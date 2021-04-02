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Ставленник Лукашенко отказался от претензий на президентскую должность
02 апреля 2021, 17:45 • 79 • Политика
Потенциальный кандидат не подошел по формальным критериям
Одним возможным преемником бессменного белорусского лидера Александра Лукашенко стало меньше. Об отсутствии президентских амбиций сообщил генерал-лейтенант, помощник главыа государства по Гродненской области Юрий Караев.
Ранее Лукашенко заявил, что не готовит к передаче власти своих детей, но в республике хватает других достойных молодых людей. В качестве "крепких кандидатов" он назвал своего экс-главу МВД Юрия Караева и губернатора Гродненской области Владимира Караника.
По мнению Караева, президент назвал их фамилии просто как пример. Всерьез об этом не стоит даже думать, поскольку глава государства должен обладать опытом управленца и широкими знаниями в хозяйственном, экономическом плане.
"Я же – узкий специалист, – отметил генерал-лейтенант. – Я не рожден здесь, это самое главное",
– указал ставленник Лукашенко еще одну причину, по которой он не пойдет на выборы. Президентских амбиций у него тоже нет, заявил Караев агентству "Спутник".
На днях Лукашенко раскрыл свои личные цели на посту президента: они не отделимы от государственных.
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