательные фонды кандидатов в президенты России: Собчак собрала 19 миллионов, а Грудинин — всего тысячу
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 января 2018, 01:24
«Это просто корыто»: почему Киев не может продать недостроенный советский ракетный крейсер «Украина»
07 января 2018, 01:32
Порошенко, традиция, короли
08 января 2018, 16:28
Мы опять вступим в ЕС
05 января 2018, 00:40
Машина ассенизаторов натолкнула на мысль по Ноздровской
05 января 2018, 14:54
Зима после «апреля»: на Центральную Россию надвигается похолодание
04 января 2018, 19:39
Русскую авиабазу в Сирии обстреляла "замирённая" группировка исламистов
07 января 2018, 15:39
«Иск Москвы будет выше»: в России отреагировали на планы ЕС взыскать €1,4 млрд за эмбарго на поставки свинины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.