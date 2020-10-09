Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были ун...
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Бер...
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил вер...
Главная / Политика

Ставленник ЦРУ: оппозиционер из США назвал Навального пешкой в руках Запада

09 октября 2020, 19:20  •  105 • Политика
Алексей Навальный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Политик уверен, что Запад лепит из блогера символ российской оппозиции
Вероятность использования российского политика Алексея Навального американскими спецслужбами достаточно велика, так как ЦРУ исторически работал с "оппозиционерами", симпатизирующими империалистическим державам, которые предпочитали устраивать "оранжевые революции" в стане своих врагов. Такое заявление сделал американский журналист и социалист Грег Баттерфилд.
Он напомнил, что Штаты также руководили украинским Майданом семилетней давности. Роль "колониального губернатора" на Незалежной выполнял Джо Байден. История повторяется – Вашингтон подозревается и в причастности к карабахскому конфликту.
"Навальный – очередная пешка в этой шахматной партии", – считает Баттерфилд.
Обозреватель также считает маловероятным, что Запад делает крупную ставку на Навального – оппозиционер не пользуется в РФ большим доверием среди населения, так как его риторика далека от требований простых жителей. Скорее всего, продолжил политик, Запад строит из Навального символ российской оппозиции. Не исключено, что ЕС или США подадут его дело в ЕСПЧ для дальнейшего саботирования в отношении России.
Самым вероятным исходом, считает эксперт, остается попытка Штатов сыграть на Навальном для остановки "Северного потока – 2". Трамп опирается в большей степени на нефтегазовый олигархат из США, и мировое падение цен на "черное золото" с газом – прямая угроза для их прибыли. Отсюда и захват сирийских нефтяных полей и грязные дела Штатов в конфликте с Ираном и Венесуэлой. "Поток" может стать очагом для эскалации "непрямой" войны между РФ и США, подытожил Баттерфилд в интервью The Capital News.
Ранее сообщалось, что санкции ЕС по "отравлению" Навального коснутся конкретных физлиц из России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламента Дании
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл манёвр Кремля
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты России
09 октября 2020, 01:55
Германия и Франция решили, как накажут Россию за "отравление" Навального
09 октября 2020, 11:05
"Скоро поймут, куда вляпались": Лукашенко напомнил протестующим о "ковидных" деньгах
09 октября 2020, 14:45
"Продадут мать родную": Стали известны детали подготовки "блицкрига Зеленского" в Донбассе
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2020, 09:15
Такой удар в спину, что даже не взлетел. Су-30 покарал "американца"
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламент...
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл ...
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты Р...
09 октября 2020, 09:15
Что скрывает Киев, о чём не должны знать украинцы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 октября 2020, 08:15
Националисты «Азова» забили насмерть 63-летнего жителя Мариуполя
08 октября 2020, 01:10
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином больше не будет
05 октября 2020, 00:45
"В руке пачка долларов?": Зачем немцы установили памятник Горбачёву
04 октября 2020, 17:25
Соловьёв показал "ответку" Зеленскому за дерзость с Лукашенко: Больше не Украина
08 октября 2020, 01:10
Базу Азербайджана накрыло ракетно-артиллерийским огнём: Продвижение войск остановлено
06 октября 2020, 17:05
Зеленский сделал заявление об объединении Украины с Россией и Белоруссией
07 октября 2020, 23:20
"Рычаги давления на Польшу есть": Варшава может поплатиться за штраф "Газпрому" - эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.