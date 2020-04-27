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Ставки сделаны: Госдума спросит ЦБ о курсе рубля и доступных кредитах

27 апреля 2020, 03:10  •  89 • Политика
Доступные займы для бизнеса, кредитные каникулы для населения и перспективы курса рубля — вопросы по этим темам 28 апреля главе Центробанка Эльвире Набиуллиной намерены задать руководители парламентских фракций Госдумы и спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Также, как выяснили «Известия», депутаты обсудят новые нормы законодательства в условиях COVID-19, о которых в минувший четверг на совещании по вопросам банковского кредитования экономики заявил президент России Владимир Путин.

Вопросы остались

Ситуация в финансовом секторе, предпринимаемые регулятором шаги, направленные на поддержку экономики и обеспечение стабильности, а также проблемы кредитных организаций и возможные меры по сохранению устойчивости банковской системы в условиях COVID-19. Это главные темы онлайн-совещания с участием Вячеслава Володина и Эльвиры Набиуллиной. Также к ним присоединится руководство всех фракций и крупные участники финансового сектора. В их числе ожидаются глава Счетной палаты Алексей Кудрин, президент Сбербанка Герман Греф и председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Как выяснили «Известия», в Госдуме начали готовиться к этой встрече еще на прошлой неделе, повестка менялась в зависимости от действий регулятора. Так, например, в минувшую пятницу ЦБ понизил ключевую ставку с 6 до 5,5%.
Как пояснил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов, многие темы, которые фракция намерена поднять на встрече с Эльвирой Набиуллиной, были обозначены во время беседы Владимира Путина с банковским сообществом.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о мерах по поддержке российской экономики в части, касающейся банковского кредитования, 23 апреля 2020 года
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
— Также наши коллеги работают с обращениями граждан, многие проводят онлайн-встречи с предпринимательским сообществом своих регионов, личные приемы. Поэтому ко вторнику мы во фракции сформулируем наиболее острые вопросы, которые требуют оперативного решения или разъяснения со стороны ЦБ. Очевидно, что в силу текущей ситуации, они будут связаны с проблемами, с которыми сталкиваются граждане и предпринимательский сектор из-за пандемии, — пояснил парламентарий.
Первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов заявил «Известиям», что в первую очередь партию будет интересовать: какие меры планируется принять для развития реального сектора экономики в условиях COVID-19.
— Ведь нынешние действия ЦБ в большей степени направлены на поддержку финансового сектора. Кроме того, нас интересует снижение стоимости кредитов для бизнеса, помощь обрабатывающей промышленности и стабильность курса рубля, — отметил депутат.
По его словам, также фракция хочет узнать, есть ли у регулятора сегодня стратегия выхода из кризиса и каковы будут его действия после спада эпидемии. Ее окончания можно ждать в России только в сентябре, полагают справороссы.
Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает нужным обратить внимание главы ЦБ на то, что банки сегодня не выполняют уже принятые Госдумой законы. Речь идет о беспроцентных зарплатных займах, которые оказались недоступны для бизнеса, и кредитных каникулах для населения.
— Сейчас мы готовим все эти вопросы, на встрече их задаст глава нашей фракции Владимир Жириновский. Я бы со своей стороны поинтересовался качеством работы банковского сектора, претензий к которому сегодня очень много. Еще нас беспокоит контроль за работой коллекторов и микрофинансовых организаций, а также перспективы изменения курса рубля, — рассказал либерал-демократ.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев заявил «Известиям», что, несмотря на снижение ставки до 5,5%, она остается достаточно высокой. Поэтому ЦБ должен будет объяснить депутатам свое решение об уменьшении ключевого показателя только на 0,5 п.п.
— Именно это мешает сегодня развитию нашей экономики. Также нас беспокоит кредитная политика. Кроме того, мы не понимаем, почему ЦБ в период кризиса отказался от закупки золота? Зачем нужно было продавать Сбербанк: как государство может покупать у себя самого? — пояснил парламентарий.
В пресс-службе ЦБ воздержались от комментариев по вопросам депутатов раньше, чем пройдет встреча.

Кредиты по биометрии

Как сообщил «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, на встрече с главой ЦБ могут обсудить новые законопроекты, касающиеся банковского сектора.
— Мы уже подготовили ряд решений. Во-первых, внесен законопроект, который позволяет гражданам самим размещать свои данные в Единой биометрической системе (документ внесен в ГД 22 апреля. — «Известия»). То есть люди смогут получать удаленно банковские услуги, в том числе ипотечные кредиты, не приходя в офис, — пояснил парламентарий.
Во-вторых, так как финансовые организации сегодня несут большую нагрузку, связанную с оформлением кредитных каникул, в ГД подготовили законопроект, который позволит Банку России снижать ставки для отчисления в Фонд страхования вкладов сразу же, а не в течение 45 дней, как это сейчас установлено. Уменьшение взносов в ФСВ должно повысить возможности банков по реструктуризации кредитов, компенсировав им часть потерь.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Анатолий Аксаков отметил, что оба документа будут приняты Госдумой в оперативном порядке в начале мая.
— Основная задача ЦБ обеспечивать стабильность финансовой системы. С этой точки зрения банк справляется со своими задачами почти идеально. Несмотря на сильные колебания доходов федерального бюджета и курса рубля, финансовая система работает стабильно. А вот что касается экономического роста, то на него ЦБ влияния практически не оказывает, он определяется конъюнктурой рынков, — пояснил «Известиям» доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.
По его словам, в условиях падения цен на основной продукт российского экспорта и одновременно жестких ограничений из-за коронавируса ждать больших успехов в экономике нет оснований.

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