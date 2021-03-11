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«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой кузнецу грозит уголовная ответственность

11 марта 2021, 11:15  •  1270 • В России
В Новой Москве полиция завела уголовное дело на Игоря Кривенка — кузнеца строительного рынка. Его обвиняют в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Как рассказал сам мужчина, он пытался защитить своё имущество от грабителей, которые собирались увезти выкованную им лавку. В результате стычки Кривенок нанёс травмы одному из нападавших. При этом в их отношении уголовное дело пока не заведено.
 
© Фото из личного архива
 

Игорю Кривенку 57 лет, зарабатывает на жизнь художественной ковкой: делает витые ворота, скамьи, решётки каминов. Кузнец долго жил в Сызрани, но в последние годы с заказами там стало плохо. Перебрался поближе к столице — в Ватутинки (Новая Москва). Нанялся в кузницу при строительном рынке: работает по хозяйским заказам, ищет и свои. В частности, выковал на продажу скамью — стоимостью около 25 тыс. рублей. Поставил её возле кузницы: и товар, и наглядная реклама мастерской.

  • © Фото из личного архива

16 декабря прошлого года скамейку попытались украсть, но Игорь смог её буквально отбить. Теперь кузнецу грозит уголовная ответственность.

«Вижу, что он пьян»

Как рассказал RT Кривенок, в тот день он, как всегда, работал — «ворочал кочергой в горне». С улицы донеслись странные звуки. Игорь вышел из кузницы и увидел, как трое мужчин, лет 30-40, грузят скамью в автофургон. По словам Кривенка, все трое были пьяны.

«Я им говорю: «А ну, положили на место!», а они мне: «Пошёл ты на (нецензурное слово), старый (нецензурное слово)». И один, здоровый такой, ногой меня отпихивает, — вспоминает кузнец. — Двое ставят скамью в машину, разворачиваются и идут на меня. Один замахивается кулаком. А я какой сейчас боец? Грыжа, работаю практически одной рукой. Упаду — запинают».

Но у кузнеца в руке была кочерга. В результате потасовки двое убежали. Собрались зеваки из соседних павильонов. Хозяину фургона Александру Кривельскому вызвали скорую. 

«Он сначала хотел уехать на своей машине, — рассказывает Кривенок. — А я вижу, что он пьян. Я при нём вытащил ключ из замка зажигания, документы на машину из-под солнцезащитного козырька. Сказал, что отдам, когда протрезвеет. А машину отогнал на обочину за 30 метров».

Потом Кривенок нашёл номер отца Кривельского (его знали люди из соседних павильонов), позвонил, рассказал о происшествии и попросил зайти за ключами. Писать заявление в полицию кузнец сначала не стал. Зато написал Кривельский: обвинил кузнеца в угоне автомобиля.

«Признался в попытке грабежа»

Забирать ключи и документы на машину отец Кривельского приехал вместе с оперуполномоченным. Кузнеца отвезли в МО МВД «Коммунарский», где продержали двое суток. Возбудили уголовное дело по ст. 166 ч. 1 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)»).

Однако прокуратура сразу же постановление о возбуждении этого дела отменила. Тогда Кривельский подал второе заявление — уже о телесных повреждениях. Участковый провёл проверку.

«Полицейский опросил свидетелей и участников событий. И, как он мне сказал, один из сообщников Кривельского признался в попытке грабежа, — рассказал RT знакомый с ситуацией адвокат Фёдор Богатырёв.  — Однако участковый всё же усмотрел состав преступления и в действиях Кривенка, передал дело в дознание».

Только после этого кузнец подал заявление об ограблении. Как рассказали RT в полиции, в отношении Игоря Кривенка в МО МВД «Коммунарский» заведено уголовное дело по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью», наказание — от 40 тыс. рублей штраф или арест на срок до четырёх месяцев). По заявлению же самого Кривенка — об ограблении — также проводится проверка.

«Положенный по закону срок этой проверки давно истёк, а о результатах моему подзащитному пока ничего не сообщили», — комментирует Фёдор Богатырёв.

«Пострадавший» на допрос не явился

Игорь Кривенок, по его словам, небогат. «Зима — не сезон для кузнецов, заказов почти нет. Платить мне нечем, — говорит Кривенок. — Сейчас изучаю в YouTube законодательную базу. Уже на первом допросе я полицейским объяснил, что прав, — они только слушали и кивали».

По совету коллег-кузнецов с онлайн-форума, Кривенок обратился к Богатырёву, тот согласился консультировать бесплатно. Но после открытия уголовного дела одними консультациями уже не обойтись — необходимо участвовать в следственных действиях, ездить в Новую Москву. У Богатырёва поездки уже не вписывались в плотный график.

Самостоятельно давать показания, подписывать протоколы допросов неподготовленному человеку крайне рискованно. На просьбу RT о помощи откликнулся адвокат Сергей Тюленев из Московской коллегии адвокатов «Мушаилов и партнеры».

«Мы с коллегами иногда безвозмездно берёмся за дела, которые почему-то запали в душу, — объясняет Сергей Тюленев. — В данном случае меня зацепило, что от несправедливости может пострадать простой работяга — просто потому что не в состоянии оплатить квалифицированного адвоката».

По словам юриста, на практике в ходе следствия или уже в суде доказать необходимость обороны крайне сложно: чётких критериев достаточности действий обороняющегося не существует — в разных регионах разные судьи могут принять противоположные решения.

«Остается непонятным, почему полиция возбудила дело против Кривенка, но при этом не возбуждает дело по его заявлению о попытке ограбления в отношении Кривельского и его соучастников», — недоумевает Тюленев.

Владелец автофургона Кривельский на допрос к дознавателю на момент публикации материала так и не явился — адвокаты говорят, что у молодого человека запой. Дозвониться до Кривельского по телефону корреспонденту RT не удалось.

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