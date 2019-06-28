Ставки растут. Какие возможности обретают «Бук-М3» и «Викинг» с приходом изделия 9М83МЭ? • 137 • Аналитика









Пусковая установка 9А383Э — та же 9А83М, но «под соусом» интеграции в семейство «Бук-М3» и «Викинг»

Как вы уже поняли, речь идёт далеко не о перспективном изделии «Алмаз-Антея», а о модернизированном «ближнем активе» войсковой зенитно-ракетной системы С-300ВМ «Антей-2500» — самоходной ПУ 9А83М, которая в ходе обновления радиоэлектронной элементной базы получила блок программно-аппаратной адаптации к применению в составе войскового ЗРК средней дальности «Бук-М3» и его экспортного варианта «Викинг», получив индекс 9А383Э. Данный результат был достигнут прежде всего посредством синхронизации 9А383Э с пунктом боевого управления типа 9С510М, а также благодаря реализации возможности получения целеуказания от «буковских» радиолокационных обнаружителей семейства 9С18М2/3 «Купол» и дополнительной способности подсвета целей зенитным ракетам 9М83МЭ от «буковских» РПН типа 9С36М.



Куда более важное значение в данном случае имеет выверенная оценка противовоздушного и противоракетного потенциалов «Буков-М3» и «Викингов», обновлённых посредством интеграции новых ПУ и ракет-перехватчиков, ведь в спектр их основных задач будет входить прикрытие подразделений Сухопутных войск России и СВ стран-заказчиков (в случае с «Викингом») от массированных ракетно-авиационных ударов противника, предусматривающих использование перспективных малозаметных и сверхманевренных элементов высокоточного оружия, обладающих сверхзвуковыми и гиперзвуковыми скоростями. Здесь складывается достаточно противоречивая картина.



Так, тяжелые зенитные управляемые ракеты 9М83МЭ, обладающие более мощными твердотопливными зарядами РДТТ (нежели у штатных ЗУР 9М317М), скоростью полёта в 1700 м/с (6120 км/ч) (в сравнении с 5470 км/ч у 9М317М) и дальностью поражаемой цели порядка 120—130 км (в сравнении с 70 км у 9М317М) могут рассматриваться в качестве так называемой «длинной руки» ЗРК «Викинг» и «Бук-М3». Данные ЗУР дадут возможность перехватывать оперирующие на средних высотах вражеские многофункциональные истребители переходного поколения за несколько минут до их выхода на рубежи пуска противорадиолокационных ракет AGM-88C/E HARM/AARGM и планирующих УАБ GBU-39/53B (при пуске с высот 7—9 км дальность действия этих средств воздушного нападения сокращается со 160 и 120 км до 120 и 75 км соответственно).



Следовательно, благодаря своевременному применению более дальнобойных зенитных ракет 9М83МЭ по носителям высокоточного ракетно-бомбового вооружения можно добиться 2—3-кратного уменьшения плотности атакующего наряда, что в конечном счёте снизит вероятность перенасыщения пропускной способности РЛО 9С18М3 и «забивания» целевых каналов радаров подсвета и наведения 9С36М. Благодаря этому всё внимание операторов боевых расчётов ЗРК «Бук-М3» и «Викинг» может быть сосредоточено на наиболее непредсказуемых и ракетоопасных низковысотных секторах воздушного пространства, с которых действуют малозаметные тактические ракеты «Shtorm Shadow», AGM-158B JASSM-ER, а также СКР «Томагавк» и AGM-86C ALCM.



Не менее важным достоинством двухступенчатой ЗУР 9М83МЭ являются достаточно высокие лётно-технические характеристики боевой ступени, сконструированной по схеме «несущий конус». Несмотря на тот факт, что её масса составляет порядка 2500 кг, располагаемая перегрузка доходит до 30 ед. (у ранней модификации 9М83 комплекса С-300В — 20G), благодаря чему появляется возможность уничтожения тактической авиации, а также баллистических целей, маневрирующих с перегрузками 10—15 ед.



Ракета-перехватчик 9М83МЭ «заточена» под эффективный перехват целей, обладающих перегрузками не более 15 ед.

К огромному сожалению, на этом все преимущества ракеты-перехватчика 9М83МЭ заканчиваются. Факт оснащения данной ЗУР полуактивной радиолокационной головкой самонаведения полностью исключает возможность ведения огня по средствам воздушного нападения, скрывающимся за пределами радиогоризонта, либо в «тени» складок рельефа местности. Как следствие, сыграть существенную роль в отражении удара с использованием низковысотных тактических ракет JASSM-ER, KEPD 350E «TAURURS» или «Delilah-AL» данные ЗУР неспособны.



