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Стаж имеет значение: в ПФР объяснили причины отказов в страховой пенсии
10 января 2018, 02:09 • 378 • В России
В Пенсионном фонде России сообщили, что в получении страховой пенсии по старости может быть отказано из-за недостаточного стажа и нехватки пенсионных баллов. В этом случае назначается социальная пенсия. Объяснение ПФР последовало после заявления главы Минтруда Максима Топилина. Министр рассказал о случаях отказа в назначении гражданам страховых выплат по старости в 2017 году. О процессе назначения пенсий — в материале RT.
РИА Новости © Александр Кряжев
Страховая пенсия по старости назначается при наличии у гражданина минимального трудового стажа и накопленных пенсионных баллов. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР). Там пояснили, что в противном случае речь может идти только о социальной пенсии.
«Для назначения страховой пенсии требуется соблюдение ряда условий: минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин — 60 лет, наличие минимальной суммы пенсионных баллов. Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ПФР.
Как отметили в ведомстве, социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой. Женщины могут рассчитывать на социальную пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65.
Средний размер страховой пенсии по старости в России составляет 14 075 рублей, у неработающих пенсионеров — 14 329 рублей, размер социальной пенсии — 9 045 рублей.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью «Российской газете» сообщил о случаях отказа людям в страховой пенсии по старости в 2017 году. Он подчеркнул, что пенсии зависят от страхового стажа граждан.
По словам Топилина, средняя страховая пенсия по старости по России в 1,65 раза выше прожиточного минимума пенсионера. «И в дальнейшем она будет увеличиваться», — пообещал он.
Увеличение пенсий с 1 января
Напомним, с 1 января в России были увеличены на 3,7% страховые пенсии, причём выплаты проиндексированы на уровень выше предполагаемой инфляции в 2,6%
Стоимость пенсионного балла по сравнению с прошлым годом выросла на 10 руб. и составила 81,49 руб. За счёт индексации средний размер пенсии по стране достиг 14 075 рублей. Стоит отметить, что индексация касается получателей пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца. А вот работающих пенсионеров индексация не затрагивает.
При этом в Москве минимальная пенсия возросла с 14,5 тыс. до 17,5 тыс. рублей.
«С 1 января 2018 года подняли на 3 тысячи рублей минимальную пенсию, в два раза — выплаты ветеранам, от двух до пяти раз — основные пособия многодетным и малообеспеченным семьям. Большинство получили их уже перед Новым годом. Это наиболее нуждающиеся в помощи города москвичи», — написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
При этом ежемесячная компенсация ветеранам войны и труда, труженикам тыла, пострадавшим от политических репрессий гражданам столицы и участникам обороны Москвы увеличилась с 4 тыс. до 8 тыс. рублей.
В России также провели индексацию военных пенсий. Она затронула 2,6 млн человек. Выплаты в увеличенном размере были произведены уже в декабре 2017 года.
«По сложившейся традиции военные пенсии за январь 2018 года выплачены в увеличенном размере уже в декабре 2017 года, перед новогодними праздниками», — приводит РИА Новости заявление Минобороны РФ.
Также увеличился период выплаты накопительной пенсии в наступившем году. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в конце декабря.
«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчёта её размера, на 2018 год устанавливается продолжительностью 246 месяцев», — говорится в тексте документа.
Соответствующую инициативу активно продвигал Минтруд. В ведомстве объясняли, что это позволит постепенно довести ожидаемый период выплат накопительной пенсии «до приближённых к реальным значениям продолжительности жизни её будущих получателей».
Стоит отметить, что в 2017 году пенсии повышались два раза.
Так, в январе прошлого года правительство России подписало постановление об индексации выплаты к страховой пенсии. Она была проиндексирована на 5,4%, что равняется уровню инфляции в 2016 году. Повышение пенсии коснулось только неработающих пенсионеров.
В марте же был подписан указ о повышении социальных пенсий на 1,5%. C 1 апреля страховые пенсии увеличились на 0,38% (в рамках законодательства, без специального постановления) как для неработающих, так и для работающих пенсионеров.
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