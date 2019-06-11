|
Ставят под угрозу безопасность всей Молдавии: Игорь Додон аннулировал незаконные указы проевропейских сил
11 июня 2019, 12:39 • 75 • Политика
Додон аннулировал декрет о роспуске парламента Молдавии, таким образом, отменяя незаконные указы проевропейских сил.
Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ о ропуске парламента и проведении досрочных выборов. В стране продолжается противостояние проевропейских сил и пророссийского президента. О решении, связанном с аннулированием решений, Додон сообщил в ходе пресс-конференции во вторник, 11 июня.
Указ ранее издал вице-президент Демократической партии Павел Филип, и он не соответствует нормам конституции, подчеркнул Додон. Кроме того, президент выступил с критикой решений Конституционного суда о роспуске парламента.
Додон подчеркнул, что силы, настаивающие на аннулированных решениях, ставят под угрозу безопасность всей страны. Ранее Царьград в режиме онлайн-трансляции рассказывал о событиях, происходящих в Молдавии.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
75
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 июня 2019, 03:24
|
09 июня 2019, 08:39
|
09 июня 2019, 02:09
|
09 июня 2019, 02:09
|
05 июня 2019, 00:24
|
08 июня 2019, 03:24
|
06 июня 2019, 05:54