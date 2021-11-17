Ставки на мигрантов больше не будет. Собянин ответил москвичам

Неужто свершилось?! Московский мэр Сергей Собянин неожиданно для многих заявил, что число мигрантов на стройках домов по программе реновации в Москве должно быть… уменьшено.

Другого качества люди (нужны), с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день. Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы… Наращивайте производительность труда, механизацию и индустриализацию строительства. Знаю, вам площадка нужна, мы подберём вам площадку, давайте заводы (!) строить,

- заявил Собянин гендиректору фирмы-подрядчика "Крост" Алексею Добашину во время осмотра нового дома, возведённого по программе реновации на улице Бауманской.

"Давайте заводы строить" - это для Москвы последних десятилетий, превращённой из научного, образовательного и промышленного центра в гигантский супермаркет (если не сказать в толкучку), и вовсе нечто из области научной фантастики.

Да и Добашин в ответ выдал нечто для жирующих на мигрантском труде строительных компаний совершенно нехарактерное. Мол, за последний год число гастарбайтеров на его объектах сократилось на 15% и получают сегодня специалисты по 120-150 тысяч рублей (надеемся, что "вбелую"). А ещё говорили про то, что жильё - с точки зрения подготовки - должно быть "более индустриальным" в том, что касается основных конструктивных элементов, чтобы это можно было делать не на строительной, а на заводской площадке. Потому как это повышает производительность труда, а значит, уменьшает количество требуемых работников.

Ну что тут скажешь? Как говорили в не столь далёкие времена, "поддерживаем и одобряем"! Иные упрекают "Первый русский" в предвзятости: мол, записали кого-то в "неправильные", так будут критиковать его по любому поводу. Так вот нет! Наш приоритет не репутация того или иного начальника, а польза для России. И если кто-то нечто на пользу России делает - будем хвалить его, даже если вчера ещё за нечто противоположное критиковали.

То, что сказал нынче Сергей Собянин, в корне отличается от прежней политики московских властей, направленной на буквально неограниченное привлечение в столицу среднеазиатских мигрантов. И, скажем честно, этот подход - привлекать вместо толп не говорящих по-русски неумех квалифицированных специалистов (которые в основном живут здесь, а не там) - нам нравится куда больше. Да и России тоже. Так как снижение числа "понаехавших", за которыми всем кишлаком следуют чада и домочадцы, кроме всего прочего, существенно снизит нагрузку на социальную сферу Москвы, сэкономив деньги её бюджету. Не говоря уже о снижении уровня криминала, количества междиаспорных уличных "разборок", потенциальных террористических и экстремистских ячеек и межнациональных конфликтов, которые не только нам, но и московскому мэру вряд ли нравятся.

Кроме того, даже теоретически невозможно представить, чтобы строительные компании при наличии за воротами многочисленных и на всё согласных Равшанов и Джамшутов что-то способно заставить трудоустраивать местных, платя им больше и "вбелую". А это, уж извините, технологический тупик для столицы в самом недалёком будущем. Поскольку толпа мигрантов с лопатами - это не самая лучшая замена роботизации, малой механизации и новым технологиям строительства. Похоже, московский мэр это наконец понял и начал действовать соответственно. Ну так, как говорится, дай-то Бог!

А насчёт того, что сегодня хвалим тех, кого вчера ещё критиковали... Так мы даже и Марата Хуснуллина с удовольствием похвалим, если тот завтра откажется от застройки России "человейниками" и многомиллионного завоза мигрантов. Ведь, как сказано в Евангелии, "каждому воздастся по делам его".