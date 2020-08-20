Ставленник Навального на выборах в Москве заподозрен в мошенничестве

Олег Шереметьев. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Депутат из списка "умного голосования" стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Московской городской думы (МГД) Олега Шереметьева. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он незаконно вывел из бюджета Москвы более 2 млн рублей. Об этом сообщили в Главном следственном управлении столичного СК РФ в четверг, 20 августа.

По данным следствия, Шереметьев использовал служебное положение для личного обогащения. Он выписывал своим помощникам премии в размере 350 – 600 тыс. руб. в месяц, а потом присваивал эти деньги.

Выборы в МГД состоялись в сентябре 2019 года. Шереметьев шел от партии КПРФ. Но в действительности его продвинул в столичный парламент блогер Алексей Навальный. Он внес имя прикормленного коммуниста в список так называемого "умного голосования" в качестве кандидата по 19-му округу "Новогиреево". Список, как утверждается на сайте Навального, был "составлен на основе большой и тщательной аналитической работы".

Шереметьев доверие оправдал. В Мосгордуме он проводил повестку Навального, параллельно усердно разоряя город с помощью коррупционных схем. Уже в ноябре 2019 года его помощник получил первую премию за выполнение задания "особой сложности" – именно так депутат обосновал столь значительную сумму в представленном в аппарат Думы документе. При этом самому помощнику депутат заявил, что деньги придется отдать, так как на самом деле они предназначаются другим членам команды, не оформленным по договору.

По словам помощницы Шереметьева Ирины Кузнецовой, депутат заставлял ее снимать деньги с карты в банкомате, установленном в здании МГД, и сразу забирал их. В результате, по официальным данным, его заработок за 2019 год составил около 238 тыс. руб., тогда как только Кузнецова передала ему почти 1,5 млн руб. наличными.

Не исключено, что на самом деле Шереметьев разбогател за счет бюджета Москвы еще больше. Каждый депутат МГД может расходовать до 500 тыс. руб. в месяц на оплату труда помощников, нужно только обосновать, за что такие премии. То есть фактически Шереметьев мог получить за десять месяцев работы законодателем до 5 млн руб., сообщает телеграм-канал "Подслушано в Мосгордуме". Сейчас следствие располагает данными о хищении 2 млн руб., но оно продолжается.