С данной задачей отлично справляются уже интегрированные в боекомплекты «Буков-М3» ракеты-перехватчики 9М317МЕ, которые могут оснащаться не только штатными полуактивными РГСН 9Э432, но и активными радиолокационными ГСН «Сланец», разработанными Московским НИИ «Агат». Помимо самостоятельного захвата воздушных объектов на траектории (по целеуказанию от радаров подсвета 9С36М), данные головки самонаведения могут получать целеуказание и от сторонних средств радиолокационной, радиотехнической и оптико-электронной разведки (включая бортовые РЛК «Заслон-АМ» перехватчиков МиГ-31БМ, наземные сантиметровые МРЛС боевого режима «Гамма-С1», станции РТР «Валерия» и т.д.), что реализуется благодаря интеграции в инерциально-навигационную систему ЗУР 9М317МЕ терминала с защищённым радиоканалом двухсторонней асинхронной линии обмена данными.



Не в пользу тяжелой ЗУР 9М83МЭ также играет отсутствие в системе управления боевой (второй) ступенью «машинок» отклонения вектора тяги, что не позволяет ракете реализовать перегрузки в диапазоне от 45 до 60 ед. Вывод: изделие 9М83МЭ неспособно противостоять перспективным американским 330-мм оперативно-тактическим баллистическим ракетам «Deep Strike», обладающим возможностью выполнения противоракетных манёвров с располагаемыми перегрузками 20—25G.



Родные же противоракеты «Буков/Викингов» 9М317МЕ располагают системами ОВТ, а значит, способны бороться со столь сложными целями противника. Следовательно, обновление экспортных «Викингов» или бригадных комплектов ЗРК «Бук-М3» посредством введения модифицированных «антеевских» ПУ 9А383Э может рассматриваться лишь в качестве более-менее действенной «панацеи» от массированных противорадиолокационных ударов со стороны тактической авиации противника, в то время как для противостояния современным маневрирующим гиперзвуковым элементам ВТО необходимо введение в боекомплекты ЗУР семейства 9М96ДМ, оснащённых куда более изощрённой системой управления на основе двигателей поперечной тяги. Пищу для размышлений дала любителям отечественной военной техники и экспертам в области средств ПВО-ПРО свежая экспозиция концерна ВКО «Алмаз-Антей», представленная на широкое обозрение публики в ходе начавшегося 26 июня военно-технического форума «Армия-2019». Помимо ознакомления с более чем двумя десятками натурных образцов уже известных и перспективных средств ПВО, комплексов ДРЛО и РЭБ (включая самоходный ЗРК «Тор-М2У», передовой ЗРК С-350 «Витязь», РЛС дальнего обнаружения и целеуказания 59Н6-Т «Противник-Г», а также комплекс радиоэлектронного противодействия высокоточному оружия противника 1К145Е), высокопоставленные делегации оборонных ведомств азиатских и южноамериканских государств, а также представители СМИ и простые посетители смогут увидеть уникальный элемент обновления боекомплекта войскового зенитно-ракетного комплекса «Викинг» — самоходную пусковую установку 9А383Э, оснащённую тяжелыми зенитными управляемыми ракетами большой дальности 9М83МЭ.Как вы уже поняли, речь идёт далеко не о перспективном изделии «Алмаз-Антея», а о модернизированном «ближнем активе» войсковой зенитно-ракетной системы С-300ВМ «Антей-2500» — самоходной ПУ 9А83М, которая в ходе обновления радиоэлектронной элементной базы получила блок программно-аппаратной адаптации к применению в составе войскового ЗРК средней дальности «Бук-М3» и его экспортного варианта «Викинг», получив индекс 9А383Э. Данный результат был достигнут прежде всего посредством синхронизации 9А383Э с пунктом боевого управления типа 9С510М, а также благодаря реализации возможности получения целеуказания от «буковских» радиолокационных обнаружителей семейства 9С18М2/3 «Купол» и дополнительной способности подсвета целей зенитным ракетам 9М83МЭ от «буковских» РПН типа 9С36М.Куда более важное значение в данном случае имеет выверенная оценка противовоздушного и противоракетного потенциалов «Буков-М3» и «Викингов», обновлённых посредством интеграции новых ПУ и ракет-перехватчиков, ведь в спектр их основных задач будет входить прикрытие подразделений Сухопутных войск России и СВ стран-заказчиков (в случае с «Викингом») от массированных ракетно-авиационных ударов противника, предусматривающих использование перспективных малозаметных и сверхманевренных элементов высокоточного оружия, обладающих сверхзвуковыми и гиперзвуковыми скоростями. Здесь складывается достаточно противоречивая картина.Так, тяжелые зенитные управляемые ракеты 9М83МЭ, обладающие более мощными твердотопливными зарядами РДТТ (нежели у штатных ЗУР 9М317М), скоростью полёта в 1700 м/с (6120 км/ч) (в сравнении с 5470 км/ч у 9М317М) и дальностью поражаемой цели порядка 120—130 км (в сравнении с 70 км у 9М317М) могут рассматриваться в качестве так называемой «длинной руки» ЗРК «Викинг» и «Бук-М3». Данные ЗУР дадут возможность перехватывать оперирующие на средних высотах вражеские многофункциональные истребители переходного поколения за несколько минут до их выхода на рубежи пуска противорадиолокационных ракет AGM-88C/E HARM/AARGM и планирующих УАБ GBU-39/53B (при пуске с высот 7—9 км дальность действия этих средств воздушного нападения сокращается со 160 и 120 км до 120 и 75 км соответственно).Следовательно, благодаря своевременному применению более дальнобойных зенитных ракет 9М83МЭ по носителям высокоточного ракетно-бомбового вооружения можно добиться 2—3-кратного уменьшения плотности атакующего наряда, что в конечном счёте снизит вероятность перенасыщения пропускной способности РЛО 9С18М3 и «забивания» целевых каналов радаров подсвета и наведения 9С36М. Благодаря этому всё внимание операторов боевых расчётов ЗРК «Бук-М3» и «Викинг» может быть сосредоточено на наиболее непредсказуемых и ракетоопасных низковысотных секторах воздушного пространства, с которых действуют малозаметные тактические ракеты «Shtorm Shadow», AGM-158B JASSM-ER, а также СКР «Томагавк» и AGM-86C ALCM.Не менее важным достоинством двухступенчатой ЗУР 9М83МЭ являются достаточно высокие лётно-технические характеристики боевой ступени, сконструированной по схеме «несущий конус». Несмотря на тот факт, что её масса составляет порядка 2500 кг, располагаемая перегрузка доходит до 30 ед. (у ранней модификации 9М83 комплекса С-300В — 20G), благодаря чему появляется возможность уничтожения тактической авиации, а также баллистических целей, маневрирующих с перегрузками 10—15 ед.К огромному сожалению, на этом все преимущества ракеты-перехватчика 9М83МЭ заканчиваются. Факт оснащения данной ЗУР полуактивной радиолокационной головкой самонаведения полностью исключает возможность ведения огня по средствам воздушного нападения, скрывающимся за пределами радиогоризонта, либо в «тени» складок рельефа местности. Как следствие, сыграть существенную роль в отражении удара с использованием низковысотных тактических ракет JASSM-ER, KEPD 350E «TAURURS» или «Delilah-AL» данные ЗУР неспособны.С данной задачей отлично справляются уже интегрированные в боекомплекты «Буков-М3» ракеты-перехватчики 9М317МЕ, которые могут оснащаться не только штатными полуактивными РГСН 9Э432, но и активными радиолокационными ГСН «Сланец», разработанными Московским НИИ «Агат». Помимо самостоятельного захвата воздушных объектов на траектории (по целеуказанию от радаров подсвета 9С36М), данные головки самонаведения могут получать целеуказание и от сторонних средств радиолокационной, радиотехнической и оптико-электронной разведки (включая бортовые РЛК «Заслон-АМ» перехватчиков МиГ-31БМ, наземные сантиметровые МРЛС боевого режима «Гамма-С1», станции РТР «Валерия» и т.д.), что реализуется благодаря интеграции в инерциально-навигационную систему ЗУР 9М317МЕ терминала с защищённым радиоканалом двухсторонней асинхронной линии обмена данными.Не в пользу тяжелой ЗУР 9М83МЭ также играет отсутствие в системе управления боевой (второй) ступенью «машинок» отклонения вектора тяги, что не позволяет ракете реализовать перегрузки в диапазоне от 45 до 60 ед. Вывод: изделие 9М83МЭ неспособно противостоять перспективным американским 330-мм оперативно-тактическим баллистическим ракетам «Deep Strike», обладающим возможностью выполнения противоракетных манёвров с располагаемыми перегрузками 20—25G.Родные же противоракеты «Буков/Викингов» 9М317МЕ располагают системами ОВТ, а значит, способны бороться со столь сложными целями противника. Следовательно, обновление экспортных «Викингов» или бригадных комплектов ЗРК «Бук-М3» посредством введения модифицированных «антеевских» ПУ 9А383Э может рассматриваться лишь в качестве более-менее действенной «панацеи» от массированных противорадиолокационных ударов со стороны тактической авиации противника, в то время как для противостояния современным маневрирующим гиперзвуковым элементам ВТО необходимо введение в боекомплекты ЗУР семейства 9М96ДМ, оснащённых куда более изощрённой системой управления на основе двигателей поперечной тяги. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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