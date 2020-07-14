Ставки сделаны: на Украине легализуют игорный бизнес

Документ принят большинством голосов и должен лечь на стол президента. Без его подписи он будет недействительным. Мало кто сомневается, что господин Зеленский поставит под бумагой свою подпись. Ни для кого не секрет: Киеву катастрофически не хватает западной помощи, а драйверов роста в собственной экономике почти не осталось. Именно по этой причине глава украинского государства был горячим сторонником введения рынка земель сельхозназначения. Многие говорили, что плодородные территории за бесценок скупят иностранцы, а местные жители будут вынуждены на них работать за минимальное вознаграждение. Однако приток инвестиций и наполнение госказны любыми путями – приоритет Киева. В противном случае Зеленский, пообещавший сделать страну чуть ли не раем для ведения бизнеса, получит дополнительные политические проблемы. Украинцы ждут от него выполнения обещанного.

По примерным оценкам, легализация игорной сферы принесет в бюджет более 400 миллионов долларов и даст 1 процент роста ВВП. Цифры, может, и скромные, но на безрыбье и рак рыба. Во всяком случае, если исходить из этих параметров, то с момента запрета казино и прочих аналогичных заведений в 2009 году, государство потеряло миллиарды долларов. А вот простые украинцы деньги, наоборот, сохранили. Как водится, политики обещают, что доходы от игорного бизнеса частично пойдут на спорт, медицину и образование, а туристическая индустрия получит мощный импульс. Но это стандартная дымовая завеса для таких решений. Их слышали жители многих стран. А в реальности получали рост криминала, самоубийств и нищеты.

В Киеве заявляют, что все будет под контролем: игровые учреждения организаций-резидентов Украины будут появляться только в отелях, а оборудование пройдет строгую сертификацию. Плюс к тому, игроки не моложе 21 года будут идентифицироваться, а налоговая станет отслеживать все выигрыши. К нарушителям применят довольно жесткие меры. Звучит обнадеживающе, но жители постсоветского пространства прекрасно знают, что в их странах суровость закона нередко компенсируется необязательностью его исполнения. Да и желающих что-нибудь "подкрутить" в автоматах или рулетках, вне всяких сомнений, появится великое множество. Бесспорно, казино – это хороший источник доходов. Вот только в странах с невысоким уровнем жизни они становятся еще и большой проблемой.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik